新華社「鐘台文」連三天刊文！　稱台灣出路只有一條：走向祖國完全統一

▲兩岸關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

繼前兩日之後，新華社今（28）日再度刊登署名「鐘台文」文章，對兩岸關係進行評論。文章表示，大陸的實力決定了「台獨」沒有出路、統一不可抗拒，也決定了外部干涉不會得逞，更稱「台灣的出路有且只有一條，就是走向祖國完全統一」。

新華社分別於26日與27日刊登署名「鐘台文」的文章「台灣問題的由來和性質」及「兩岸關係發展和統一利好」。今日發表的文章，標題則是「祖國必然統一勢不可擋」，文長超過2000字。

對於該系列文章，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪表示，「鐘台文」代表中共中央台辦（與國台辦為一個機構兩塊牌子）的文章，用以表達既有立場；但就文章層級規格而言，真正高規格文章會以《人民日報》評論或社論形式刊出，同時，「沒有人的規格是比王滬寧（大陸全國政協主席）的講話更高規格的」。

在「祖國必然統一勢不可擋」一文的開頭即表示，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，也是中華民族偉大復興的應有之義。兩岸同屬一個中國，祖國統一大勢不可阻擋，這是中華民族走向偉大復興的時、勢、義所決定的。統一不是一種選擇，而是一種必然。在中華民族走向偉大復興的歷史征程中，兩岸中華兒女一定能夠早日解決台灣問題，實現祖國完全統一，共享民族復興榮耀。」

該文接著分三點闡述：「兩岸統一是民心所向」、「兩岸統一是大義所在」和「兩岸統一是大勢所趨」。

文章提到，兩岸交流合作日益廣泛，互動往來日益密切，給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來實實在在的好處，充分說明兩岸和則兩利、合則雙贏，兩岸同胞走近走親的強烈意願是任何力量都壓制不了的，兩岸交流交往交融的時代大潮是任何力量都阻擋不了的。

文章強調，「國家統一是全體中國人民意志的強烈表達。解決台灣問題是中國人自己的事，只能也必須由包括台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。這不僅是民族情感使然，更是國家行使主權的必然。制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。統一，是中華民族根本利益所在，也是台灣同胞福祉的最大保障。」

文章提到，「祖國大陸的實力決定了『台獨』分裂沒有出路、統一不可抗拒，決定了外部干涉不會得逞、『倚外謀獨』只會失敗，台灣的出路有且只有一條，就是走向祖國完全統一。」

「中華民族一定是強必統，統更強」，文章稱，從兩岸實力對比和國際格局演變趨勢看，只會對支持統一的正義一方越來越有利。「兩岸坐下來談，談出合理的『兩制』台灣方案，不僅台灣現有社會制度會得到充分尊重、實現高度自治，台灣同胞還可以更廣泛參與國家治理和國際事務，與大陸同胞一道當家做主」。