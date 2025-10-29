東森購物「雙11」iPhone 17天天送、MacBook也能抽　買越多中獎機率越高

▲東森購物雙11「愛瘋週年慶」登場，限時7天天天送出iPhone 17與MacBook，優惠火力全開！圖／東森購物提供）

消費中心／綜合報導

一年一度雙11電商大戰提前開打！一年一度的雙11又來啦！東森購物超狂「1111愛瘋週年慶」10/29正式開跑，暖身期就有滿額送好禮、回饋最高11%，11/5正式檔期更直接開抽「iPhone 17」！只要單筆滿千就能拿摸彩券參加抽獎，iPhone天天送、MacBook也不手軟，買越多中獎機率越高，讓網友直呼：「今年最值得買爆的雙11就在東森！」



東森購物網雙11活動從10/29一路歡樂到11/11，分為兩階段開跑：10/29～11/4是暖身期，11/5～11/11則是正式檔期。其中最令人期待的，就是11/5起天天最多送出6支iPhone 17、還有2台MacBook M1的超狂抽獎活動！只要在全站消費滿1,000元就能獲得1張摸彩券，滿2,000元得2張，累積不限量，買越多中獎機率越高！

暖身期也不馬虎，東森購物推出「1111暖身回饋」，消費滿2,500元就送11%回饋，包含東森幣7%無上限及現金券4%最高1,111元；還有滿1,500元就送市價399元，超可愛的「森林維尼亞麻保溫提袋」，限量300名，送完為止，手刀下單才搶得到！

除了3C好禮和回饋金，11/5起滿萬還能免費體驗自然美的AI智能溫塑按摩課程或舒敏護理，讓你買得開心、也放鬆身心。雙11當天再推最高21%回饋，包括10%東森幣無上限＋樂透金加碼11%，還可透過LINE購物再拿6% LINE POINTS點數，折扣、回饋、抽獎一把抓！

今年雙11不只抽大獎、回饋金狂灑，商品折扣也下殺到底！東森購物推出「瘋殺雙11」主題專區，涵蓋美妝、保健、美食、旅遊票券等多品類，精選商品挑戰市場最低價，還有多款必敗單品以$1,111、$111或買一送一等超甜價登場。

話題商品像是Apple熱銷耳機 AirPods Pro2下殺至全台最低$5,888、Dyson人氣吸塵器免萬元入手、Panasonic 10人份電子鍋、威技除濕機、國際牌微波爐等家電好物狂降至$3,111起，加碼政府退稅與滿額贈烤盤，買越多送越多！

此外，還有超過10款東森雙11限定、獨家品項也不容錯過，推薦TIFFANY 925純銀三環項鍊限時只要$14,680、SK-II能量霜雙入組特價$7,180（原價近1.6萬）、YSL香氛禮盒驚喜價$3,911、貓奴必搶的EverClean藍鑽貓砂只要$629，還有娘家大紅麴、大研魚油等保健大組合下殺破盤，天天都有驚喜價，錯過等明年！

東森購物表示，今年雙11就是要讓大家買得爽、抽得開心，不管是想換新機、入手美妝保健好物，還是單純愛抽獎，現在就是最佳時機！更多活動詳情可至東森購物官網查詢。。

