上千居民僅1人倖存！　蘇丹恐怖土石流「一夜滅村」

▲蘇丹西部山區一座村莊遭到滅村，僅1人倖存。（圖／翻攝X@Sudan_tweet）
記者吳美依／綜合報導
蘇丹西部瑪拉山脈（Marra Mountains）一座村莊8月31日發生毁滅性土石流，導致至少1000人死亡，僅1人倖存，成為該國內戰期間最慘重的天災悲劇。
蘇丹解放運動/軍隊（Sudan Liberation Movement/Army）1日發布聲明證實，8月最後一周連日暴雨引發土石流，「將整座村莊完全夷為平地」，罹難者包括男女老幼。該組織如今緊急向聯合國及國際援助機構求助，希望能夠協助搜尋遺體。
كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير #السودان بقيادة عبد الواحد عن وفاة جميع سكان قرية ترسين في وسط جبل مرة نتيجة انزلاقات أرضية أمس الأحد.— Sudan News (@Sudan_tweet) September 1, 2025
الانزلاقات الأرضية المُدمّرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة حدثت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس… pic.twitter.com/PFycp1xGbe
CNN、Tag Press等外媒報導，蘇丹內戰已持續2年，導致該國逾半數人口面臨飢荒危機，數百萬人流離失所。北達佛州（North Darfur）首府法希爾（Al-Fashir）目前仍處於戰火威脅下，人道主義危機持續惡化。
為了逃離蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）的激烈交戰，居民逃離北達佛州，並且前往瑪拉山脈尋求庇護，但該地區糧食和藥品供應嚴重不足，如今竟又面臨致命天災。
