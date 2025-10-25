　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

如天府愛心贊普突破1900份　4年累積逾4千物資送暖弱勢家庭

▲台南西港如天府舉辦愛心贊普法會，募集物資從廟埕整裝待發，準備發放給弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南西港如天府舉辦愛心贊普法會，募集物資從廟埕整裝待發，準備發放給弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

台南西港如天府秉持中壇元帥老祖「悲天憫人、普渡眾生」精神，自2022年起將廟會慶典經費轉為公益，連續四年推動「愛心贊普法會」，累計募集超過4000份民生物資，透過區公所與里長送至中低收入戶、獨居長者及弱勢家庭，今年更以1915份創下歷年新高，善舉獲地方肯定。

▲台南西港如天府舉辦愛心贊普法會，募集物資從廟埕整裝待發，準備發放給弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

如天府於2022年依循神諭啟行善念，取消傳統布袋戲、歌仔戲等慶典節目，改以民生物資替代祝壽供品，並由西港區公所提供名冊，廟方幹部與各里長親自逐戶送達。起初募集445份物資，隔年增加至762份，2024年再升至943份，善行逐漸擴大。今年物資規模翻倍成長，除在地信眾回應，更有台中「誠鋒」、屏東「嘉億汽車」、屏東扶輪社共同參與回應，讓愛心跨縣市延伸。

▲台南西港如天府舉辦愛心贊普法會，募集物資從廟埕整裝待發，準備發放給弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

為永續推動善行，如天府於2024年成立「社團法人台南市如天愛心關懷慈善會」，並獲台南市政府民政局頒發感謝狀表揚。物資發放則延續往例，由區公所、議員服務處及各里長共同協助，希望讓關懷深入每一個需要幫助的角落。

▲台南西港如天府舉辦愛心贊普法會，募集物資從廟埕整裝待發，準備發放給弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

如天府主任委員毛文宏表示，「把愛心贊普物資送到每一戶需要幫助的家庭，是中壇老祖的希望。我們會年年辦下去，讓愛心越做越大、越做越好，幫助更多弱勢。」此次法會由總幹事蔡雨利籌備，全體義工共同佈置、搬運，短時間內圓滿完成，展現信仰凝聚的力量。

▲台南西港如天府舉辦愛心贊普法會，募集物資從廟埕整裝待發，準備發放給弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

廟方強調，贊普法會不只是宗教儀式，更是慈悲與功德的實踐，讓信仰不只停留於神壇，而是走進人群、照亮弱勢的日常。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
26歲女模「在泰被綁架」慘死？　泰政府公開畫面揭真相
王祖賢退出娛樂圈內幕曝光！　2原因心死淡出
快訊／睽違十年！《英雄聯盟》台灣隊CFO再度闖八強
台灣大賽G4　先發投手出爐
快訊／小琉球潛水死亡意外！　35歲男搶救不治
快訊／BLACKPINK曼谷演唱會「照常舉辦」！　主辦：請粉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

如天府愛心贊普突破1900份　4年累積逾4千物資送暖弱勢家庭

體驗滅火、搭雲梯車好吸睛　佳里奇美醫院親子防災遊學消防隊

守住餐桌安全　台南連假稽查豬肉標示與來源民眾焢肉飯安心吃

嘉邑玉皇宮送暖　捐贈細水霧幫浦消防車+自動心肺復甦機

國定假日不放假　南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

防堵非洲豬瘟！台南市啟動五大防線　黃偉哲：守住滷肉飯的靈魂

桃園萬聖城周六開城　13公尺高「魔幻蜘蛛王」亮相

國際火舞藝術節《火神祭》震撼漁光島　2萬人潮點亮台南夜空

守護雲林40年　北港附醫引進新醫師團強化專科照護

桃園金牌農村成果展　茶文化、大地餐桌、原民工藝秀成果

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

如天府愛心贊普突破1900份　4年累積逾4千物資送暖弱勢家庭

體驗滅火、搭雲梯車好吸睛　佳里奇美醫院親子防災遊學消防隊

守住餐桌安全　台南連假稽查豬肉標示與來源民眾焢肉飯安心吃

嘉邑玉皇宮送暖　捐贈細水霧幫浦消防車+自動心肺復甦機

國定假日不放假　南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

防堵非洲豬瘟！台南市啟動五大防線　黃偉哲：守住滷肉飯的靈魂

桃園萬聖城周六開城　13公尺高「魔幻蜘蛛王」亮相

國際火舞藝術節《火神祭》震撼漁光島　2萬人潮點亮台南夜空

守護雲林40年　北港附醫引進新醫師團強化專科照護

桃園金牌農村成果展　茶文化、大地餐桌、原民工藝秀成果

孫生遭起訴後遭嗆前科犯　參加「拳願」不戴套一天兩餐水煎包

國軍陸勝1號操演正式展開　7天6夜不間斷仿真實戰對抗操演

港澳辦駁斥「祝福名單」　批「反中亂港分子」破壞立法會選舉

35歲上班族900萬買房後崩潰！　房價腰斬、貸款背到70歲

老婦遭詐騙近40萬！　掏空存款「買黃金」意外大賺217萬

台中4地掩埋廚餘！議員質疑場地不合法　市府：全力做好防護措施

泰國「禁娛30天」？　政府緊急闢謠：酌情配合即可、不強制

國民黨籲中共當局正視史實　承認「中華民國」贏得抗戰

《刺客教條：大革命》「人群系統」太強　網分析10年技術難超越

湖人金童秀！　唐西奇轟49分11籃板8助攻領軍痛宰灰狼

【驚險一瞬】嘉義女騎士闖平交道！撞斷桿刮傷「栩悅號」　險沒命又傷荷包

地方熱門新聞

質詢火藥味！台南藍營實驗秀光電板泡水庫水封存3個月驗真相

國際火舞藝術節《火神祭》震撼漁光島2萬人潮點亮台南夜空

國民黨台南市長初選升溫　謝龍介、陳以信互動展現君子之爭

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

桃園萬聖城10/25開城　13公尺高魔幻蜘蛛王亮相

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

防堵非洲豬瘟！台南市啟動五大防線守住滷肉飯的靈魂

守護雲林40年　北港附醫引進新醫師團強化專科照護

桃園金牌農村成果展　創新工藝展現多元風情

斗六禮讚長青！80位楷模與模範夫妻聯袂受獎

嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

「南投原住民在一起」活動從光復節連假登場

更多熱門

相關新聞

浪凡基金會　助光復國中重建球場

浪凡基金會　助光復國中重建球場

風神颱風帶來的豪雨，重創台灣東北部與花蓮山區，光復國中的棒球場幾乎被沖毀、體育館地下室仍覆滿泥沙，但在這片尚未完全平復的土地上，笑聲與歌聲卻重新響起，浪凡慈善基金會的關懷車隊逆風前行，把溫暖送進花蓮，基金會董事長馬詠睿在花蓮縣議員簡智隆陪同下，前往光復國中探視棒球隊師生。

警+關懷協會送暖　新園獨居嬤感動

警+關懷協會送暖　新園獨居嬤感動

貓阿貓踏踏哄孫　每天巡邏關心

貓阿貓踏踏哄孫　每天巡邏關心

雲林營造公司找麵包餐車災區發放3千份餐點

雲林營造公司找麵包餐車災區發放3千份餐點

賴清德親口回應館長嗆斬首：我不貪不取　仇恨言論對國家沒好處

賴清德親口回應館長嗆斬首：我不貪不取　仇恨言論對國家沒好處

關鍵字：

如天府愛心贊普暖弱勢家庭

讀者迴響

熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」移送

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面