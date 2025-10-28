　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

▲國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

準國民黨主席鄭麗文日前在公開場合喊出，要讓台灣人自豪地說「我是中國人」，遭民進黨批評。對此，國民黨立委吳宗憲今（28日）表示，這句話哪裡有錯？我國法制就是中華民國，中華民國簡稱中國，沒有問題，如果民進黨覺得這句話有問題，完全執政時為何不修法修憲？今天悲哀的是，執政黨為了選舉利益把大家拉到這個戰場裡作戰，當鄰近的國家每個都在往上衝時，只有台灣繼續內鬥。

吳宗憲於節目《千秋萬事》表示，國民黨最高原則就是怎麼樣做能對這塊土地好、避免戰爭，但民進黨很聰明的一直設定議題，把大家拉進局裡面去打你，就一些名詞的部分批評鄭麗文親中，但大家有沒有想過，這就是民進黨設好的局？真的覺得國外的投書內容寫了什麼代表台灣是這樣嗎？民進黨最喜歡外銷轉內銷的玩法。

談到鄭麗文稱「我是中國人」，吳宗憲直言，這句話哪裡有錯？我國的法制就是中華民國，中華民國簡稱中國，法制上沒有問題，如果民進黨覺得這句話有問題，完全執政時為何不修法修憲？

吳宗憲認為，中國人就是中華民國人的簡稱，就像美利堅合眾國就叫美國人，就是個簡稱，現在就是有一群很奇怪的人把大家拉近戰場去打，所以很簡單的邏輯，把護照跟駕照拿出來看，上面是不是寫中華民國？如果是的話，為什麼要進去跟這些人吵。

吳宗憲直言，自己只問一個，賴清德是不是依據中華民國憲法以及增修條文選出來的總統，如果是的話，「跟我爭執中國人是中華人民共和國，腦袋有問題嗎」？我國法制什麼時候出現過中華人民共和國這幾個字，從憲法到地方法律只有出現中華民國4個字，民進黨要惡意解讀國民黨為何要跳進去跟他們打？

吳宗憲說，他在乎的是台灣的安全與安居樂業、亞太地區的和平，生小孩不是拿來上戰場送死的、父母不是要讓你搞到水電醫療基礎設施都沒了才生病等死的，自己只要他們活得快樂平安，這才是他的夢想。

吳宗憲強調，今天悲哀的是，現在執政黨為了選舉利益把大家拉到這個戰場裡作戰，當鄰近的國家每個都在往上衝時，只有台灣在這裡繼續內鬥，講一句中國人被貼叫中華人民共和國人，但回過頭來，自己是法律人，念的法律裡面就是沒有中華人民共和國。

吳宗憲說，還要告訴大家一個真正的現實，台海能夠和平到今天是因為有民進黨嗎？台海和平真的只靠不停的向美國買武器嗎？還是因為服從的是中華民國憲法，自己點出這個點讓大家思考。

▼吳宗憲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼吳宗憲。（圖／記者湯興漢攝）

10/27 全台詐欺最新數據

439 2 3435 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

重慶市公安局今（28日）發布警情通報表示，依法對民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。沈伯洋則回應，無所謂，反正台灣人沒在怕的。對此，前立委邱毅示警，接下來程序，必然是缺席審判，判刑定罪，然後發布全球通緝，今後只要離開台灣，就可能被捕，引渡回大陸服刑，自己看沈伯洋是麻煩了。

關鍵字：

吳宗憲民進黨鄭麗文我是中國人國民黨中華民國

