生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比打針還天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」：有用又能長期維持

▲▼地瓜葉,燙青菜,外食,蔬菜,綠葉蔬菜。（圖／記者李佳蓉攝）

▲近期瘦瘦針成為話題，高敏敏則推薦，地瓜葉是天然的「瘦瘦菜」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

近年「瘦瘦針」成為熱門話題，不少人用來抑制食慾、控制體重。營養師高敏敏近日在臉書發文指出，其實餐桌上常見的「地瓜葉」就是天然版的「瘦瘦菜」，不僅平價易得，還能啟動身體的GLP-1機制，幫助穩定血糖、抑制食慾與促進脂肪代謝，是日常瘦身的溫和幫手。

高敏敏解釋，GLP-1是控制血糖與食慾的關鍵激素，能促進胰島素分泌並延緩胃排空，增加飽足感。許多人誤以為只有注射瘦瘦針才能刺激GLP-1，但地瓜葉中含有「綠原酸」，能自然啟動同樣機制，讓代謝更順暢，達到穩糖與減脂的雙重效果。

她在貼文中比較「地瓜葉」與「瘦瘦針」的差異指出，地瓜葉透過天然植化素刺激GLP-1分泌，可天天食用，瘦身效果漸進穩定且可長期維持；相較之下，瘦瘦針需醫師注射、雖見效快但停藥後容易復胖，還可能出現噁心、腹瀉等副作用。

除了協助減重，高敏敏也強調，地瓜葉富含多種植化素、膳食纖維、礦物質與葉綠素，具有抗氧化、護肝護眼、強健骨骼、促進腸道健康等效益。她建議，每日蔬菜攝取量至少1.5碗，「煮熟半碗地瓜葉就等於一份蔬菜」。

高敏敏最後提醒，地瓜葉便宜又營養，堪稱「平民蔬菜王」，在控糖與抑制食慾上能提供與瘦瘦針相似的幫助。「想要輕盈吃、健康瘦，讓瘦瘦菜上桌就對了！」她說。

陸衛星釋出「太空俯瞰台灣照」！台北、竹科全入鏡
1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚
八卦山下60年老店突休3個月　老闆曝原因

