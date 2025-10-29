中共立案查沈伯洋　蔡明彥：特別提「愛國者治台」矮化我主權

▲蔡明彥率29日到立法院專報，並於會前受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。對此，國安局長蔡明彥今（29日）表示，這是中共隨意羅織罪名，對於意見不同人士進行跨境脅迫；另中共處理該案特別提到「愛國者治台」概念，目的在於矮化台灣國家地位，把台灣香港化或澳門化，達到中共要去除台灣主權化目的。

蔡明彥29日上午到立法院外交國防委員會進行「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」專案報告，會前媒體詢問，川習會敏感時刻，中共動作不斷，怎麼看重慶公安局要立案調查沈伯洋背後含意？蔡明彥說，中共隨意羅織罪名，對於意見不同人士進行跨境脅迫，但台灣是自由民主國家，政府跟國人都不會接受這種恫嚇手段，國際社會也不會同意。

蔡明彥表示，另外這樣恫嚇沒有實質效果，但主要是進行政治性宣示，也配合對台灣法律戰、輿論戰、心理戰操作。可以注意的是，中共處理該案特別提到「愛國者治台」概念，大家也知道是延伸「愛國者治港」、「愛國者治澳」到台灣，目的在於矮化台灣國家地位，把台灣香港化或澳門化，達到中共要去除台灣主權化目的。

蔡明彥指出，中共在香港、澳門的治理，國際社會有很多質疑，特別是對當地自由、民主、人權的打壓；上月澳門才剛舉行立法會選舉，選舉結果有特殊狀況，就是澳門民眾投下的無效票、空白票高達8成，這是歷來沒看到的狀況，背後可能有政治、經濟社會因素，而進一步了解，基本上反應是澳門民眾對治理方式的不滿，所以中共要把澳門、香港模式套用到台灣，這絕對沒辦法接受。

媒體也詢問，之前中共演習會挑在雙十國慶後，但今年可能因美中領導人會晤而沒有太多作為，就國安局研判，中共年底前是否循過去演習模式發動或擴大軍演？蔡明彥回應，國慶之後就是中共四中全會，又有「川習會」，以及中國國家主席習近平出席亞太經濟合作會議（APEC），目前掌握到共軍相關演訓活動比較例行性。

蔡明彥指出，中共在年終的大型演訓動作，歷年來有「全軍戰略演習」規劃，國安局會持續跟國防部發揮聯合情監偵效能，跟國際友人交換中共相關活動情資，因為中共要行大規模軍演，一定要進行裝備動員及船艦出港進行海上部署活動，「這我們可以做充分掌握」。