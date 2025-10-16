Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

▲Fubon Angels韓籍女神南珉貞、台籍人氣成員禾羽、潔米、沁沁及應援團團長Travis崔維斯，將與臺北富邦勇士籃球隊傳奇球星「野獸」林志傑及隊長蔡文誠共同現身「2025台灣大哥大日月潭花火音樂會」。

「2025台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於11月1日登場，今（16）日公布第二波嘉賓名單。Fubon Angels韓籍女神南珉貞（台妹小南）、台籍人氣成員禾羽、潔米、沁沁及應援團團長Travis崔維斯，將與臺北富邦勇士籃球隊傳奇球星「野獸」林志傑及隊長蔡文誠共同現身，展現「美女與野獸」的跨界魅力。

曲目設計特別安排《灌籃高手》主題曲〈直到世界的盡頭〉橋段，結合經典漫畫影像，喚起青春記憶與籃球魂；歌手艾薇、卓義峯及金曲歌王葛西瓦則將攜手演出「熱血體育組曲」，重現多場台灣運動賽事的經典時刻，喚醒全民的熱情與感動。此外，年度話題動畫電影《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉也將登上音樂會舞台，透過充滿力量的節奏與英韓雙語歌詞，傳遞「勇敢做自己、突破界限」的品牌精神，為日月潭夜空注入最熱血的能量。

為讓粉絲近距離感受舞台魅力，凡於活動當日響應主視覺指定造型穿著，並完成應援歌曲〈Go Stronger〉或〈藍色狂潮〉舞蹈挑戰，或現場捐款支持小腦萎縮症病友，即可獲得入座限量搖滾席的機會，近距離感受歌手熱力演出與啦啦隊滿滿活力！

「心語碼 Beat Talk」奏響熱血節奏 音樂解碼運動員不屈運動魂

今年音樂會以「心語碼 Beat Talk」為主題，從資訊最小單位「Bit」延伸至音樂節奏「Beat」，象徵科技化為情感節奏，串連人與人之間的共鳴。近年台灣運動風氣蓬勃，選手們在國際賽場屢創佳績，激發全民熱情，因此在曲目設計中特別安排「熱血體育組曲」，向所有運動員致敬。

金曲歌王葛西瓦將演唱2024巴黎奧運中華隊應援曲〈Never Give Up〉與2025雙北世壯運主題曲〈敬夢想〉；艾薇與卓義峯合唱〈就一起〉，再現2024年世界12強棒球錦標賽的團結精神。Fubon Angels啦啦隊員與團長Travis崔維斯則帶來應援神曲〈Go Stronger〉與〈藍色狂潮〉，重現球場經典「32撞」舞蹈，點燃全場最熱血的運動氛圍。

台灣大哥大打造最震撼湖畔煙火秀 雙點施放、450秒綻放夜空

台灣大哥大持續以創新與科技力推動地方觀光與文化活動，今年再度主辦日月潭花火音樂會，將煙火規模全面升級，首次於舞台兩側同步施放，打造長達450秒、史上最長的煙火秀，讓現場觀眾沉浸於聲光交織的極致饗宴。

同時，特別邀請金獎設計師楊士慶打造主視覺，融合自然與科技語言，以像素與色彩詮釋聲音的情感律動。煙火結合象徵祝福的愛心圖案與25首精心編排曲目，讓旋律與火光在夜空共鳴，展現台灣大哥大「以科技傳遞情感、以創新連結人心」的品牌精神。

穿著指定造型、完成應援舞蹈挑戰或捐款支持公益 即有機會入座「搖滾席」

為讓粉絲近距離感受舞台魅力，現場特別開放限量「搖滾席」（名額有限，依現場登記順序入場），凡符合任一條件者，即可獲得入席資格：一、於活動當日穿著具音樂會主視覺元素的服裝，如方格、線條設計，或以黃、橘、桃紅、綠、藍等主題色系為主，並於現場完成指定應援歌曲〈Go Stronger〉或〈藍色狂潮〉舞蹈挑戰；二、捐款1,000元以上支持「中華小腦萎縮症病友協會」。

此外，只要在音樂會現場追蹤，並按讚台灣大哥大音樂會官方粉絲團（Facebook與Instagram），即可參加限定主題拍貼機活動，將有機會與神秘嘉賓合影留念，在煙火與音樂交織的夜空下，留下最難忘的紀念時刻。

