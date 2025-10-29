　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

助高齡心障者度晚年 瑪利亞基金會推安老家園

▲莊宏達醫師持續為心智障礙者看診，八旬身影依然堅毅溫柔。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲莊宏達醫師持續為心智障礙者看診，八旬身影依然堅毅溫柔。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

50年前，莊宏達醫師在台中開設「莊小兒科」，當時他不僅是小兒科醫師，也擁有復健專業背景。某日，他為一名重度心智障礙的孩子進行復健，孩子吃力地抬起手、用盡全力的模樣，讓他心頭一震。莊醫師說：「那一刻，我看到的不是病，而是一個努力活著的小生命。」

1988年在政府部門建議下，莊宏達成立「瑪利亞社會福利基金會」，正式展開更有系統的照顧服務。37年來，基金會已陪伴超過7萬7884名身心障礙者，從早期療育、教育輔導、職業訓練到安置照護，一條龍的服務，串起他們從出生到晚年的生命旅程。

如今80歲的莊醫師仍堅持親自為障礙人士看診。他最放不下的，是那些陪他走過半生的孩子。「當年的孩子老了，孩子的爸媽更老了，該怎麼辦？」

瑪利亞基金會教室裡，一位64歲的阿滄，因兒時高燒導致智力停留在7歲，照顧他一輩子的姊姊已超過七十歲，提起未來不禁紅了眼眶。根據衛福部統計，全台約有39萬名心智障礙者，其中45歲以上高達23萬人。這些「永遠長不大的孩子」比一般人提早20年老化，許多四十多歲的身體已顯現老年樣態。

基金會執行長陳怡君補充，目前的長照制度主要為一般長者設計，心智障礙者因缺乏主要照顧者或住所，往往難以取得日照服務。「當家人老去，許多人便陷入無人照護的困境。

為了回應這群家庭的需要，瑪利亞基金會正推動「安老家園」籌建計畫，希望為高齡心智障礙者打造一個能安心終老的地方。未來的安老家園將以「社區型家園」為核心，強調自主生活與鄰里共融，讓他們能在熟悉的社區裡，帶著尊嚴與陪伴走完人生。
 

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子否認破壞家庭！知名作家斥「沒離婚前你就是第三者」
普發現金「孩童1萬」怎麼領？　一張圖看懂3方式
快訊／輝達市值突破5兆美元創全球新紀錄
坣娜胰臟癌逝　醫嘆「癌王」發現就晚期：5症狀要小心
南韓與美國達貿易協議！對等關稅維持15%
雨中爬行身障婦人！司機「抱上車」暖舉爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造永續旅遊示範縣　南投縣永續國際認證推廣說明會將登場

助高齡心障者度晚年 瑪利亞基金會推安老家園

永續不是口號！台中企業以行動證明綠色競爭力

新北市圖萬聖節辦「書中人物變裝趴」　邀親子用創意玩閱讀

全國首創！新北AI預警系統「神速應變」　奪城市治理卓越獎首獎

挖土機超人拆彈成功　燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

燕子口堰塞湖崩解狂瀉15分超壯觀！「Tiffany藍湖水」消失對比圖

日月光、矽品助陣　雲科大環教成果展亮眼登場

從居家醫療到藝術療癒　銀髮創作展映出生命新色

雲林首辦設計週！60萬元獎金徵創意　打造地方美學新能量

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

打造永續旅遊示範縣　南投縣永續國際認證推廣說明會將登場

助高齡心障者度晚年 瑪利亞基金會推安老家園

永續不是口號！台中企業以行動證明綠色競爭力

新北市圖萬聖節辦「書中人物變裝趴」　邀親子用創意玩閱讀

全國首創！新北AI預警系統「神速應變」　奪城市治理卓越獎首獎

挖土機超人拆彈成功　燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

燕子口堰塞湖崩解狂瀉15分超壯觀！「Tiffany藍湖水」消失對比圖

日月光、矽品助陣　雲科大環教成果展亮眼登場

從居家醫療到藝術療癒　銀髮創作展映出生命新色

雲林首辦設計週！60萬元獎金徵創意　打造地方美學新能量

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

居家整潔也是一種風水！玄關堆滿鞋子象徵「財富留不住」

打造永續旅遊示範縣　南投縣永續國際認證推廣說明會將登場

AH-1W攻擊直升機實射海神火箭　目標區爆炸聲在山中迴盪

陸配溺殺2幼女出庭激動乾嘔惹憐　被揭嗆公婆「跪著道歉」反差大

爸媽看這！普發現金「孩童1萬」怎麼領？　一張圖看懂3方式

快訊／美股全面走揚　輝達市值突破5兆美元創全球新紀錄

出軌的人到底在想什麼？「4個真實原因」才懂他為何選擇背叛

FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM

南韓與美國達貿易協議關稅15%！　半導體關稅不高於台灣

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

地方熱門新聞

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

豬瘟疑雲　中市府深夜回應6大質疑

燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

南投縣政府規劃草屯先導轉運站

草屯婦牢記中風辨識口訣救夫一命

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員攔阻逾9千萬元詐騙款

店家放無肉假！民進黨團點名中市2官員下台

甜美女孩變身國手！莊玉雪日練14小時首戰技職奧運拚奪牌

亞太腫瘤消融年會圓滿閉幕　台灣引領精準醫療新潮流

流感疫苗剩4成庫存11月起50歲以上台南市民可免費接種

太子爺慶生變看片趴！三平板布袋戲、歌仔戲、蠟筆小新上陣

王家貞痛批賴清德光電弊案連連、環境破壞嚴重有臉喊清廉愛鄉土？

輝達協理廖彥勛回饋母校助崑大棒球教育紮根延續夢想

高雄熱傷害暴增107%　白喬茵提風扇衣補助

更多熱門

相關新聞

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女獲救

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女獲救

台中海岸線不平靜，昨日上午7點多，有民眾發現高美濕地有一名女子倒臥在河床上，好險被救護人員救起，搶回一命；14時許，換成麗水漁港有女子泡在水裡，好險海巡人員用「科技眼」發現「怪怪的」，趕緊把人拉上岸，順利搶回2條性命。

騎「30萬忍者」噪音超標　炸街猴慘了

騎「30萬忍者」噪音超標　炸街猴慘了

即／台中翁卡「床跟衣櫃」間　送醫不治

即／台中翁卡「床跟衣櫃」間　送醫不治

店家放無肉假！民進黨團點名中市2官員下台

店家放無肉假！民進黨團點名中市2官員下台

50支監視器佐證「詭譎刀傷車禍」非他殺

50支監視器佐證「詭譎刀傷車禍」非他殺

關鍵字：

莊宏達醫師瑪利亞基金會身心障礙者台中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坣娜病逝老公身旁！　鄭怡悲吐「最後見面」內幕：哭著走出家門

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面