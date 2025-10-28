賴清德視導陸勝1號操演部隊　無人機、TAK系統建偵打擊殺鏈

▲總統賴清德28日上午視導陸軍「陸勝一號」操演。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德28日前往嘉義視導「陸勝1號」操演部隊，了解國軍戰備訓練情形。賴清德指出，「陸勝」二字寓意陸軍致勝，整合過去「長泰」、「長青」、「長勝」三個演習，他知道24小時晝夜不間斷演練非常辛苦，但透過實兵實裝、自由統裁、實際對抗的方式，可以驗證部隊在極端狀況下能否靈活指揮、迅速應變。

賴清德在談話中表示，很高興了解「陸勝1號操演」實際情況，他代表全體國人向國軍官士兵同仁致上最誠摯的敬意與感謝。他說，大家在烈日、風雨與長時間訓練中，都是堅守崗位、全力以赴，充分展現出堅毅不拔的戰鬥精神以及專業素養。

賴清德指出，「陸勝」兩個字寓意陸軍致勝、決戰致勝，整合過去「長泰」、「長青」、「長勝」三項演習，不僅名稱更新，更以全新的架構與理念出發。

賴清德說，他知道24小時晝夜不間斷的演練非常辛苦，但透過實兵實裝、自由統裁、實際對抗的方式，可以驗證部隊在極端狀況下能否靈活指揮、迅速應變，這就是這次操演最重要的意義。這次操演落實了「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，從以下三點更展現出國軍全面提升戰力的決心。

賴清德指出，第一，訓練務實，思維創新。在操演中讓官士兵在接近真實戰場的環境歷練本領，強化臨機應變與持續作戰能力，這正是「帶著敵情練兵」的重要體現。

賴清德表示，第二，裝備及科技持續整合與進步。這次操演運用無人機、部隊覺知應用套件（TAK系統）等新式裝備，建構出從偵察、指管到打擊的完整擊殺鏈；同時我們驗證跨軍種的協同作戰能力，充分展現出現代化、聯合作戰的堅實戰力。

賴清德說，第三，是不對稱作戰與逐次抵抗。各級指揮官都依據「削弱戰略」的指導構想，靈活運用兵力與火力，讓每一次操演都成為真正的實戰驗證。

賴清德強調，大家不分晝夜、披星戴月完成每一個階段都辛苦了。他特別感謝每一位官士兵同仁的努力，大家的汗水與堅持就是守護國家的力量，看到大家在操演中的精神與表現，他充滿信心，非常感謝。

賴清德承諾，未來政府會持續支持國軍的建軍備戰工作，因為和平協議不會帶來和平，接受侵略者的主張也不可能達到和平；只有堅定反併吞、反侵略的決心，積極投資國軍，厚植國防實力，才能真正確保臺海的和平與穩定。