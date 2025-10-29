　
社會 社會焦點 保障人權

不顧禁令！萬丹畜牧場業者強闖焚化廠倒廚餘　2男9萬、2萬交保

▲載運廚餘到屏東縣焚化爐處理，兩人遭聲押。（圖／屏東縣政府提供）

▲載運廚餘到屏東縣焚化爐處理，兩人遭羈押。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東縣萬丹鄉某畜牧場施、林姓兩人涉嫌違規載運逾87噸外縣市廚餘進入焚化廠，甚至於28日派車強行闖入傾倒。環保局立即通報警方到場查扣車輛，全案依妨害公務與廢棄物清理法移送偵辦，檢方訊後施、林兩男反覆實行同一犯罪之虞，於今（29）日凌晨向法院聲請羈押，法官訊後諭令施男9萬元交保、林男2萬交保。

縣環保局表示，近期非洲豬瘟疫情升溫，行政院於10月26日再度宣布延長豬隻禁宰運與禁餵廚餘措施10天。為防堵疫情擴散，屏東縣政府嚴禁外縣市廚餘進入處理，並開放焚化爐專供本縣產源廚餘去化。但萬丹鄉某一畜牧場先前已載運逾87噸廚餘進入焚化廠，經查大量混入外縣市廚餘並涉申報不實。

環保局確認違規後，已禁止該業者再進場處理，未料施、林兩男28日仍派出兩部車輛強行闖越管制區入內傾倒，與工作人員發生拉扯，行徑囂張。環保局立即通報東港分局偵查隊及崁頂分駐所到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依妨害公務、非法處理及不實申報廢棄物等罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲載運廚餘到屏東縣焚化爐處理，兩人遭聲押。（圖／屏東縣政府提供）　　

環保局指出，經查發現，該畜牧場核准廚餘再利用量每月為72公噸且大部分產源來自高雄市，然近4日進場量卻高達87公噸，明顯載運外縣市廚餘進入本縣。該業者不僅違反防疫規範，更涉違《廢棄物清理法》，將依法追究刑責並處以最高罰鍰。

屏檢偵辦強行傾倒廚餘案指出，經檢察官漏夜訊問被告2人後，認其等涉嫌違反妨害自由、妨害公務、 廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、反覆實行同一犯罪之虞，並非交保等替代處分可以妨免，而有羈押之必要，於今日凌晨向法院聲請羈押。法官訊後諭令施男9萬元交保、林男2萬交保。

10/28 全台詐欺最新數據

