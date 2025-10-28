用印表機印250萬假鈔「墨水味飄滿屋」　犯嫌全是「00後」和未成年

▲大陸警方破獲一起以家用印表機製假鈔的案件。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

北京警方近期破獲一起利用印表機製作假鈔的案件，查扣假幣逾250萬元（人民幣，下同），並搗毀8處製假據點。警方指出，涉案15名嫌犯全部為「00後」甚至包含未成年人，他們透過境外軟體學習偽造技術，以虛擬幣交易方式販售假鈔，現場還可聞到「墨水味飄滿屋」。

《光明網》報導， 北京市公安局在偵辦案件過程中發現一筆涉及假幣母版圖片的可疑交易，警方研判買家可能從事假幣印製，循線追查後，一舉抓獲15名嫌犯、查獲250多萬元假幣。

經查，嫌犯利用母版製作假鈔模板，再購置相關設備自行印製。北京警方經偵總隊四大隊中隊長趙全生指出，「我們衝進去時，印表機還在運作，一張張百元假鈔不斷吐出，整個屋子瀰漫著墨水味。」

警方歷時數月監控後，鎖定以程姓男子為首的造假團夥，並聯合北京、廣西、河北、江西等地公安同步收網。調查顯示，嫌犯多為「00後」青年，部分甚至未成年，他們先在境外學習造假技術，再以印表機生產假鈔，並利用虛擬貨幣結算交易。部分人還轉售技術、加工假鈔製造凹凸感或做舊效果，以提高售價。

警方指出，假鈔下游多針對使用現金的長者及防備心弱的年輕人行騙，常以「賣菜找錢」或「假幣調包」方式詐取真鈔。近期甚至出現冒充租客接近留守老人的新手法，僅北京就有13起同類案件，涉案金額超過4萬元。