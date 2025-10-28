重砲中市府失職！　養豬協會拜會民進黨團：盼政府補貼紓困

▲中華民國養豬協會理事長潘連周28日率全國豬農代表拜會立法院民進黨團。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

因應非洲豬瘟，全國禁運、禁宰15天，養豬協會今（28日）拜會民進黨團，並提出相關訴求與陳情。民進黨團幹事長鍾佳濱等表示，農業部應針對舊貸予以放寬，並規劃提供專案農貸利息補貼措施，也要求農業部、經濟部等相關單位盡速盤點相關業者的營業損失，並儘快提供支援，像是至少提供每人每日1千元補貼，也呼籲政府，從短、中、長期規劃著手，協助產業度過難關。

養豬協會今（28日）上午拜會民進黨團，包括幹事長鍾佳濱今與黨團成員徐富癸、陳素月、黃秀芳、劉建國、羅美玲、蔡其昌、賴惠員等均與會出席。

鍾佳濱會前也代表黨團成員共同提出2大呼籲，第一，由於禁宰關係，豬農與屠宰場無收入，面臨原本償還貸款的壓力，以及補貼禁運、禁宰期間額外衍生豬隻飼料費用，呼籲農業部針對舊貸予以放寬，並規劃提供專案農貸利息補貼措施。

第二，鍾佳濱指出，針對全國共21個肉品市場提供的毛豬承銷人名冊與傳統肉攤，遭禁運、禁宰影響，要求經濟部至少提供每人每日1千元補貼，也要求農業部、經濟部等相關單位盡速盤點相關業者的營業損失，並儘快提供支援，協助農民、攤商朋友等相關產業渡過難關。

會後，中華民國養豬協會理事長潘連周提到，要共同討論如何處理廚餘問題，台灣用廚餘養豬的養豬場有437場，裡面有一半以上是養白豬，而白豬隨時可以轉飼料，不會損失太多，但35公斤以上的黑毛豬會吃廚餘，呼籲未來不能再靠黑豬處理廚餘，拜託農業部要想辦法。

針對台中市府的表現，潘連周認為，這些各縣市都一樣，不用說台中市府，他本來就是失職，包括昨天去案場看，雨衣、桶子、衣物等物品都還在，沒有送去焚化爐燒掉，「那邊還是陽性場耶！」又有人員出入，如果又爆發該怎麼辦？現在應該要趕快處理。

鍾佳濱則說明會中討論內容，包括短、中、長期共同呼籲，短期內對於目前養豬戶衝擊，包括貸款、還款問題、周轉金需要新的融資問題、有最近增加開銷、飼料開銷和額外需求的問題，以及相關產業的營業損失問題，要求農業部和經濟部盡速處理。

鍾佳濱說，中期來看，廚餘的政策主要由環境部主導，養豬協會希望參考日本做法，由環境部統籌廚餘運用、去化，而非像現在多頭馬車的情況。長期部分，養豬協會對農工分離，包括《水污染防治法》、《空氣污染防治法》等相關法規的標準，應將農場和工廠分別來看待，畢竟農場經營和工廠營運有些不太一樣，因此希望能將相關法規調適。

最後，鍾佳濱表示，不管是綠委還是業者，大家對於目前為了因應非洲豬瘟衝擊的3個政策，禁運、禁宰以及禁廚餘是一致的，要求貫徹實施，在期限未滿前、確保安全無虞前，業者願意承受短期的不便跟損失，也不希望長期籠罩在非洲豬瘟陰影下，這點民進黨團也承諾，會共同維持「3禁」政策的貫徹，在這段期間共體時艱，度過難關。