喝過都懂！網熱議「8大台灣茶」揭曉　凍頂烏龍勾起想阿公的回憶

▲從手搖到品茗，許多人生活中少不了「茶」這一味國民飲品。（示意圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

台灣茶葉品種豐富、風味多元，不僅是品茗愛好者的心頭好、送禮他人的首選，甚至在日常手搖飲中也能輕鬆喝到，可說是深入台灣人生活的國民飲品。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「台灣茶排行」相關話題的網路聲量，揭曉網友熱議的8大台灣茶。

觀察近六個月內網友針對「台灣茶」的相關討論，從網路聲量排行來看，最受歡迎的是生長於海拔1,000公尺以上的「高山茶」，例如阿里山、杉林溪、梨山、福壽山等，都是高山茶的代表產區，因高海拔地區晝夜溫差大、日照充足，茶葉能緩慢生長，進而孕育出清香甘醇的風味。有網友表示福壽山的長春茶「喝起來有種甘蔗的清甜香氣」；也有人推薦阿里山烏龍，形容「有種膠質感、白花香，精緻」，以及分享曾在阿里山的雲海與櫻花秘境中，一邊享用現做鬆餅、一邊細啜高山茶，放鬆又愜意。

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▲網友熱議的8大台灣茶排行榜。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

因小綠葉蟬叮咬茶葉而產生自然蜜香的「東方美人」排行第二。這類茶產自新竹峨眉、北埔一帶，製作過程講究，茶湯呈現琥珀色澤、入口甘醇圓潤，也被稱作「白毫烏龍」、「膨風茶」，茶友誇讚「東方美人茶湯濃郁、層次豐富，真的讓人回味無窮」，行家則建議「比賽茶最好放個2～3年，氧化後風味更馥郁」。東方美人近年也躍上手搖飲市場，如有店家推出主打「蜜桃白毫烏龍」的新品，引來網友大推「入口有蜜桃的微酸感，尾韻溫潤順口完全不澀」，成功賦予傳統茶品嶄新風貌。

說到台灣茶，不能錯過「凍頂烏龍」。發源自南投鹿谷的凍頂烏龍，以其中度發酵、中度烘焙的工藝著稱，兼具果香與焙火香，風味深厚，網友回憶提到「小時候和阿公喝茶就是凍頂烏龍的味道」，勾起滿滿人情味與家鄉記憶；茶友們也熱愛其辨識度高的風味，形容「凍頂烏龍烘焙後有種『烤米香』的感覺，喝起來很特別」。此外，鹿谷一年一度的《竹醉日文化祭》讓民眾有機會體驗茶文化，「DIY和果子、搭配凍頂烏龍＋甜點，整個超療癒」，讓更多人感受凍頂烏龍的魅力。

除了前三名茶款，網友討論中也不乏對其他經典台灣茶的熱愛，例如擁有濃厚果香與琥珀色茶湯的「日月潭紅茶」、茶氣淡雅的「文山包種茶」，以及帶有花香、層次分明的「三峽碧螺春」，都是許多老饕心中的最愛。