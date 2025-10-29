助高齡心障者度晚年 瑪利亞基金會推安老家園

▲莊宏達醫師持續為心智障礙者看診，八旬身影依然堅毅溫柔。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

50年前，莊宏達醫師在台中開設「莊小兒科」，當時他不僅是小兒科醫師，也擁有復健專業背景。某日，他為一名重度心智障礙的孩子進行復健，孩子吃力地抬起手、用盡全力的模樣，讓他心頭一震。莊醫師說：「那一刻，我看到的不是病，而是一個努力活著的小生命。」

1988年在政府部門建議下，莊宏達成立「瑪利亞社會福利基金會」，正式展開更有系統的照顧服務。37年來，基金會已陪伴超過7萬7884名身心障礙者，從早期療育、教育輔導、職業訓練到安置照護，一條龍的服務，串起他們從出生到晚年的生命旅程。

如今80歲的莊醫師仍堅持親自為障礙人士看診。他最放不下的，是那些陪他走過半生的孩子。「當年的孩子老了，孩子的爸媽更老了，該怎麼辦？」

瑪利亞基金會教室裡，一位64歲的阿滄，因兒時高燒導致智力停留在7歲，照顧他一輩子的姊姊已超過七十歲，提起未來不禁紅了眼眶。根據衛福部統計，全台約有39萬名心智障礙者，其中45歲以上高達23萬人。這些「永遠長不大的孩子」比一般人提早20年老化，許多四十多歲的身體已顯現老年樣態。

基金會執行長陳怡君補充，目前的長照制度主要為一般長者設計，心智障礙者因缺乏主要照顧者或住所，往往難以取得日照服務。「當家人老去，許多人便陷入無人照護的困境。

為了回應這群家庭的需要，瑪利亞基金會正推動「安老家園」籌建計畫，希望為高齡心智障礙者打造一個能安心終老的地方。未來的安老家園將以「社區型家園」為核心，強調自主生活與鄰里共融，讓他們能在熟悉的社區裡，帶著尊嚴與陪伴走完人生。

