生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025台灣大日月潭花火音樂會登場！艾薇、卓義峯開唱　450秒煙火超震撼

▲▼台灣大哥大,日月潭,音樂節,煙火,艾薇,卓義峯,科技,AI,抽獎。（圖／業者提供）

▲「2025台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於11月1日盛大登場，從「Bit」到「Beat」用AI互動×音樂共鳴、金獎設計師打造專屬主視覺。（圖／台灣大哥大提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

「2025台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於11月1日盛大登場，邀請歌手艾薇、卓義峯、金曲歌王葛西瓦同台獻唱，更首度雙點施放最長450秒、180度環繞花火，結合AI互動打造跨界體驗。今年以「心語碼 Beat Talk」為主題，從Bit延伸至Beat，象徵科技訊號化作音樂節奏，傳遞情感，並邀請到金獎設計師楊士慶打造專屬主視覺，融合自然與科技語言，透過像素與色彩轉化聲音情感。

▲▼台灣大哥大,日月潭,音樂節,煙火,艾薇,卓義峯,科技,AI,抽獎。（圖／業者提供）

▲音樂會將邀請歌手準歌后接班人艾薇演出多首精彩組曲。

▲▼台灣大哥大,日月潭,音樂節,煙火,艾薇,卓義峯,科技,AI,抽獎。（圖／業者提供）

▲實力唱將卓義峯將與準歌后接班人艾薇再度同台獻唱。

▲▼台灣大哥大,日月潭,音樂節,煙火,艾薇,卓義峯,科技,AI,抽獎。（圖／業者提供）

▲金曲原民創作歌手葛西瓦將在音樂會上帶來精彩歌曲表演。

▲▼台灣大哥大,日月潭,音樂節,煙火,艾薇,卓義峯,科技,AI,抽獎。（圖／業者提供）

▲今年音樂會特別邀請到金獎設計師楊士慶打造專屬主視覺，融合自然與科技語言，透過像素與色彩轉化聲音情感。

此外，社群活動熱烈展開中，邀請民眾投稿，選出珍藏的照片，台灣大將透過AI轉化為動態影片，有機會於日月潭音樂會上播出，讓AI替你「解碼」，喚起內心深層記憶與感動。

▲▼台灣大哥大,日月潭,音樂節,煙火,艾薇,卓義峯,科技,AI,抽獎。（圖／業者提供）

▲臉書社群活動「心語碼 Beat Talk：相由心聲」現正熱烈展開中，邀請民眾上傳珍藏照片與藏在心底的話，就有機會交由AI「解碼」轉化為影像，於音樂會上共享感動時刻。

台灣大總經理林之晨：從Bit到Beat，用AI與旋律打開感動的可能

台灣大總經理林之晨表示，今年台灣大日月潭花火音樂會以「心語碼 Beat Talk」為主題，從資訊最小單位Bit延伸至音樂節奏Beat，不僅展現科技的可能性，更希望傳遞人與人之間深層的情感交流。音樂會融合最新AI技術，搭配25首精心編排的曲目，讓旋律化為心意的語言，在聲音與影像的共振中，觸動那些難以言說的情緒與記憶。這場跨感官的藝術體驗，正體現台灣大哥大「Open Possible 能所不能」的精神，打開所有看似不可能的連結，創造嶄新的感官體驗。

25首全新曲目牽動記憶與未來　以音符解碼心意、讓Bit綻放為Beat

音樂會精選25首曲目，上半場以「文字」為起點，將未說出口的心意化為旋律，喚醒情感；下半場著重訊號轉為節奏、釋放情緒，並融入AI互動。曲目包含周杰倫《蘭亭序》與五月天《倉頡》，前者以詩詞寄託心緒，後者致敬文字創造文明；王菲《如願》訴說世代間情感傳承，並結合AI將觀眾投稿照片轉為動態影像，共享溫馨時刻；此外，還有阿密特《開門見山》、陳奕迅組曲等，首首牽動現場情緒；特別設計了「敬夢想，就一起」橋段，向今年世壯運高齡選手致敬，展現持續追夢的生命動力與熱情。

樂興之時管絃樂團藝術總監江靖波表示，本次特別挑選兩首契合主題的樂團作品，包含蕭斯塔高維奇《第五號交響曲》第四樂章，此曲表面呈現蘇維埃的勝利，骨子裡卻是對虛偽膨風的尖銳反諷，驗證了藝術在極權高壓下仍能對掌權者倒打ㄧ耙；Max Richter《Vivaldi: The Four Seasons Recomposed》，則將韋瓦第素材拆解重組，以極簡主義與全新和聲賦予原曲新的生命，熟悉的旋律在末世後的氛圍裡親疏並存，電子質感與弦樂交織起古今，讓聽眾在奇異的音樂織度中經歷幻滅與至美的同時衝擊。

▲▼台灣大哥大,日月潭,音樂節,煙火,艾薇,卓義峯,科技,AI,抽獎。（圖／業者提供）

▲享譽國際的指揮江靖波將帶領樂興之時管絃樂團演奏25首精心編排的曲目。

「2025台灣大日月潭花火音樂會」煙火規模再升級　首度雙點施放、450秒最長煙火

今年煙火規模再升級，將首度在舞台左右兩側同時施放，並以長達450秒、日月潭花火嘉年華中最長秒數的煙火演出，搭配象徵祝福的愛心圖案，為觀眾帶來震撼且浪漫的視覺饗宴。

日月潭國家風景區管理處柯建興處長表示，能夠再度與台灣大攜手舉辦花火音樂會，深感榮幸。去年合作帶來熱烈迴響，也展現「Open Possible 能所不能」精神為活動注入的科技與創意。今年再度合作，更象徵彼此的信任與對品質的堅持。花火音樂會已超越一場表演，成為文化傳承與觀光推動的重要平台，不僅提升能見度，更帶動地方產業發展。台灣大「能所不能」精神，正與我們推動創新、智慧觀光及永續發展的理念相輔相成，期盼持續讓日月潭在花火與樂音中綻放獨特魅力。

▲▼台灣大哥大,日月潭,音樂節,煙火,艾薇,卓義峯,科技,AI,抽獎。（圖／業者提供）

▲「2025台灣大哥大日月潭花火音樂會」首度雙點施放最長450秒、180度環繞花火，結合AI互動打造跨界體驗。

金獎設計師楊士慶：以音樂與科技交織 描繪最真實的「心語碼」

設計師楊士慶表示，這次與台灣大哥大的合作，對我來說像是一場探索。創作時我常希望留下想像的空間，讓觀者能在作品裡投射自己的情感與詮釋，這正與「Open Possible 能所不能」不設限的精神不謀而合。設計在我眼中是一座橋梁，將技術與人心連結起來；技術提供工具，但真正打動人的，是那份無法被取代的感性。音樂則是我創作中最重要的靈感，它無形卻能穿梭於喜怒哀樂之間，帶來療癒與共鳴。因此這次的主視覺，我想營造一個由音樂與科技交織的開放空間，讓情緒自由流動，每個人都能在其中找到屬於自己的節奏與心語碼。

中華小腦萎縮症病友協會：疾病帶來限制，但人生仍有無限可能呼應「Open Possible 能所不能」

中華小腦萎縮症病友協會表示，台灣平均每七天就有一位新病友確診，許多人在發病初期因步態不穩而遭受誤解。我們持續推動社會理解隱性障礙、消除歧視，期盼能營造更友善的環境，讓病友勇敢走入人群，延緩病程並等待醫學突破，迎向更多希望。透過日月潭花火音樂會，我們感受到年輕世代對病症的支持與關心，這份力量正呼應台灣大哥大「Open Possible 能所不能」的精神，雖然疾病帶來限制，但人生仍能綻放無限可能。

「心語碼 Beat Talk：相由心聲」　用AI化心意為影像　抽萬元GARMIN腕錶與音樂會搖滾席

台灣大日月潭花火音樂會將於水社中興停車場盛大登場，並開放民眾免費入場。為呼應「心語碼 Beat Talk」主題，特別舉辦臉書社群活動「心語碼 Beat Talk：相由心聲」，邀請民眾上傳珍藏照片與藏在心底的話，就有機會交由AI「解碼」轉化為影像，於音樂會上共享感動時刻。投稿活動現正熱烈展開，至10月3日中午12點截止，至指定連結完成投稿，留言並分享給一位朋友，即可參加抽獎。包含GARMIN Instinct 3 Solar 太陽能GPS腕錶（價值14,900元）、音樂會搖滾席名額10位（1人中獎2人同行）。

台灣大哥大音樂會FB：https://twm5g.co/D1z7
Facebook社群活動「心語碼 Beat Talk：相由心聲」：https://twm5g.co/73Fjp

