矢板明夫：川普、高市早苗「黃金時代」聯手　對台灣充滿正面意義

▲川普與高市早苗28日會晤。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普為期6天的亞洲行，28日與日本首相高市早苗會晤，兩人會後簽署關稅協議及稀土合作文件，川普更提及，日本是美國「最高等級盟友」、一切將有求必應。對此，媒體人矢板明夫表示，川普此行不僅讓日美關係升溫，更讓整個印太局勢出現新想像，高市與川普的「黃金時代」聯手，對台灣來說，這一切都充滿正面的意義。



矢板明夫表示，美國總統川普再度訪問日本，受到了全日本的重視，重現了六年前第一次訪日時的「川普旋風」，不同的是，這一次迎接的是日本第一位女首相——高市早苗。

矢板明夫認為，川普此行不僅讓日美關係再度升溫，更讓整個印太局勢出現新的想像，而對台灣來說，這一切都充滿正面的意義，因為日本和美國正是台灣最重要、最值得信賴的兩個朋友。

矢板明夫指出，10月28日上午，川普總統與高市首相在東京赤坂的迎賓館會談，氣氛熱絡。兩人隨後共同簽署了象徵「日美黃金時代」的合作文件，以及關於稀土與重要礦物供應的協定。稀土是製造高科技產品不可或缺的材料，兩國此舉顯示出要共同確保關鍵資源安全、減少對中國依賴的決心。

矢板明夫指出，川普在簽署儀式上盛讚日本是「美國最強等級的同盟國」，並稱高市是「偉大的首相之一」，他還特別提到，日本第一次出現女性首相，是「了不起的歷史時刻」。這番話讓現場掌聲不斷，也顯示美方對高市領導力的信任與期待。

接著，矢板明夫說，在高市的主導下，鞏固美國和日本的關係，無疑可以間接鞏固美國和台灣的關係。高市早苗今年四月底才訪問過台灣，拜會總統、副總統與多位政要，表達對台灣民主的高度支持。她是日本政壇中少數立場堅定、勇於說出真話的政治人物，如今她成為日本首相，更讓許多台灣人覺得心安——因為這樣一位挺台的領袖，代表日本未來的方向將更加清晰。

矢板明夫提到，同一天，安倍晉三前首相的夫人安倍昭惠女士也在社群平台上分享了與川普會面的照片。照片中兩人笑得燦爛，川普比出熟悉的「讚」手勢，氣氛溫馨。昭惠女士寫道「川普總統仍深深懷念我的先生，並對我說了許多溫暖的話」。

矢板明夫說，值得一提的是，昭惠女士今年已經四度訪問台灣，每次都受到熱烈歡迎。昭惠女士總是以親切溫暖的態度與台灣人民互動，讓人感受到她與安倍前首相那份真誠的友誼依然存在。

最後，矢板明夫強調，從高市與川普的「黃金時代」聯手，到昭惠女士溫柔而堅定的身影，整個日本正展現出一種新的自信與方向。兩位女性成為外交的主角，是日本歷史上第一次。

▼媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）