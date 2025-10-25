如天府愛心贊普突破1900份　4年累積逾4千物資送暖弱勢家庭

▲台南西港如天府舉辦愛心贊普法會，募集物資從廟埕整裝待發，準備發放給弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

台南西港如天府秉持中壇元帥老祖「悲天憫人、普渡眾生」精神，自2022年起將廟會慶典經費轉為公益，連續四年推動「愛心贊普法會」，累計募集超過4000份民生物資，透過區公所與里長送至中低收入戶、獨居長者及弱勢家庭，今年更以1915份創下歷年新高，善舉獲地方肯定。

如天府於2022年依循神諭啟行善念，取消傳統布袋戲、歌仔戲等慶典節目，改以民生物資替代祝壽供品，並由西港區公所提供名冊，廟方幹部與各里長親自逐戶送達。起初募集445份物資，隔年增加至762份，2024年再升至943份，善行逐漸擴大。今年物資規模翻倍成長，除在地信眾回應，更有台中「誠鋒」、屏東「嘉億汽車」、屏東扶輪社共同參與回應，讓愛心跨縣市延伸。

為永續推動善行，如天府於2024年成立「社團法人台南市如天愛心關懷慈善會」，並獲台南市政府民政局頒發感謝狀表揚。物資發放則延續往例，由區公所、議員服務處及各里長共同協助，希望讓關懷深入每一個需要幫助的角落。

如天府主任委員毛文宏表示，「把愛心贊普物資送到每一戶需要幫助的家庭，是中壇老祖的希望。我們會年年辦下去，讓愛心越做越大、越做越好，幫助更多弱勢。」此次法會由總幹事蔡雨利籌備，全體義工共同佈置、搬運，短時間內圓滿完成，展現信仰凝聚的力量。

廟方強調，贊普法會不只是宗教儀式，更是慈悲與功德的實踐，讓信仰不只停留於神壇，而是走進人群、照亮弱勢的日常。