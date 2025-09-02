上千居民僅1人倖存！　蘇丹恐怖土石流「一夜滅村」

▲蘇丹西部山區一座村莊遭到滅村，僅1人倖存。（圖／翻攝X@Sudan_tweet）



記者吳美依／綜合報導

蘇丹西部瑪拉山脈（Marra Mountains）一座村莊8月31日發生毁滅性土石流，導致至少1000人死亡，僅1人倖存，成為該國內戰期間最慘重的天災悲劇。

蘇丹解放運動/軍隊（Sudan Liberation Movement/Army）1日發布聲明證實，8月最後一周連日暴雨引發土石流，「將整座村莊完全夷為平地」，罹難者包括男女老幼。該組織如今緊急向聯合國及國際援助機構求助，希望能夠協助搜尋遺體。

كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير #السودان بقيادة عبد الواحد عن وفاة جميع سكان قرية ترسين في وسط جبل مرة نتيجة انزلاقات أرضية أمس الأحد.

الانزلاقات الأرضية المُدمّرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة حدثت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس… pic.twitter.com/PFycp1xGbe — Sudan News (@Sudan_tweet) September 1, 2025

CNN、Tag Press等外媒報導，蘇丹內戰已持續2年，導致該國逾半數人口面臨飢荒危機，數百萬人流離失所。北達佛州（North Darfur）首府法希爾（Al-Fashir）目前仍處於戰火威脅下，人道主義危機持續惡化。

為了逃離蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）的激烈交戰，居民逃離北達佛州，並且前往瑪拉山脈尋求庇護，但該地區糧食和藥品供應嚴重不足，如今竟又面臨致命天災。