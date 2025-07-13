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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免藍委聲量TOP 10曝光！　前二名聲量都破200萬筆

▲▼「全台大罷免」被罷免國民黨立委聲量前10名。（圖／時局 The Current Situation提供）

▲「全台大罷免」被罷免國民黨立委聲量前10名。（圖／時局 The Current Situation提供）

記者陶本和／台北報導

「全台大罷免」首波投票日落在本月26日，根據《時局 The Current Situation》網路聲量觀察站統計，自1月1日至7月9日止，相關網路聲量已突破213萬筆，成為觀察政治動員與民意風向的重要指標，在聲量中「同意罷免」，較「不同意罷免」高出42萬筆，聲量最高的立委為徐巧芯、傅崐萁與王鴻薇，三人合計聲量破500萬筆。

根據《時局 The Current Situation》的觀測統計，聲量榜首為徐巧芯，累計聲量達2,237,052筆，為觀測榜單中聲量最高。其數次於國會審議過程中發言或舉動引發爭議，如比中指、粗口發言與重大預算刪減案，成為網友關注與批評核心，常被視為國會失序的象徵之一，帶動大量「同意罷免」言論擴散。

第二名的是傅崐萁，他有2,071,939筆聲量。內容主要聚焦在他主導推動國會改革法案，對憲政體制的挑戰言論也引起大規模討論。作為政黨黨鞭，傅崐萁在罷免聲量擴張中扮演關鍵角色，成為社群中被頻繁點名的對象之一。

其餘進入聲量前十名的對象，依序為羅智強（950,916筆）、葉元之（587,770筆）、李彥秀（473,878筆）、洪孟楷（295,748筆）、賴士葆（275,536筆）、羅廷瑋（214,440筆）與林沛祥（213,983筆）。

《時局 The Current Situation》表示，這些人物雖未突破百萬聲量門檻，仍因言論爭議、投票行為與黨內角色成為社群討論對象，顯示罷免聲量已廣泛延伸至多位藍營立委。

《時局 The Current Situation》指出，綜合觀察聲量排行與討論內容可見，「大罷免」行動已不僅侷限於個別選區事件，而是轉化為全國性社群監督的集中展現。從百萬聲量的核心人物，到聲量次高梯隊的立委名單，網路社群透過長期累積的輿論回應，逐步建構出對國會作為、政治風格與代表正當性的檢驗框架。

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