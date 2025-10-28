　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為人生按下「暫停」　網推6大Gap Year安排重新探索自我

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲人生偶爾也要按下「暫停」為自己充電或是找尋新的方向。（示意圖／pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

Gap Year，也稱為「空檔年」、「空白年」，是指在人生階段中，暫時中斷學業或工作，利用這段時間探索興趣、拓展視野和自我成長。現在有越來越多的上班族勇於按下「暫停鍵」，重新探索未來方向，有人選擇進修，也有人去壯遊，《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「Gap Year安排」相關話題的網路聲量，整理出網友熱議的6大Gap Year安排。

根據網路聲量表現，最多網友選擇利用Gap Year這段時間進行「學業進修」，就有人坦言「目前讀的科系不是自己要的，休學一年除了準備考試，也一邊思索人生方向」，也有上班族是「工作兩、三年，直接裸辭報考研究所」。這些例子顯示，許多人將Gap Year視為重新整理人生的節點，為未來鋪出更明確的道路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網推六種 Gap Year 安排重新探索自我（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲學業進修、國內外壯遊都是網友討論Gap Year安排的方式。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

排名第二的「國內外壯遊」對許多人來說則是探索不同文化的好機會，不論是在台灣環島，或是到國外自由行，皆能在陌生的環境中有所收穫，一位網友便鼓勵大家在Gap Year旅行要「趁著年輕有體力看世界」，其他人也分享自己環遊世界的感想，「北歐生活打開了我從未想像過的視野，非洲生活讓我對世界的不平等多一點點同理心」，指出在每趟旅程中，不僅僅只是「玩樂」，更能開拓視野，讓心靈有所成長。

「創業」也是不少人Gap Year期間的挑戰之一，開設個人接案工作室或成立線上品牌，透過創業讓自己從零開始學習營運，學習將理想化為實際行動。「海外工作/打工度假」則讓人有機會在異國文化中成長，提升語言溝通與解決問題的能力，網友提到自己前往法國打工度假的心得，「幫我開了很多眼界，嘗試很多舒適圈以外的事情」。此外，也有人推薦可以投入「志工服務」，參與偏鄉教育或環境保護等計畫，藉由實際付出回饋社會，感受到給予的幸福。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚悚現場畫面曝！　駕駛割頸亡困車內
獨／出遊美照曝！25歲女交纏9億CEO雙亡　富商前男友心碎回
快訊／遭張峻狠踹桌！　傅崐萁提6大罪狀按鈴提告
大谷翔平「壘上空空被敬遠」！　全場噓爆
中市府證實：「關鍵獸醫佐」豬瘟爆發後出國未歸
許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！　臉色無異常
女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人
快訊／3閃兵藝人爆遭勒索恐嚇！　新北檢另案偵辦
必勝客宣布「2招牌口味」停賣！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

堰塞湖溢流重創　美津濃捐贈花蓮光復三校運動裝備

超商看到疑似點數詐騙！他不敢詢問「我只是買咖啡」　網嘆：沒用

一鼻塞就用「鼻噴劑」卻更嚴重！藥師曝1款易惡性循環：不要頻繁用

未上傳蒸煮廚餘照片「可重罰300萬」　環境部：是地方政府沒去查

疑無照隔空看診！中市府：「關鍵獸醫佐」非洲豬瘟爆發後出國

普發1萬　一票男子「只能領0元」！原因全笑翻：女友2萬好羨慕

為人生按下「暫停」　網推6大Gap Year安排重新探索自我

廖老大飲料店「改做這一行」　網爆感慨！在地人激推：師傅很厲害

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

堰塞湖溢流重創　美津濃捐贈花蓮光復三校運動裝備

超商看到疑似點數詐騙！他不敢詢問「我只是買咖啡」　網嘆：沒用

一鼻塞就用「鼻噴劑」卻更嚴重！藥師曝1款易惡性循環：不要頻繁用

未上傳蒸煮廚餘照片「可重罰300萬」　環境部：是地方政府沒去查

疑無照隔空看診！中市府：「關鍵獸醫佐」非洲豬瘟爆發後出國

普發1萬　一票男子「只能領0元」！原因全笑翻：女友2萬好羨慕

為人生按下「暫停」　網推6大Gap Year安排重新探索自我

廖老大飲料店「改做這一行」　網爆感慨！在地人激推：師傅很厲害

台中市政府公布豬瘟12天時間軸　10／20公種豬死亡是關鍵

醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

頻聞到水溝味！韓女星演戲「女生嘴裡竟有腐臭味」：實在忍不下去

奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

小賈斯汀現身力挺Bieber兄弟！看大谷開轟「倒讚」畫面瘋傳

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

等了21年！張棟樑兌現承諾　驚喜宣布超狂「重磅喜訊」

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」　氣炸重轟：不要臉髒東西

黑豹旗／特殊狀況！宜寧高中遲未到場　楠梓高中奪下首勝

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

生活熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

可能有雙颱！　最新預測曝

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

民宅信箱被塞滿往生被！專家：像下降頭

今雨擴大！　「下最大」地區曝

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

女臉麻牙齦痛　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

他驚「超商貼1公告」拒收　店員被臭暈：沒公德心

翻轉！　4生肖貴人到

TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光　植物礦物全用上

更多熱門

相關新聞

勞工領袖大學菁英班開訓！近百名勞工齊聚成大進修

勞工領袖大學菁英班開訓！近百名勞工齊聚成大進修

為推動市長黃偉哲「希望家園」願景，提高勞工職能與競爭力，台南市勞工局與國立成功大學合作開辦的「勞工領袖大學菁英班」，27日正式開訓，近百位勞工領袖走進成功大學校園，再次啟動進修模式，由勞工局長王鑫基、成大推廣教育中心主任辛致煒等人共同勉勵學員持續學習、成為職場影響力的核心。

網推10類線上課程值得報名

網推10類線上課程值得報名

喝過都懂！網熱議「8大台灣茶」揭曉

喝過都懂！網熱議「8大台灣茶」揭曉

大罷免藍委聲量TOP 10曝光！　前二名聲量都破200萬筆

大罷免藍委聲量TOP 10曝光！　前二名聲量都破200萬筆

Z世代流行微退休來抽離壓力

Z世代流行微退休來抽離壓力

關鍵字：

Gap Year空檔年空白年網路聲量進修壯遊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

《影后》女星爆難搞5事蹟！

大谷被敬遠全場噓爆　雙方進入延長賽

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面