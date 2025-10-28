　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德視導陸勝1號操演部隊　無人機、TAK系統建偵打擊殺鏈

▲▼總統賴清德28日上午視導陸軍「陸勝一號」操演。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德28日上午視導陸軍「陸勝一號」操演。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德28日前往嘉義視導「陸勝1號」操演部隊，了解國軍戰備訓練情形。賴清德指出，「陸勝」二字寓意陸軍致勝，整合過去「長泰」、「長青」、「長勝」三個演習，他知道24小時晝夜不間斷演練非常辛苦，但透過實兵實裝、自由統裁、實際對抗的方式，可以驗證部隊在極端狀況下能否靈活指揮、迅速應變。

賴清德在談話中表示，很高興了解「陸勝1號操演」實際情況，他代表全體國人向國軍官士兵同仁致上最誠摯的敬意與感謝。他說，大家在烈日、風雨與長時間訓練中，都是堅守崗位、全力以赴，充分展現出堅毅不拔的戰鬥精神以及專業素養。

賴清德指出，「陸勝」兩個字寓意陸軍致勝、決戰致勝，整合過去「長泰」、「長青」、「長勝」三項演習，不僅名稱更新，更以全新的架構與理念出發。

賴清德說，他知道24小時晝夜不間斷的演練非常辛苦，但透過實兵實裝、自由統裁、實際對抗的方式，可以驗證部隊在極端狀況下能否靈活指揮、迅速應變，這就是這次操演最重要的意義。這次操演落實了「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，從以下三點更展現出國軍全面提升戰力的決心。

▲▼總統賴清德28日上午視導陸軍「陸勝一號」操演。（圖／總統府提供）

賴清德指出，第一，訓練務實，思維創新。在操演中讓官士兵在接近真實戰場的環境歷練本領，強化臨機應變與持續作戰能力，這正是「帶著敵情練兵」的重要體現。

賴清德表示，第二，裝備及科技持續整合與進步。這次操演運用無人機、部隊覺知應用套件（TAK系統）等新式裝備，建構出從偵察、指管到打擊的完整擊殺鏈；同時我們驗證跨軍種的協同作戰能力，充分展現出現代化、聯合作戰的堅實戰力。

賴清德說，第三，是不對稱作戰與逐次抵抗。各級指揮官都依據「削弱戰略」的指導構想，靈活運用兵力與火力，讓每一次操演都成為真正的實戰驗證。

賴清德強調，大家不分晝夜、披星戴月完成每一個階段都辛苦了。他特別感謝每一位官士兵同仁的努力，大家的汗水與堅持就是守護國家的力量，看到大家在操演中的精神與表現，他充滿信心，非常感謝。

賴清德承諾，未來政府會持續支持國軍的建軍備戰工作，因為和平協議不會帶來和平，接受侵略者的主張也不可能達到和平；只有堅定反併吞、反侵略的決心，積極投資國軍，厚植國防實力，才能真正確保臺海的和平與穩定。

 

▲▼總統賴清德28日上午視導陸軍「陸勝一號」操演。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明年輕症直衝大醫院變貴　一次收1200元
大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發
獨／贈豪車又送出國遊學仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙
照X光「屎塞到胸部」　沈迷3C害慘他：嚇屎了
大谷翔平太不可思議了！佛里曼：敬遠是正確選擇
封王變新兵！馬傑森光頭造型曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德視導陸勝1號操演部隊　無人機、TAK系統建偵打擊殺鏈

陸對沈伯洋立案偵查　邱垂正譴責「逾越底線」：全力保護國人安全

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

沈伯洋遭中國立案調查　民進黨批紅色恐怖：中國無權干涉台灣人民

對何欣純選台中有信心！　蔡其昌親還原「與賴清德溝通過程」

北市府與新壽是戰是和？　議員提醒蔣萬安別落兩頭空

重砲中市府失職！　養豬協會拜會民進黨團：盼政府補貼紓困

批卓榮泰刻意延宕NCC提名　民眾黨團將提譴責案

遭議長闖會場踢桌質問！傅崐萁按鈴申告　怒罵：花蓮民主之恥

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

賴清德視導陸勝1號操演部隊　無人機、TAK系統建偵打擊殺鏈

陸對沈伯洋立案偵查　邱垂正譴責「逾越底線」：全力保護國人安全

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

沈伯洋遭中國立案調查　民進黨批紅色恐怖：中國無權干涉台灣人民

對何欣純選台中有信心！　蔡其昌親還原「與賴清德溝通過程」

北市府與新壽是戰是和？　議員提醒蔣萬安別落兩頭空

重砲中市府失職！　養豬協會拜會民進黨團：盼政府補貼紓困

批卓榮泰刻意延宕NCC提名　民眾黨團將提譴責案

遭議長闖會場踢桌質問！傅崐萁按鈴申告　怒罵：花蓮民主之恥

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

看山本由伸請纓登板好感動　佛里曼下決心：不能再讓他上去投

高鐵南延＋台積電供應鏈加持　屏東新案直攻4字頭

稀土經濟牽動東南亞戰略供應鏈　學者專家：台印可協作半導體、再生能源、先進製造領域

快訊／台南機車撞水泥車！婦右臂完全斷離　斷肢急送醫接回

囂張！萬丹畜牧場業者派2車載廚餘強闖焚化廠　屏縣府重罰送辦

送「台灣LV包」爸媽超高興！他列5大優點：超受日本老人家歡迎

家寧新片體驗愛玉園　「被抓包刪文重PO」網酸她勤勞

黑豹旗／嶺東高中最辛苦男人尹治豪！遺憾兄弟奪亞「明年會更好」

高雄通報疑豬瘟肉流入屏東　13家業者貨品全數封存...查驗結果曝

機車被丟垃圾怒了！下秒她拿起一看竟感動喊：好愛台灣

【老闆霸氣】豬瘟疫情公休！肉圓業者薪水照發

政治熱門新聞

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

美學者批賴清德魯莽！郭正亮揭驚人背景

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

美星對台立場兩樣情！　外交官員：新加坡為迎合中國犧牲台灣

鄭麗文反對提高國防預算　綠黨團：勿將和平寄望在中共善意上

露天埋廚餘太驚悚　卓榮泰點名台中：一定要全面有效改進

議長闖會場踢桌被告　傅崐萁提告張峻6罪狀

見證台企插旗德州　林右昌：應肯定台灣總合力量的延伸

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

張景森出庭前嗆「把狗仔頭關好」　黃國昌：為了柯主席先讓他三拳

更多熱門

相關新聞

對何欣純選台中有信心！　蔡其昌親還原「與賴清德溝通過程」

對何欣純選台中有信心！　蔡其昌親還原「與賴清德溝通過程」

總統兼民進黨主席賴清德日前赴台中舉行「便當會」，會中「定調」由立委何欣純代表民進黨出戰2026台中市長選舉，最終選對會也拍板徵召。對此，民進黨立委蔡其昌今（28日）透露，去年已跟總統講過「讓你好做事，你來評估怎麼選最適合」，後來賴清德只告訴他「中央朝小野大很難做事，你做過8年的副院長，對中央政策論述都很上手，真的很需要你留在中央幫我的忙、地方讓欣純去拚」，留在中央要做什麼賴清德並未提到，但自己對何欣純很有信心。

賴清德：綏靖政策永遠不是遏制威權國解方　以色列決心值得借鏡

賴清德：綏靖政策永遠不是遏制威權國解方　以色列決心值得借鏡

台灣不能活在虛幻中　必須面對川習會的現實交易！

台灣不能活在虛幻中　必須面對川習會的現實交易！

「資深獅迷」賴清德賀樂天封王：我還是會在總統府等獅隊

「資深獅迷」賴清德賀樂天封王：我還是會在總統府等獅隊

美學者批賴清德魯莽！郭正亮揭驚人背景

美學者批賴清德魯莽！郭正亮揭驚人背景

關鍵字：

賴清德國軍陸勝操演安全防衛

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

中華電信ESG「泰舊換新 竹構未來」計畫　助原民青年返鄉撫育竹林固碳愛地球

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面