2天屠殺2000多人！衛星照驚見「土地染紅」　蘇丹內戰爆種族清洗

▲衛星影像可見多處土地泛紅的跡象。點圖可放大。（圖／翻攝X@HRL_YaleSPH）

記者吳美依／綜合報導

蘇丹2023年4月爆發內戰至今，西部達佛（Darfur）戰略重鎮法舍爾（El Fasher）淪陷後，準軍事組織快速支援部隊（RSF）被指控在48小時內屠殺逾2000名平民，科學家甚至從衛星影像中，觀察到疑似屍體成堆、土地被染紅的驚悚畫面。

蘇丹政府軍的盟友「聯合部隊」28日指控，RSF於10月26與27日的短短48小時內，「對法舍爾無辜平民犯下滔天罪行，超過2000名手無寸鐵民眾遭處決，大多數都是婦女、兒童及老人。」

耶魯大學公衛學院人道研究實驗室（HRL）分析衛星影像發現，法舍爾達拉賈（Daraja Oula）與周邊地區出現至少5批「與人體大小一致的物體群」，以及先前不曾見過的「地表泛紅」土地變色跡象。研究團隊得出結論，「法舍爾似乎遭受針對非阿拉伯社群的系性與有意種族清洗」，手段包括強制遷移和草率處決。

《每日郵報》等外媒報導，目擊者宣稱平民在試圖逃離時遭到槍殺。《法新社》核實的一段社群媒體影片顯示，一名RSF武裝分子近距離擊斃一批手無寸鐵的蒙眼平民。

▲衛星圖像可見大批「與人體大小一致的物體群」。點圖可放大。（圖／翻攝X@HRL_YaleSPH）



此外，聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）收到「多起令人震驚的報告指出RSF正在進行暴行，包括草率處決。」國際特赦組織（Amnesty International）一項調查指出，RSF對手無寸鐵的平民發動了有預謀的性暴力行動，利用性侵、謀殺和酷刑，恐嚇占領地區的平民。

在RSF奪下法舍爾之前，已經圍困該座城市18個月，導致當地26萬多名平民在缺乏糧食與藥品的狀況下苦苦求生，有些人甚至被迫吃草或牲畜飼料活命。

不過，蘇丹政府軍也被控犯下戰爭罪，雖然今年3月奪回首都喀土穆（Khartoum），但隨著RSF控制達佛地區每一個州的首府，蘇丹實質上已沿著東西軸線分裂，任何一方似乎都不願意妥協。

蘇丹內戰始於實際領導人、陸軍參謀總長布林漢（Abdel Fattah al-Burhan）與RSF指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）之間的權力鬥爭，迄今已造成至少15萬人死亡、1400萬人流離失所，被聯合國形容為「全球最嚴重人道危機」。