桃機北廊廳樓層配置首曝光　「開放式候機區」年底同步啟用

▲▼桃園機場北登機廊廳。（圖／機場公司提供）

▲桃園機場北登機廊廳。（圖／機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

桃機第三航廈建設計畫將於今年底啟用北登機廊廳。桃園機場公司今指出，北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，開放式候機區有大面積玻璃帷幕可近距離欣賞飛機起降；雙向電走道也能減少步行時間。

北登機廊廳是從第二航廈D10候機室繼續延伸，將新增編號D11到D18共8個登機門。機場公司指出，北廊廳的出發層在3樓、抵達層在4樓。出發從第二航廈D10登機門銜接D11，設有清晰指標引導旅客；而抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往4樓，在錯落有致的燈具光影引導下，可回到第二航廈辦理入境。

▲桃園機場北登機廊廳。（圖／機場公司提供）

▲桃園機場北登機廊廳。（圖／機場公司提供）

機場公司也說，開放式候機區的大面積玻璃帷幕將遮陽板及骨架設置於室外，遮陽板有效調節光線、保持室內溫度舒適，也不阻擋視線，讓旅客可近距離欣賞飛機起降；另外，雙向電走道可減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。

為迎接第三航廈北登機廊廳年底啟用，機場公司今邀請CIQS公務機關、航空公司、地勤公司及協力廠商等，進行旅客動線、員工後勤動線及送貨動線試走，後續將與各利害關係人共同為試營運階段整合協調，提升整體運作效率。

機場公司表示，北登機廊廳為第三航廈率先啟用的重要設施，在邊營運邊施工的複雜挑戰下，施工期間多次進行旅客動線切換改道作業，以及電力、空調、照明、電氣設備等系統測試，以確保系統穩定性。

相關新聞

桃園機場增16臨時停機坪年底啟用　緩解過夜飛機停放需求

桃園機場增16臨時停機坪年底啟用　緩解過夜飛機停放需求

疫後桃園機場運量屢創新高，桃園機場規劃今年12月完成第三跑道旁的臨時停機坪，可增停16架飛機，有望舒緩過夜飛機停放量能吃緊情形。

交通部擬修法開放多元計程車至機場載客　明年上半年試辦

交通部擬修法開放多元計程車至機場載客　明年上半年試辦

登機前行李箱打不開　桃機竟有隱藏版「開鎖服務」

登機前行李箱打不開　桃機竟有隱藏版「開鎖服務」

黃牛特斯拉桃機違法攬客　交通局祭重罰

黃牛特斯拉桃機違法攬客　交通局祭重罰

新角度畫面曝！特斯拉桃機違規攬客拒檢遭轟8槍

新角度畫面曝！特斯拉桃機違規攬客拒檢遭轟8槍

