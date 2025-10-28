台灣大跨國攜7大電信啟動WanderJoy平台　免換eSIM原號享跨境禮遇

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大 28日宣布，攜手新加坡 Singtel、泰國 AIS、菲律賓 GOMO、香港 HKT、澳洲 Optus、印尼 Telkomsel 及日本 KDDI 等七大國際電信夥伴，共同啟動全球首個以電信基礎設施為核心的跨境旅遊平台——「WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟」（以下稱WanderJoy），將確立台灣大在跨境電信與旅遊整合生態圈中的關鍵角色，更象徵電信產業全新里程碑。

台灣大 App上線 WanderJoy 專區 申辦原號漫遊領優惠抽全球上網三年吃到飽

面對亞太跨境旅遊市場持續強勁成長，旅客長期受困於優惠分散、身分驗證繁瑣、支付不便與語言隔閡等等數位痛點。WanderJoy從此切入，以電信App為統一介面，整合8家電信業者 App 旗下生態圈，覆蓋超過3.5億名行動用戶。透過科技賦能，將傳統的電信漫遊服務，升級為「跨境生活入口」。用戶無需更換SIM卡，即可透過原號漫遊服務，即時取得當地食宿遊購的獨家優惠，並實現累積點數與安全支付。台灣大哥大月租型用戶即日起，可直接透過「台灣大 App」內的 WanderJoy 專區，搶先體驗多項跨境限定禮遇。

歡慶WanderJoy上線，即日起至2026年2月28日止，凡申辦任一原號漫遊方案，即可解鎖限定隱藏優惠，並於台灣大哥大 App領取WanderJoy任一海外禮遇，即可獲得「原號漫遊全球上網吃到飽」抽獎資格，有機會抽中「免費三年」1 名、「免費一年」2 名的大獎，讓旅客暢享不中斷的上網體驗與多國旅遊回饋。

台灣大總經理林之晨：以 Telco+Tech 賦能 打造超 5G 跨境旅遊消費核心樞紐

台灣大哥大總經理林之晨表示，旅客在跨境移動時的核心痛點，在於資訊的斷裂與服務的脫節。WanderJoy 運用電信的穩定連線基礎，結合科技的即時能力，讓旅客的旅程體驗從複雜轉為直覺。台灣大依循超 5G 戰略方針，透過 Telco+Tech 策略，鏈結 AppWorks 新創生態系資源，成功推動八家電信商 App 間完成底層系統介面串接 API Integration，解決傳統跨境服務需頻繁切換 App 的數位藩籬。現在，旅客不再需要重複下載、切換介面或重複登入，只要打開熟悉的電信 App，即可進入WanderJoy專區，一站式串連交通、餐飲、購物及娛樂，大幅優化行動體驗。

台灣大正在重新定義電信服務的角色，將電信 App 從單純的通訊介面，升級為用戶在海外消費與生活的核心樞紐，讓連線成為旅途中持續陪伴的服務。未來，台灣大將持續與 WanderJoy 攜手導入點數兌換與跨境金流機制，整合電信、旅遊、科技消費循環，將更多台灣優質新創、產品推向國際，共同提升全球旅客的行動與旅遊體驗，朝「大東南亞級」科技電信集團邁進。

台灣大商務長林東閔：從WanderJoy延伸Taiwan Mobility 串聯旅遊與行動生態打造跨境新體驗

台灣大商務長暨WanderJoy副主席林東閔從市場增長與生態系佈局角度，引述數據指出，亞太跨境旅遊人次，2024 至 2026 年將以每年 15%至20%的複合成長率快速增長。台灣大哥大與聯盟夥伴洞察到用戶與消費者出國旅遊時，真正的困擾在於資訊與服務的串接效率，而非單純的優惠獲取。透過電信平台的整合，WanderJoy得以在用戶出發前即完成交通、餐飲、景點的服務預布建，實現旅程體驗的預先串聯。

林東閔商務長進一步指出，WanderJoy 是台灣大推動「Taiwan Mobility」長線戰略的重要支點。此次平台技術串接，結合全台最大 OTA 夥伴 KKday 旅遊內容，進一步加速 WanderJoy 的商業化進程與旅客體驗升級。KKday 為 AppWorks 投資並長期支持的企業，體現台灣大透過與 AppWorks的長期策略合作，將本地新創能量延伸至國際生態系。未來，台灣大將持續整合 USPACE、WeMo 等智慧出行夥伴，打造從旅遊、交通到城市生活的跨境行動生態，輸出台灣的科技實力，擴展亞太移動服務版圖。