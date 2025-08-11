　
語言、健身、創業在家就能學？　網推10類線上課程值得報名

▲大陸學生用新網路鏈結進行線上學習。（取自免費圖庫pixabay）

▲網路資源多，不少人藉由多元的線上課程充實自己。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

線上學習風氣興盛，越來越多人選擇在網路上精進專業技能或培養個人興趣，這種模式不僅打破了傳統實體教學在時間與地點上的限制，彈性的課程安排也能更符合個人需求，因此成為許多人探索新領域的首選。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「線上課程」話題的網路聲量表現，整理出網友熱議的十大線上課程類型。

針對「線上課程」相關話題討論，網路聲量排行第一的「語言」是最多人投入學習的項目，就有網友提到自己「30歲以上、想訓練英語口說」，發文詢問有無推薦的線上課程，隨即引起許多人熱心回應，紛紛分享自身學習經驗並推薦偏好的線上學習平台，鼓勵發問者「學習沒有年紀之分，只有願不願意開始」。

網友熱議的十大線上課程類型（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲在各類課程中，線上語言學習熱度最夯。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

其次是「運動健身」類線上課程，不少人選擇作為上健身房的替代方案，透過手機或電腦即可在家運動，不僅省去通勤時間與場地限制、學習門檻也相對較低。在相關討論中，像是YouTuber愛莉莎莎推出線上「尼泊爾正宗瑜伽」課程，開賣後在短時間內賣破千萬的事件引發熱議，部分網友對此給予正面評價，但也有部分聲音質疑其授課專業度，顯示出民眾在追求課程便利之餘，對於教學品質亦十分重視。

此外，「職涯規劃」課程中，「求職面試」主題長期受到關注，內容涵蓋履歷撰寫、面試技巧、自我價值認識與薪資談判等主題。「創業導向」的職涯課程也逐漸受到青睞，像是「美甲創業課」就吸引不少人從興趣出發，進而開設個人工作室或斜槓接案。另一方面，「投資理財」相關課程仍穩坐熱門類別，許多網友希望藉由學習理財知識，提升財務規劃能力，朝向打造被動收入與財富自由邁進。至於「音樂」、「料理」、「繪畫」等興趣導向的線上課程，也深受網友喜愛，成為自我成長的方式之一。

更多新聞
楊柳颱風要來了！放颱風假機率高？專家點名2區雨最猛

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

語言、健身、創業在家就能學？　網推10類線上課程值得報名

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

