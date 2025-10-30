　
社會 社會焦點 保障人權

獨／隔夜飯惹禍！客嗆「別做了」　老闆開山刀猛砍：不爽被斷財路

記者許權毅／台中報導

台中林姓男子叫了外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，口感吃起來半生熟，到店內咆哮，甚至嗆黃姓小吃店老闆「如果是這樣你們就別做了！」黃一氣之下，竟拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴。近日中院開庭時，黃男雖認罪，但拿出林男咆哮片段，要佐證是林男恐嚇在先、想斷人財路，才受氣動手，沒有致人於死的意圖。

▲▼獨／男客吃到隔夜飯嗆「別做了」　老闆開山刀猛砍認殺人未遂：他先恐嚇。（圖／）

▲台中一名小吃店老闆因男客吃到隔夜飯上門刁難，持開山刀攻擊，被依殺人未遂起訴，近日審理中。（圖／民眾提供）

檢警查，黃男曾因妨害秩序、組織等罪遭判刑1年入獄，今年6月才剛出獄，選擇好好安定下來，在台中市沙鹿區與姊姊合開小吃店。7月3日中午，林男叫了外送，卻對拿到的餐點不滿，到店內想討個說法，與黃男年約18歲的姪女、外甥女先發生口角。

▲▼獨／男客吃到隔夜飯嗆「別做了」　老闆開山刀猛砍認殺人未遂：他先恐嚇。（圖／）

▲林男不滿電詢答覆，氣沖沖地跑到店裡討說法。（圖／民眾提供）

據現場監視器畫面拍下，林男拿著一盒飯進入店內，開頭就罵「剛剛誰說可以的？」原來林男會氣沖沖，是因為先打電話到店裡質問飯有問題，得到的答案卻是「可以吃」，林男不滿意這個答案，開始要求2個孩子把老闆找回店裡。

林男大聲罵：「叫你們老闆出來！跟我說這樣的飯可以（吃），怎樣？把我當白痴耍嗎？太扯了吧？半生熟你給我吃看看，你可以吃我當你姓，我（電話裡）問你是昨天的？你們是不是說對？這個飯能吃嗎？誰說對的？」

林男不甩2個孩子解釋，所謂的「對」，是當時兩個人自己在對話，並不是回答林男。林男坐在店裡，要求黃男現身，隨後又嗆：「如果是這樣做，你們不要做了啦！」並跟女友說起「犯錯不可恥，可恥的是什麼你知道嗎？是不承認，講那什麼屁話，對XX啦。」

▲▼獨／男客吃到隔夜飯嗆「別做了」　老闆開山刀猛砍認殺人未遂：他先恐嚇。（圖／）

▲黃姓老闆不滿林男鬧事，又有恐嚇在先，甚至想斷人財路可能，持刀攻擊。（圖／民眾提供）

約莫幾分鐘後，黃男進入店內，不顧姊姊阻攔，拿著開山刀就對著林男攻擊揮砍，造成林男右側肱骨下端開放性骨折、右上臂區肌肉、筋膜和肌腱撕裂傷、上腹壁撕裂傷等重傷害。

黃男則被警方依照現行犯逮捕，檢方又考量他有暴力犯罪前科，才剛出獄，對刑罰感應力薄弱，應加重其刑。

中院近日開庭，黃男提出上開林男咆嘯片段供法院勘驗，認為林男有恐嚇在先，才會一時情緒失控，證明有受氣。

▲▼獨／男客吃到隔夜飯嗆「別做了」　老闆開山刀猛砍認殺人未遂：他先恐嚇。（圖／）

▲黃姓老闆說，雖然承認殺人未遂，但僅是想警告，沒有致人於死意圖，林男有恐嚇在先。（圖／記者許權毅攝）

黃男告訴《ETtoday新聞雲》記者，「當時先打電話跟林男道歉，但他叫我立刻去店裡，口氣又差，才不爽動手砍他。就店內餐點是羹飯而言，隔夜飯不會影響食用品質，也不曾有其他客人反應」。

但是，黃男砍傷人是事實，檢方依法用殺人未遂重刑起訴。黃男答辯方向是認罪，但希望提出影帶，還原林男咆哮在先，有恐嚇、斷人財路意味。黃男強調：「我只是要警告。」罪名是否能更改為傷害，仍待檢辯雙方激辯，全案預計下月續行審理。

10/28 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

台中爆出非洲豬瘟疫情，外界質疑海關防線失靈，導致走私食品隨處可見、導入疫情。衛福部長石崇良今（30）日受訪表示，會配合關務署強化邊境管理，機場查核將全面加嚴，不再以「紅綠線」風險來區分疫區或非疫區入境班機，一律同等進行查核，擴大執行X光掃瞄攜帶行李。

台中女大生騎車撞護欄　摔6米深邊坡送醫

台中女大生騎車撞護欄　摔6米深邊坡送醫

非洲豬瘟死亡豬隻化製單疑塗改！檢追查中

非洲豬瘟死亡豬隻化製單疑塗改！檢追查中

瑪利亞基金會推安老家園

瑪利亞基金會推安老家園

BMW轎跑北投撞護欄翻落樹叢！警追有無逼車

BMW轎跑北投撞護欄翻落樹叢！警追有無逼車

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

