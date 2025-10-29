NOKIA回來了！　輝達砸10億美元入股打造6G平台

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）28日在美國華盛頓GTC DC會議上發表主題演講，宣布與電信巨頭諾基亞（Nokia）達成策略合作，計畫共同開拓基於人工智慧的新一代行動網絡及通訊基礎設施。輝達並透露，雙方將攜手打造一款結合6G技術的NVDIA Arc Aerial RAN電腦平台，為未來通訊技術奠定基石。

此次合作的另一重頭戲，是輝達決定投資10億美元購買諾基亞的股票。根據《華盛頓郵報》的報導，輝達將以每股6.01美元的價格買下超過1.6億股，藉此持有諾基亞約2.9%的股份。這一舉動不僅彰顯輝達在通訊領域的野心，也為諾基亞注入更多資金支持，共同推動新技術的落地。

事實上，輝達近期動作頻頻，其投資布局遍及各大科技領域。9月時，輝達宣布投入50億美元入股英特爾（Intel），加碼其在半導體市場的影響力。而在本月，輝達與人工智慧領域的領軍企業OpenAI簽訂了總額高達1000億美元的合作協議，計畫向OpenAI提供所需的高效能資料中心晶片與系統，進一步鞏固其在AI技術中的核心地位。

輝達的多方投資顯示其不僅致力於推動技術創新，還積極尋求與行業巨頭合作，拓展企業版圖。此次與諾基亞的聯手，結合AI與6G技術，或將對未來的全球通訊基礎設施產生深遠影響，黃仁勳的演講也反映出輝達在科技前沿的雄心壯志。