為人生按下「暫停」　網推6大Gap Year安排重新探索自我

▲人生偶爾也要按下「暫停」為自己充電或是找尋新的方向。（示意圖／pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

Gap Year，也稱為「空檔年」、「空白年」，是指在人生階段中，暫時中斷學業或工作，利用這段時間探索興趣、拓展視野和自我成長。現在有越來越多的上班族勇於按下「暫停鍵」，重新探索未來方向，有人選擇進修，也有人去壯遊，《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「Gap Year安排」相關話題的網路聲量，整理出網友熱議的6大Gap Year安排。

根據網路聲量表現，最多網友選擇利用Gap Year這段時間進行「學業進修」，就有人坦言「目前讀的科系不是自己要的，休學一年除了準備考試，也一邊思索人生方向」，也有上班族是「工作兩、三年，直接裸辭報考研究所」。這些例子顯示，許多人將Gap Year視為重新整理人生的節點，為未來鋪出更明確的道路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲學業進修、國內外壯遊都是網友討論Gap Year安排的方式。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

排名第二的「國內外壯遊」對許多人來說則是探索不同文化的好機會，不論是在台灣環島，或是到國外自由行，皆能在陌生的環境中有所收穫，一位網友便鼓勵大家在Gap Year旅行要「趁著年輕有體力看世界」，其他人也分享自己環遊世界的感想，「北歐生活打開了我從未想像過的視野，非洲生活讓我對世界的不平等多一點點同理心」，指出在每趟旅程中，不僅僅只是「玩樂」，更能開拓視野，讓心靈有所成長。

「創業」也是不少人Gap Year期間的挑戰之一，開設個人接案工作室或成立線上品牌，透過創業讓自己從零開始學習營運，學習將理想化為實際行動。「海外工作/打工度假」則讓人有機會在異國文化中成長，提升語言溝通與解決問題的能力，網友提到自己前往法國打工度假的心得，「幫我開了很多眼界，嘗試很多舒適圈以外的事情」。此外，也有人推薦可以投入「志工服務」，參與偏鄉教育或環境保護等計畫，藉由實際付出回饋社會，感受到給予的幸福。