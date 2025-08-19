男持千元偽鈔買飲料　檳榔西施未查還找945元...自責哭了

▲陳姓男子駕車臨停路邊向檳榔攤購買飲料。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

46歲陳姓男子持偽造千元大鈔臨停路邊向檳榔攤購買飲料後離去，何姓檳榔妹後來發現是一張偽造假鈔很自責的哭了，於是報警追查；員警立即調閱監視器鎖定車號，掌握嫌犯逃逸路線擴大搜尋，2個多小時即在某宮廟停車場查獲陳姓男子，他表示錢是撿來的，員警立即將其帶返所內釐清案情，檳榔妹則感謝警方的迅速偵辦。

▲卻是持假鈔1000元給檳榔妹後迅速離去。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局同安派出所副所長沈賢祥及警員張簡宇，於12日上午9時30分許，接獲桃園區春日路某檳榔攤店長何小姐報案，表示有男子持偽鈔購物，員警立即趕抵現場。

經瞭解有名男子駕車到店前，拿出新台幣1千元表示要購買1瓶提神飲料(新台幣55元)，何姓檳榔妹不疑有他，送上飲料收了錢，還找了945元給該男子，對方隨即駕車離開。原本很正常的買賣，店長卻發現對方給的是玩具鈔於是報警，何姓檳榔妹很自責，忍不住落淚。

員警立即調閱監視器鎖定車號，掌握嫌犯逃逸路線擴大搜尋，2個多小時即在大有路某宮廟停車場查獲陳姓男子，他表示錢是撿來的，不知道是假鈔，大不了還錢就好，員警立即將其帶返所內釐清案情，依法函請偵辦。何姓檳榔妹則貼文臉書社團「桃園大小事」，大讚同安派出所的警員，讓原本覺得要認賠的很難找回來的錢，硬是在員警效率爆表下，找到了人，錢也追回來了。