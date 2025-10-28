　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新華社「鐘台文」連三天刊文！　稱台灣出路只有一條：走向祖國完全統一

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,中國國旗,五星旗,兩岸關係,兩岸,兵凶戰危。（圖／路透）

▲兩岸關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

繼前兩日之後，新華社今（28）日再度刊登署名「鐘台文」文章，對兩岸關係進行評論。文章表示，大陸的實力決定了「台獨」沒有出路、統一不可抗拒，也決定了外部干涉不會得逞，更稱「台灣的出路有且只有一條，就是走向祖國完全統一」。

新華社分別於26日與27日刊登署名「鐘台文」的文章「台灣問題的由來和性質」及「兩岸關係發展和統一利好」。今日發表的文章，標題則是「祖國必然統一勢不可擋」，文長超過2000字。

對於該系列文章，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪表示，「鐘台文」代表中共中央台辦（與國台辦為一個機構兩塊牌子）的文章，用以表達既有立場；但就文章層級規格而言，真正高規格文章會以《人民日報》評論或社論形式刊出，同時，「沒有人的規格是比王滬寧（大陸全國政協主席）的講話更高規格的」。

在「祖國必然統一勢不可擋」一文的開頭即表示，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，也是中華民族偉大復興的應有之義。兩岸同屬一個中國，祖國統一大勢不可阻擋，這是中華民族走向偉大復興的時、勢、義所決定的。統一不是一種選擇，而是一種必然。在中華民族走向偉大復興的歷史征程中，兩岸中華兒女一定能夠早日解決台灣問題，實現祖國完全統一，共享民族復興榮耀。」

該文接著分三點闡述：「兩岸統一是民心所向」、「兩岸統一是大義所在」和「兩岸統一是大勢所趨」。

文章提到，兩岸交流合作日益廣泛，互動往來日益密切，給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來實實在在的好處，充分說明兩岸和則兩利、合則雙贏，兩岸同胞走近走親的強烈意願是任何力量都壓制不了的，兩岸交流交往交融的時代大潮是任何力量都阻擋不了的。

文章強調，「國家統一是全體中國人民意志的強烈表達。解決台灣問題是中國人自己的事，只能也必須由包括台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。這不僅是民族情感使然，更是國家行使主權的必然。制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。統一，是中華民族根本利益所在，也是台灣同胞福祉的最大保障。」

文章提到，「祖國大陸的實力決定了『台獨』分裂沒有出路、統一不可抗拒，決定了外部干涉不會得逞、『倚外謀獨』只會失敗，台灣的出路有且只有一條，就是走向祖國完全統一。」

「中華民族一定是強必統，統更強」，文章稱，從兩岸實力對比和國際格局演變趨勢看，只會對支持統一的正義一方越來越有利。「兩岸坐下來談，談出合理的『兩制』台灣方案，不僅台灣現有社會制度會得到充分尊重、實現高度自治，台灣同胞還可以更廣泛參與國家治理和國際事務，與大陸同胞一道當家做主」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開媽媽的車衝店亡！台中男「頸部刀傷」血跡噴濺　車內有15萬現
航警收賄近百萬！26次放行走私加熱菸入境
大谷翔平締史詩紀錄！單場7度上壘4長打3敬遠　史上第一人
宇珊痛訴冷血航空！親人突過世「退票被逼附死亡證明還遭酸」
快訊／不給大谷打了！遭三次敬遠
奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？
快訊／柯蕭12局登板救援化解滿壘危機！　道奇、藍鳥仍是5:5
快訊／戴維斯復出！　加盟PLG球隊
遊戲橘子反咬「犯罪行為」　丁特氣炸：不要臉髒東西

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新華社「鐘台文」連三天刊文！　稱台灣出路只有一條：走向祖國完全統一

2025胡潤百富榜公佈　鍾睒睒四度拿下中國首富...倆新面孔擠入前十

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

相隔十年！滬指「低開高走」重返4000點　福建海西板塊集體漲停

11歲屁孩「吞10g萬元金豆」　媽氣炸：天天叮囑，不准在外拉屎

「共同抵制保護主義」　大陸與東協簽署自貿區3.0升級版議定書

用印表機印250萬假鈔「墨水味飄滿屋」　犯嫌全是「00後」和未成年

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

沈伯洋遭陸「立案偵查」　國台辦大讚「正義之舉」

快訊／大陸公安對沈伯洋立案偵查！　稱打擊「黑熊學院」分裂國家活動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

新華社「鐘台文」連三天刊文！　稱台灣出路只有一條：走向祖國完全統一

2025胡潤百富榜公佈　鍾睒睒四度拿下中國首富...倆新面孔擠入前十

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

相隔十年！滬指「低開高走」重返4000點　福建海西板塊集體漲停

11歲屁孩「吞10g萬元金豆」　媽氣炸：天天叮囑，不准在外拉屎

「共同抵制保護主義」　大陸與東協簽署自貿區3.0升級版議定書

用印表機印250萬假鈔「墨水味飄滿屋」　犯嫌全是「00後」和未成年

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

沈伯洋遭陸「立案偵查」　國台辦大讚「正義之舉」

快訊／大陸公安對沈伯洋立案偵查！　稱打擊「黑熊學院」分裂國家活動

借8帳戶給男友害22人被騙136萬！櫃姐無罪理由曝　她5萬也被領光

開媽媽的車衝店亡！台中男「頸部刀傷」血跡噴濺　車內有15萬現金

日大學校園停電「搬乾冰降溫」　研究生未被通知缺氧死

台鐵排骨便當使用冷凍豬排　供貨銷售穩定「未受禁宰影響」

「金孫」東擎興櫃首日飆漲8成　「阿公輩」和碩股價收小黑

林岱樺出庭批檢調 「偽造死人筆錄」　雄檢怒了：勿胡亂放話

快訊／台股收盤下跌44.52點　台積電跌5元至1475

航警收賄近百萬！26次放行走私加熱菸入境　3人收押今起訴

楊謹華放假飛出國「身體第一天就出狀況」！靠兩招自救：真的是齁

大谷翔平締史詩紀錄！單場7度上壘4長打3敬遠　史上第一人

【恐怖乘客】勒頸狠揍運將！聽到報警秒認慫：打一拳賠1000

大陸熱門新聞

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

快訊／大陸公安對沈伯洋立案偵查！

科技公司送優秀員工「黃金鍵帽」！她努力3年終到手

撿獲大陸霹靂-15飛彈　印度正尋求仿製：是一款好武器

陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

影／館長北京行體驗「不到長城非好漢」

中國衛星太空俯瞰台灣！台北、竹科全入鏡

11歲屁孩吞10g金豆！媽怒：不准在外拉屎

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」 有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

用印表機製假鈔「墨水味飄滿屋」 犯嫌全是「00後」和未成年

沈伯洋遭陸「立案偵查」　國台辦大讚「正義之舉」

影／館長再罵「民進黨是歷史罪人」

陸進入制度轉型關鍵節點　學者：「十五五」成為「反內捲」規劃

廣東肉品公司外堆滿大量死豬 官方介入：暫未流入市場　

更多熱門

相關新聞

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

中共二十屆四中全會與「紀念台灣光復80週年大會」甫在北京落幕，兩岸關係走向受矚。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，明年出爐的「十五五」規劃，將「史無前例」地重視兩岸關係，在此之前的幾個月，將是兩岸推動民間交流與社會交流的機遇期。

陸封統一女神　鄭麗文：不傷大雅笑一笑就好

陸封統一女神　鄭麗文：不傷大雅笑一笑就好

李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

邱垂正重申平等對話　國台辦：實為兩岸協商製造障礙

邱垂正重申平等對話　國台辦：實為兩岸協商製造障礙

關鍵字：

新華社鐘台文兩岸關係

讀者迴響

熱門新聞

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

還是不給打！大谷13局仍被敬遠

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

中華電信ESG「泰舊換新 竹構未來」計畫　助原民青年返鄉撫育竹林固碳愛地球

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面