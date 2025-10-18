　
生活

桃機上演「航站情緣」！超暖「服務楷模」專業引路　幫闊別三年的夫妻隔窗重逢

▲▼ 桃園機場,國際機場,服務楷模,昇恆昌,銷售,旅客,禱告室,服務。（圖／資料照）

▲「闊別三年的夫妻，就這樣隔著玻璃伸手相望，讓我們大家既不捨又感動！」榮獲113年度桃園國際機場服務楷模的昇恆昌免稅商店組長張碧煌，以巧思安排這場重逢，讓桃園機場成為國際旅客最溫暖的相遇舞台。（圖／資料照，下同）

記者萬玟伶／桃園報導

「我帶你去一個地方，讓你們見面！」一句簡單的承諾，為一對闊別三年的夫妻，帶來了難以忘懷的重逢！

在桃園國際機場服務13年的昇恆昌免稅商店組長張碧煌，除了擔任樓面主管、督導同仁，更是旅客眼中的「最溫暖的守門人」，她熟悉機場的每條動線，將這份熟悉化為獨特的服務精神。

「闊別三年」夫妻隔著玻璃相見
服務楷模暖心牽線，讓機場成為最動人的舞台
2023年底，疫情陰霾散去，國際航線恢復往來，一位印尼籍旅客準備前往韓國工作，在台轉機時希望與在台工作的妻子相見，受限於轉機時間與入境管制規定，他下機後才驚覺，這段久別重逢根本無法成行！

張碧煌發現他焦急比畫、語言不通，便主動上前協助。了解狀況後，她立刻想到第一航廈空橋旁的一處玻璃窗，那裡能隔窗相望。

「我對旅客說，雖然無法真正碰面，但有個地方可以讓你們見上一面，你願意的話就跟我來！」在她帶領下，兩人終於隔著玻璃相見，雙手緊貼，三年的思念在此刻迸發微笑與淚水。「當下我和同仁都覺得，太像偶像劇橋段了，每次和朋友聊到這件事都還是激動得想掉淚。」

▲▼ 桃園機場,國際機場,服務楷模,昇恆昌,銷售,旅客,禱告室,服務。（圖／資料照）

▲在工作區域巡視的張碧煌，細心視察每個角落。無論同事或旅客面臨疑難雜症，她總會在第一時間主動伸出援手。

不吝付出換來溫暖回饋
以「同理心Ｘ換位思考」為旅客找到最佳解法
回想這些非典型服務，常需花上半小時不等；即便暫離崗位，公司仍支持。「我們是銷售人員，但在機場這個特殊場域，教育訓練不只標準流程，更強調『用心服務』。」

她說，「同理心」是面對突發狀況的最大公約數。許多情境無法完全模擬，只要換位思考、把旅客當家人，就能設身處地找到最佳解法。回想當初踏入機場工作的契機，她語氣仍熱切。機場不只是工作場所，更是從小的夢想。「我二十出頭就來桃園機場。小時候爸爸帶我到出境大廳，看著旅客出國，我想著能出國多幸福！」

▲▼ 桃園機場,國際機場,服務楷模,昇恆昌,銷售,旅客,禱告室,服務。（圖／資料照）

▲與同事討論工作的張碧煌，臉上始終掛著熱情與笑容。對她而言，桃園機場不只是職場，更是兒時夢想啟航的地方。

她從銷售員做起，一路升至組長，獲得「桃園機場113年度服務楷模」後，她勉勵自己不只繼續服務旅客，還要能帶領團隊共同挑戰、互相扶持，在工作中找到持續前進的力量。

無論敏銳察覺印尼旅客的焦急，或主動關照背負沉重行李的年輕旅客，她的服務精神始終建立在「主動關心」。然而，她傳遞出來的溫度，更多的是那句堅定而有力的回應「好的，沒問題。」

「這句話，我經常對焦急的旅客和同事說。對我來說，這不只是正面的回應，更是一種承諾。代表我願意用積極的態度面對挑戰，同時也能讓他們感到安心。」這句簡單的回應，正是她服務精神的縮影。

跨越信仰與國界，守護每趟旅程
靜謐「禱告室」展現桃園機場的人文溫度
工作多年，機場每個角落對她都別具意義，其中最讓她感動的是「禱告室」。「我自己是基督徒，每次帶孩子出國前，都會帶他們先去禱告室祈禱，希望平安出發、平安回來。」張碧煌直言，「桃園機場是一個宗教友善且開放的地方，這在其他國家並不常見。無論是信奉佛教、伊斯蘭教或是基督教，都可以利用這個空間，在出發前好好沉澱心情。」

▲▼ 桃園機場,國際機場,服務楷模,昇恆昌,銷售,旅客,禱告室,服務。（圖／資料照）

▲桃園機場禱告室靜謐安定，讓有宗教信仰的旅客都能在此沉澱心情。（此為現場照，實際敬拜非朝窗外）

最後，熱愛機場工作的張碧煌，鼓勵旅客們可以多留一點時間在桃園機場。「桃園機場裡有許多串聯文學藝術的設計、貼心的設施，值得大家在上機前慢慢品味。無論目的地在哪，桃園機場都會是每一場旅程美好的起點，也是回憶的起點！

桃園機場國際機場服務楷模昇恆昌銷售旅客禱告室服務

