　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共立案查沈伯洋　蔡明彥：特別提「愛國者治台」矮化我主權

▲蔡明彥率29日到立法院專報，並於會前受訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡明彥率29日到立法院專報，並於會前受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。對此，國安局長蔡明彥今（29日）表示，這是中共隨意羅織罪名，對於意見不同人士進行跨境脅迫；另中共處理該案特別提到「愛國者治台」概念，目的在於矮化台灣國家地位，把台灣香港化或澳門化，達到中共要去除台灣主權化目的。

蔡明彥29日上午到立法院外交國防委員會進行「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」專案報告，會前媒體詢問，川習會敏感時刻，中共動作不斷，怎麼看重慶公安局要立案調查沈伯洋背後含意？蔡明彥說，中共隨意羅織罪名，對於意見不同人士進行跨境脅迫，但台灣是自由民主國家，政府跟國人都不會接受這種恫嚇手段，國際社會也不會同意。

蔡明彥表示，另外這樣恫嚇沒有實質效果，但主要是進行政治性宣示，也配合對台灣法律戰、輿論戰、心理戰操作。可以注意的是，中共處理該案特別提到「愛國者治台」概念，大家也知道是延伸「愛國者治港」、「愛國者治澳」到台灣，目的在於矮化台灣國家地位，把台灣香港化或澳門化，達到中共要去除台灣主權化目的。

蔡明彥指出，中共在香港、澳門的治理，國際社會有很多質疑，特別是對當地自由、民主、人權的打壓；上月澳門才剛舉行立法會選舉，選舉結果有特殊狀況，就是澳門民眾投下的無效票、空白票高達8成，這是歷來沒看到的狀況，背後可能有政治、經濟社會因素，而進一步了解，基本上反應是澳門民眾對治理方式的不滿，所以中共要把澳門、香港模式套用到台灣，這絕對沒辦法接受。

媒體也詢問，之前中共演習會挑在雙十國慶後，但今年可能因美中領導人會晤而沒有太多作為，就國安局研判，中共年底前是否循過去演習模式發動或擴大軍演？蔡明彥回應，國慶之後就是中共四中全會，又有「川習會」，以及中國國家主席習近平出席亞太經濟合作會議（APEC），目前掌握到共軍相關演訓活動比較例行性。

蔡明彥指出，中共在年終的大型演訓動作，歷年來有「全軍戰略演習」規劃，國安局會持續跟國防部發揮聯合情監偵效能，跟國際友人交換中共相關活動情資，因為中共要行大規模軍演，一定要進行裝備動員及船艦出港進行海上部署活動，「這我們可以做充分掌握」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lisa愛牌出包！　泰官方：快停用檢查編號
快訊／男嬰遭丟排水溝亡　25歲生母落網
快訊／中職正式公告自由球員！　21位列A級
凌晨2點才睡！　大谷翔平挨轟懊悔：沒做到最理想
90歲嬤遭兒裝袋丟山坡　驗屍結果曝
快訊／豬瘟爆發後出國　「隔空看診」獸醫佐回來了
快訊／大谷翔平吞敗投！　藍鳥系列賽扳平
騙「18禁挑戰」有獎金　2正妹遭猥褻性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AI技術動搖民主根基　卓榮泰：與理念相近國家共築安全信任秩序

APEC總統特使爭取見川普、高市早苗？　總統府：任何可能都不排除

總統府回應豬瘟：遺憾有資訊問題　後續將輔導台中更正確

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

未編足軍警消待遇！藍委向監察院檢舉　轟卓榮泰毀憲亂政

鄭麗文反對提高軍費　總統府：她想法跟全世界民主國家不一致

國民黨準副主席赴中會面宋濤　民進黨：曲解民調如詐騙集團

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

FC年會通過友台聯合聲明　外交部致謝：展現歐洲對台強勁支持

川習會在即　總統府樂見「有助區域和平」：降低衝突都樂觀看待

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

AI技術動搖民主根基　卓榮泰：與理念相近國家共築安全信任秩序

APEC總統特使爭取見川普、高市早苗？　總統府：任何可能都不排除

總統府回應豬瘟：遺憾有資訊問題　後續將輔導台中更正確

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

未編足軍警消待遇！藍委向監察院檢舉　轟卓榮泰毀憲亂政

鄭麗文反對提高軍費　總統府：她想法跟全世界民主國家不一致

國民黨準副主席赴中會面宋濤　民進黨：曲解民調如詐騙集團

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

FC年會通過友台聯合聲明　外交部致謝：展現歐洲對台強勁支持

川習會在即　總統府樂見「有助區域和平」：降低衝突都樂觀看待

BTS柾國冰塊腹肌搭丹寧雙倍性感回歸！再度穿上Calvin Klein多圖放送

烤黑輪入選米其林！從三輪攤車賣到開店面　銅板價還有熱湯免費喝

AI行銷新革命！Google推出Pomelli　一鍵生成品牌內容

見證農村再生成果！花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

浪花兄弟回來了！　隔15年合體掀爆回憶殺...周杰倫出手助陣

3歲童上鋪摔落反覆嘔吐　已「嚴重顱內出血」緊急開顱搶命

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

中央嗆罰！盧秀燕強硬回擊：賞罰有分　對400攤商未道歉祭補償

台股飆漲446點創28395新高！專家：不預設高點　留意聯準會態度

南港發展大躍進「昆陽接下一棒」　在地：重陽重劃區最受惠

【人車快閃】燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

政治熱門新聞

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

京華城案　在張景森眼中就是一個悲慘案件

傅崐萁嗆罵提告　張峻：踹這一腳很值得

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

獸醫名單、死豬數量台中市府3度改口　她轟：謊上加謊、螺絲掉滿地

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

點名台中非洲豬瘟防疫缺漏　防檢署長坦言：目前資料顯示疏失多

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

更多熱門

相關新聞

蔡明彥：美中採「先易後難」管理爭議　川習會看來會觸及台灣議題

蔡明彥：美中採「先易後難」管理爭議　川習會看來會觸及台灣議題

美國總統川普30日將與中國國家主席習近平會晤，美國務卿盧比歐（Marco Rubio）表態，台灣不必擔心，美方不會為了與中國達成協議而改變長期以來的立場。國安局長蔡明彥今（29日）表示，美中競爭關係是長期性且結構性，所以雙方要努力建立的是可管理競爭關係，大概是採取「先易後難」方式；另蔡也說，川習會看起來會觸及台灣議題，假如台灣議題列為川習會正式討論議題，相信美方的相關幕僚作業會把台灣問題基本立場提供給川普做必要表述，但實際互動狀況，國安局後續會注意。

新華社文章提「愛國者治台」　陸委會：台灣民眾不會上當

新華社文章提「愛國者治台」　陸委會：台灣民眾不會上當

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

陸對沈伯洋立案偵查　陸委會：台灣人絕不接受恫嚇脅迫

陸對沈伯洋立案偵查　陸委會：台灣人絕不接受恫嚇脅迫

沈伯洋遭中國立案調查　民進黨：中國無權干涉台灣人民

沈伯洋遭中國立案調查　民進黨：中國無權干涉台灣人民

關鍵字：

蔡明彥國安局沈伯洋中共軍演愛國者治台

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面