桃園機場取消降落費優惠、調整停留費　明年元旦起上路

▲▼桃園機場第三航廈北登機廊廳。（圖／桃園機場公司臉書）

▲桃園機場調整機場專用區設施收費基準。（圖／桃園機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

疫後旅遊潮未減，桃園機場航班及客運量屢創新高，桃園機場公司近日公告修正「經營機場專用區設施收費基準」，包括取消凌晨12時至5時降落費半價優惠、取消靠橋機坪2小時免費優惠、彈性調整停留費計價方式等，明年元旦起上路。

機場公司說明，由於疫後航班量迅速增加，空側資源飽和，為提高機坪使用效率及便利性，並基於使用者付費原則，因此調整機場專用區設施收費基準。

機場公司表示，此次修正主要涵蓋4大重點，第一，過去因應疫情提出凌晨12時至5時降落費半價優惠，考量機場量能已經飽和，此次取消優惠措施；第二，為提高機坪使用效率，取消靠橋機坪2小時免費優惠，改採全時段計收，遠端機坪、貨運機坪及其他停留未滿2小時則維持免收。

機場公司指出，第三，將停留費計價進行更彈性調整，過去靠橋機坪為每30分鐘600元、遠端機坪每30分鐘450元、貨運機坪及其他每30分鐘400元，修正後將細分為未逾7日期間、逾7日至第14日、逾14日至第30日、逾30日至第45日及逾45日期間採不同收費；第四，空橋使用費從過往的來回航班一起計價，修正為按起飛、降落航班分別計價。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

