桃機第三跑道延至2032年完工　「600多戶尚未搬遷」延宕23個月

疫後桃園機場運量屢創新高，北登機廊廳預計12月起試營運，而第三跑道原定2030年完工，桃園機場公司表示，受用地取得延宕影響，目前還有600多戶沒搬遷，已向行政院報修正計劃，工程將延至2032年底完工，經費也將增加。

桃機第三跑道及基礎設施建設第一階段工程當中，優先整地、增設9座臨時過夜機坪等工作均已完成，今年5月也陸續完成第三跑道航空地面燈光（AGL）系統及第二階段工程西側標工程發包。

桃園機場公司專案工程處助理副總經理畢金菱今表示，第三跑道原定2030年完工，工程預估需要至少6年，整體時程最大關鍵在於前期的用地取得。因應民眾先建後遷，現在還有600多戶未搬遷，從去年11月延至明年12月，整體時程順延23個月，已報修正計劃給行政院，將延至2032年底完工。

第三跑道工程總經費原為374.56億元，畢金菱也說，因應工程時程延後，整體經費也將增加，此次修正計劃也連帶提升經費，確切金額仍待核定。

另外，畢金菱表示，第三航廈北登機廊廳將於年底前啟用，第三跑道建設工程中的臨時過夜機坪，第一期已於7月25日啟用9個停機位，第二期預計明年春節前全數完工，屆時共計16個停機位，能滿足航班調度需求。

機場公司指出，第三跑道計畫於現有機場北側新增約581公頃土地，與既有機場銜接處長達約5.3公里。為降低施工對機場營運的衝擊、維持機坪調度順暢，預先於機場東北角規劃臨時過夜機坪，總面積約18.9公頃，採混凝土鋪面設計，屆時共有16個停機位供航班調度運用。

畢金菱表示，桃園機場平均每天有700多架航班，共有78個營運機位供旅客上下機，每個營運機位都充分使用，新增的過夜機位則是提供最後一班抵台，隔天第一班又要離開的航機使用，目前是優先提供給國籍航空使用，此次新增的9個臨時停機坪較靠近星宇航空棚廠，因此主要提供星宇及長榮航空過夜機使用。

畢金菱表示，桃園機場今年1月至9月累計旅客量已達3522萬人次，較去年同期成長5.24%，隨著北登機廊廳與臨時過夜機坪陸續投入營運，桃園機場服務量能將持續提升，今年預估可達4900萬人次，超越疫情前2019年4868萬人次。