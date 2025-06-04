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地球之吻！蘇丹神秘山丘「酷似嘴唇」　1張衛星照爆紅

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Earth）

▲ 山丘中央一道岩脈使其看似人類嘴唇。（圖／翻攝自Google Earth）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘇丹西達佛州一座神秘山丘外觀酷似人的嘴唇，2012年因一張Google Earth衛星照引發關注，近期再度掀起討論。這座山丘長約900公尺、最寬約350公尺，看起來就像人類對太空送飛吻一般，因此有了「內陸之唇」（Landlocked Lips）之稱。

Live Science報導，此一地景位於蘇丹西部，距離查德邊境約95公里，2012年的衛星照中，當地因乾旱變得乾枯，山丘呈粉紅色調，更凸顯嘴唇形狀，四周則散布農田與可能是樹木的黑點，不過近期拍攝的影像已恢復綠意，植被也明顯增加。

這座山丘的高度與歷史不詳，但專家根據現有衛星影像，對其形成原因有大致了解。美國奧勒岡大學地貌學家羅林（Josh Roering）說明，照片中可見一條狹長岩層貫穿山丘中心，推測是一道岩脈（dike），其抗蝕能力較強，因此在周圍較軟的岩層風化後仍突出地表。

岩脈是由火山活動、板塊運動或沉積作用形成的垂直岩石結構，儘管目前無法確認此處岩脈類型，但若推測正確，這條岩脈形狀便決定整座山丘的輪廓，而類似地形也曾出現在美國新墨西哥州的沙漠與加拿大育空的麥肯齊岩脈群。不過專家強調，在親自勘察以前一切仍屬推測。

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關鍵字：

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