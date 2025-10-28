　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

台灣大跨國攜7大電信啟動WanderJoy平台　免換eSIM原號享跨境禮遇

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大 28日宣布，攜手新加坡 Singtel、泰國 AIS、菲律賓 GOMO、香港 HKT、澳洲 Optus、印尼 Telkomsel 及日本 KDDI 等七大國際電信夥伴，共同啟動全球首個以電信基礎設施為核心的跨境旅遊平台——「WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟」（以下稱WanderJoy），將確立台灣大在跨境電信與旅遊整合生態圈中的關鍵角色，更象徵電信產業全新里程碑。

▲▼ 。（圖／台灣大提供）

台灣大 App上線 WanderJoy 專區 申辦原號漫遊領優惠抽全球上網三年吃到飽
 面對亞太跨境旅遊市場持續強勁成長，旅客長期受困於優惠分散、身分驗證繁瑣、支付不便與語言隔閡等等數位痛點。WanderJoy從此切入，以電信App為統一介面，整合8家電信業者 App 旗下生態圈，覆蓋超過3.5億名行動用戶。透過科技賦能，將傳統的電信漫遊服務，升級為「跨境生活入口」。用戶無需更換SIM卡，即可透過原號漫遊服務，即時取得當地食宿遊購的獨家優惠，並實現累積點數與安全支付。台灣大哥大月租型用戶即日起，可直接透過「台灣大 App」內的 WanderJoy 專區，搶先體驗多項跨境限定禮遇。

歡慶WanderJoy上線，即日起至2026年2月28日止，凡申辦任一原號漫遊方案，即可解鎖限定隱藏優惠，並於台灣大哥大 App領取WanderJoy任一海外禮遇，即可獲得「原號漫遊全球上網吃到飽」抽獎資格，有機會抽中「免費三年」1 名、「免費一年」2 名的大獎，讓旅客暢享不中斷的上網體驗與多國旅遊回饋。

台灣大總經理林之晨：以 Telco+Tech 賦能 打造超 5G 跨境旅遊消費核心樞紐
 台灣大哥大總經理林之晨表示，旅客在跨境移動時的核心痛點，在於資訊的斷裂與服務的脫節。WanderJoy 運用電信的穩定連線基礎，結合科技的即時能力，讓旅客的旅程體驗從複雜轉為直覺。台灣大依循超 5G 戰略方針，透過 Telco+Tech 策略，鏈結 AppWorks 新創生態系資源，成功推動八家電信商 App 間完成底層系統介面串接 API Integration，解決傳統跨境服務需頻繁切換 App 的數位藩籬。現在，旅客不再需要重複下載、切換介面或重複登入，只要打開熟悉的電信 App，即可進入WanderJoy專區，一站式串連交通、餐飲、購物及娛樂，大幅優化行動體驗。

台灣大正在重新定義電信服務的角色，將電信 App 從單純的通訊介面，升級為用戶在海外消費與生活的核心樞紐，讓連線成為旅途中持續陪伴的服務。未來，台灣大將持續與 WanderJoy 攜手導入點數兌換與跨境金流機制，整合電信、旅遊、科技消費循環，將更多台灣優質新創、產品推向國際，共同提升全球旅客的行動與旅遊體驗，朝「大東南亞級」科技電信集團邁進。

台灣大商務長林東閔：從WanderJoy延伸Taiwan Mobility　串聯旅遊與行動生態打造跨境新體驗
 台灣大商務長暨WanderJoy副主席林東閔從市場增長與生態系佈局角度，引述數據指出，亞太跨境旅遊人次，2024 至 2026 年將以每年 15%至20%的複合成長率快速增長。台灣大哥大與聯盟夥伴洞察到用戶與消費者出國旅遊時，真正的困擾在於資訊與服務的串接效率，而非單純的優惠獲取。透過電信平台的整合，WanderJoy得以在用戶出發前即完成交通、餐飲、景點的服務預布建，實現旅程體驗的預先串聯。

林東閔商務長進一步指出，WanderJoy 是台灣大推動「Taiwan Mobility」長線戰略的重要支點。此次平台技術串接，結合全台最大 OTA 夥伴 KKday 旅遊內容，進一步加速 WanderJoy 的商業化進程與旅客體驗升級。KKday 為 AppWorks 投資並長期支持的企業，體現台灣大透過與 AppWorks的長期策略合作，將本地新創能量延伸至國際生態系。未來，台灣大將持續整合 USPACE、WeMo 等智慧出行夥伴，打造從旅遊、交通到城市生活的跨境行動生態，輸出台灣的科技實力，擴展亞太移動服務版圖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新台幣改版彭淮南曾說成本500億　央行今提3理改口「沒那麼多
快訊／台中死亡詭車禍男「半路」刀傷亡　確定排除他殺
遭指「戴大S骨灰項鍊」　范瑋琪反擊
梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加　WMO：災難性世紀風暴
蔡瑞雪穿太辣！細肩帶「包不住超兇上圍」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台灣大跨國攜7大電信啟動WanderJoy平台　免換eSIM原號享跨境禮遇

Google 11月Pixel大更新提前曝光？　主打主題包與AI動態影像生成

蘋果揭行動錢包新戰略　Apple Pay阻詐10億美元、數位護照即將啟用

IG萬聖節特效超吸睛！暗黑模式、節慶外框一次看

Threads推出「幽靈貼文」功能　24小時自動消失、不留痕跡

不斷更新／普發萬元用在這！雙11購物節3C、電競周邊優惠全攻略

微星「雙11購物節」全攻略！明星筆電享萬元折扣、頂規筆電下殺2.5萬　購機再抽11,111電子現金

實用度大升級！Google Chrome終於要推出「垂直分頁列」　

蘋果地圖App傳將出現廣告　商家可付費提升搜尋曝光

M6 iPad Pro明年大改版？爆料稱將首度採用「均熱板」設計

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

台灣大跨國攜7大電信啟動WanderJoy平台　免換eSIM原號享跨境禮遇

Google 11月Pixel大更新提前曝光？　主打主題包與AI動態影像生成

蘋果揭行動錢包新戰略　Apple Pay阻詐10億美元、數位護照即將啟用

IG萬聖節特效超吸睛！暗黑模式、節慶外框一次看

Threads推出「幽靈貼文」功能　24小時自動消失、不留痕跡

不斷更新／普發萬元用在這！雙11購物節3C、電競周邊優惠全攻略

微星「雙11購物節」全攻略！明星筆電享萬元折扣、頂規筆電下殺2.5萬　購機再抽11,111電子現金

實用度大升級！Google Chrome終於要推出「垂直分頁列」　

蘋果地圖App傳將出現廣告　商家可付費提升搜尋曝光

M6 iPad Pro明年大改版？爆料稱將首度採用「均熱板」設計

預約「年度新人王」最大黑馬　艾奇康成七六人後場新希望

快訊／雨還沒完　4縣市再發「紅爆大雨」8級強風冷逼1字頭

面對中國挑釁　澳洲正在成為南海「副警長」

BMW雙門跑車「化身終極甩尾機器」！紅牛漂移兄弟操刀榨1085匹馬力

荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔

快訊／台中死亡詭車禍男「半路」刀傷亡　確定排除他殺

前美女主播「入坑Super Junior」　狂刷MV、綜藝：是不是很丟臉？

台灣大跨國攜7大電信啟動WanderJoy平台　免換eSIM原號享跨境禮遇

「鄉村曼巴」變得分機器　湖人里夫斯追平SGA並列本季總得分王

黃國倫自爆「隱瞞腎結石當兵2次」　親揭遭退訓內幕

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

3C家電熱門新聞

微星「雙11購物節」全攻略！

Google Chrome終於要推出「垂直分頁列」

雙11購物節3C優惠全攻略

Google 11月Pixel功能更新提前曝光

蘋果高層揭行動錢包新進展　護照功能將登場

Threads正式推出「幽靈貼文」功能

IG萬聖節特效、外框一次看

三星推商用平板Galaxy Tab A11

外媒曝光iPad mini 8上市時間

蘋果地圖App傳將出現廣告

爆料稱M6 iPad Pro將導入均熱板設計

M4與M5晶片差在哪？升級前先想清楚！

iPhone 17 Pro「宇宙橙慘變玫瑰金」原因找到了！

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

更多熱門

相關新聞

AI綠能、藍碳復育與AI防詐擴大永續影響力

AI綠能、藍碳復育與AI防詐擴大永續影響力

台灣大哥大積極落實永續發展，獲得高度肯定。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體指出，自2024年7月1日起至2025年6月30日期間，台灣大哥大ESG正面聲量年增1,634.9%，正面聲量佔比高達92.5%。

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

台灣大榮獲TIP台灣永續評鑑最高

台灣大榮獲TIP台灣永續評鑑最高

2025台灣大日月潭花火音樂會登場！艾薇、卓義峯開唱　450秒煙火超震撼

2025台灣大日月潭花火音樂會登場！艾薇、卓義峯開唱　450秒煙火超震撼

台灣大iPhone17首賣爆滿看李珠珢

台灣大iPhone17首賣爆滿看李珠珢

關鍵字：

台灣大哥大

讀者迴響

熱門新聞

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面