　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

▲▼台灣大哥大,日月潭,花火,音樂節,台灣大日月潭花火音樂會,Fubon Angels,南珉貞,林志傑。（圖／業者提供）

▲Fubon Angels韓籍女神南珉貞、台籍人氣成員禾羽、潔米、沁沁及應援團團長Travis崔維斯，將與臺北富邦勇士籃球隊傳奇球星「野獸」林志傑及隊長蔡文誠共同現身「2025台灣大哥大日月潭花火音樂會」。

記者錢雅慧／綜合報導

「2025台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於11月1日登場，今（16）日公布第二波嘉賓名單。Fubon Angels韓籍女神南珉貞（台妹小南）、台籍人氣成員禾羽、潔米、沁沁及應援團團長Travis崔維斯，將與臺北富邦勇士籃球隊傳奇球星「野獸」林志傑及隊長蔡文誠共同現身，展現「美女與野獸」的跨界魅力。

曲目設計特別安排《灌籃高手》主題曲〈直到世界的盡頭〉橋段，結合經典漫畫影像，喚起青春記憶與籃球魂；歌手艾薇、卓義峯及金曲歌王葛西瓦則將攜手演出「熱血體育組曲」，重現多場台灣運動賽事的經典時刻，喚醒全民的熱情與感動。此外，年度話題動畫電影《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉也將登上音樂會舞台，透過充滿力量的節奏與英韓雙語歌詞，傳遞「勇敢做自己、突破界限」的品牌精神，為日月潭夜空注入最熱血的能量。

▲▼台灣大哥大,日月潭,花火,音樂節,台灣大日月潭花火音樂會,Fubon Angels,南珉貞,林志傑。（圖／業者提供）

▲歌手艾薇、卓義峯及金曲歌王葛西瓦則將攜手演出「熱血體育組曲」，重現多場台灣運動賽事的經典時刻，喚醒全民的熱情與感動。

為讓粉絲近距離感受舞台魅力，凡於活動當日響應主視覺指定造型穿著，並完成應援歌曲〈Go Stronger〉或〈藍色狂潮〉舞蹈挑戰，或現場捐款支持小腦萎縮症病友，即可獲得入座限量搖滾席的機會，近距離感受歌手熱力演出與啦啦隊滿滿活力！

「心語碼 Beat Talk」奏響熱血節奏　音樂解碼運動員不屈運動魂

今年音樂會以「心語碼 Beat Talk」為主題，從資訊最小單位「Bit」延伸至音樂節奏「Beat」，象徵科技化為情感節奏，串連人與人之間的共鳴。近年台灣運動風氣蓬勃，選手們在國際賽場屢創佳績，激發全民熱情，因此在曲目設計中特別安排「熱血體育組曲」，向所有運動員致敬。

▲▼台灣大哥大,日月潭,花火,音樂節,台灣大日月潭花火音樂會,Fubon Angels,南珉貞,林志傑。（圖／業者提供）

▲今年音樂會以「心語碼 Beat Talk」為主題，從資訊最小單位「Bit」延伸至音樂節奏「Beat」，象徵科技化為情感節奏，串連人與人之間的共鳴。

金曲歌王葛西瓦將演唱2024巴黎奧運中華隊應援曲〈Never Give Up〉與2025雙北世壯運主題曲〈敬夢想〉；艾薇與卓義峯合唱〈就一起〉，再現2024年世界12強棒球錦標賽的團結精神。Fubon Angels啦啦隊員與團長Travis崔維斯則帶來應援神曲〈Go Stronger〉與〈藍色狂潮〉，重現球場經典「32撞」舞蹈，點燃全場最熱血的運動氛圍。

▲▼台灣大哥大,日月潭,花火,音樂節,台灣大日月潭花火音樂會,Fubon Angels,南珉貞,林志傑。（圖／業者提供）

▲金曲歌王葛西瓦將演唱2024巴黎奧運中華隊應援曲〈Never Give Up〉與2025雙北世壯運主題曲〈敬夢想〉，為日月潭夜空注入最熱血的能量。

▲▼台灣大哥大,日月潭,花火,音樂節,台灣大日月潭花火音樂會,Fubon Angels,南珉貞,林志傑。（圖／業者提供）

▲歌手艾薇與卓義峯合唱〈就一起〉，再現2024年世界12強棒球錦標賽的團結精神。

台灣大哥大打造最震撼湖畔煙火秀　雙點施放、450秒綻放夜空

台灣大哥大持續以創新與科技力推動地方觀光與文化活動，今年再度主辦日月潭花火音樂會，將煙火規模全面升級，首次於舞台兩側同步施放，打造長達450秒、史上最長的煙火秀，讓現場觀眾沉浸於聲光交織的極致饗宴。

同時，特別邀請金獎設計師楊士慶打造主視覺，融合自然與科技語言，以像素與色彩詮釋聲音的情感律動。煙火結合象徵祝福的愛心圖案與25首精心編排曲目，讓旋律與火光在夜空共鳴，展現台灣大哥大「以科技傳遞情感、以創新連結人心」的品牌精神。

穿著指定造型、完成應援舞蹈挑戰或捐款支持公益　即有機會入座「搖滾席」

為讓粉絲近距離感受舞台魅力，現場特別開放限量「搖滾席」（名額有限，依現場登記順序入場），凡符合任一條件者，即可獲得入席資格：一、於活動當日穿著具音樂會主視覺元素的服裝，如方格、線條設計，或以黃、橘、桃紅、綠、藍等主題色系為主，並於現場完成指定應援歌曲〈Go Stronger〉或〈藍色狂潮〉舞蹈挑戰；二、捐款1,000元以上支持「中華小腦萎縮症病友協會」。

此外，只要在音樂會現場追蹤，並按讚台灣大哥大音樂會官方粉絲團（Facebook與Instagram），即可參加限定主題拍貼機活動，將有機會與神秘嘉賓合影留念，在煙火與音樂交織的夜空下，留下最難忘的紀念時刻。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「最美MC」回鍋啦啦隊！球團宣布了
柯文哲遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站
翁滋蔓「單身」不認愛千億小開　否認謊報年齡
快訊／台灣海峽規模4.1地震！4縣市有感
10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請
快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓
快訊／全身血衣！台中23歲男砍鄰居　呆坐畫面曝
NONO涉性侵判2年6月　上訴二審首度開庭現身
日本溫泉設施熊襲！發現血跡、動物毛髮　1人失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

「說一句氣話，補兩句甜言蜜語」！2：1法則教你救回差點吵散的感情

快訊／16:42西南部海域規模4.1地震　4縣市有感「最大震度2級」

華航迪士尼彩繪機11/19首航洛杉磯　指定航線7折起

新竹縣佈建托育場所、敬老卡服務升級　老中青幼「通通照顧」打造幸福世代共融城市

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了：被盜刷9萬多台幣

有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會　贈月餅、關懷弱勢長輩

10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請假

新竹縣青委走訪彰化　交流產業發展及青年事務經驗

桃園市成屋交易盤點　「中壢」價量居冠、中古屋便宜20萬

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

「說一句氣話，補兩句甜言蜜語」！2：1法則教你救回差點吵散的感情

快訊／16:42西南部海域規模4.1地震　4縣市有感「最大震度2級」

華航迪士尼彩繪機11/19首航洛杉磯　指定航線7折起

新竹縣佈建托育場所、敬老卡服務升級　老中青幼「通通照顧」打造幸福世代共融城市

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了：被盜刷9萬多台幣

有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會　贈月餅、關懷弱勢長輩

10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請假

新竹縣青委走訪彰化　交流產業發展及青年事務經驗

桃園市成屋交易盤點　「中壢」價量居冠、中古屋便宜20萬

颱風走了！廣西百色村莊仍「洪水圍村」十餘天　村民乘橡皮艇出入

波賽樂讚挑戰賽太瘋狂：以為要回家了...魔神樂神預言讓他嚇傻

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

熬到3點才睡！48歲男腦中風右側癱　「電擊腦袋」1個月後能走了

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課　卓越校友遴選同步啟動

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市　兩岸社團交流節賣台小吃

直擊／潘迎紫大秀二頭肌：很大塊喔！　上健身房被小鮮肉搭訕「事情大條」

快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！曾有傷害前科　母急奔派出所

【感人時刻】中風癱瘓爸爸站起來了！擁抱人質兒歸國爆哭

生活熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

掃20包糖日老闆再來台　1招溝通笑翻網

快30歲才知道！耳鼻喉科「1項目」過來人狂讚

全台大降溫時間曝　準風神逼近大雨連炸4天

她已買車票「才知光復鄉不能去」！堰塞湖現況曝光

苗栗正義哥護童中刀！啦啦隊女神2度探望

57歲翁虹「18歲女兒」美到逆天！　最美星二代換她當

風神颱風估明天生成　周末全台有雨「高溫降8度」

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

美麗華《鏈鋸人》特別場吸千人夜排！4人跌落水池

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

李珠珢寫真才延期發行！

李珠珢寫真才延期發行！

富邦悍將啦啦隊女神李珠珢，今年7月宣布推出首本影像紀實書《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》，消息一出引起粉絲爆動。寫真書採限時預購，然而原本預計從9月1日起陸續寄出，先是突延期3個月發行，如今出版社再發公告，李珠恩因為個人檔期問題，確定缺席在2026國際書展舉辦的簽書會，讓不少粉絲感到不滿說：「明年的行程不是早就排好了嗎」、「真的好忙」、「說取消就取消了」。

台灣大榮獲TIP台灣永續評鑑最高

台灣大榮獲TIP台灣永續評鑑最高

以色列音樂節裝死倖存　28歲男2年後輕生亡

以色列音樂節裝死倖存　28歲男2年後輕生亡

世界歌謠祭開唱　金曲戴曉君領軍翻玩民謠

世界歌謠祭開唱　金曲戴曉君領軍翻玩民謠

撈撈客chill市集國慶連假於信義鄉地利持續辦理

撈撈客chill市集國慶連假於信義鄉地利持續辦理

關鍵字：

台灣大哥大日月潭花火音樂節台灣大日月潭花火音樂會Fubon Angels南珉貞林志傑

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面