四海幫「偽鈔教主」起底！　五專畢業成品騙過ATM

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社會 社會焦點 保障人權

四海幫「偽鈔教主」呂宜哲起底！　五專畢業成品騙過ATM

記者黃翊婷／綜合報導

四海幫海賢堂大哥、綽號「偽鈔教父」的呂宜哲，近日因販毒案被抓，同時還被警方查獲藏有總計破千萬元的假鈔。事實上，呂宜哲2004年、2006年間都曾因製作偽鈔被逮，當時他被問到偽鈔的材料是什麼，還直言「材料講出來還混什麼」，沒想到過了19年他竟又走上老路。

▲▼警方查緝毒品分裝工廠，查扣5空氣槍，又加碼逮捕偽鈔教主扣萬張「假千鈔」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方查扣的偽鈔。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，55歲的柯姓男子與53歲的呂宜哲是換帖兄弟，他們涉嫌在新北市樹林區組織毒品分裝工廠，包括1級海洛因、2級毒品安非他命以及「喪屍煙彈」依托咪酯；警方日前兵分多路進行查緝，除了成功查獲毒品，還有現金36萬、手機13支、5把空氣槍，另外還在呂的工作室查獲11萬元的偽鈔，以及2億元的玩具鈔票，並透過呂的女友，進一步查扣1萬2756張千元假鈔，囤貨面額超過千萬元。

事實上，呂宜哲在2004年、2006年間都曾因製作偽鈔被逮，35年前他還在唸五專時，就被吸收進入四海幫的「鴻源集團」打工，後來因入伍暫時離開，但他退伍之後鴻源已經潰散，加上找工作不順利又愛打賭博電玩，於是他乾脆自己「開源」，利用電子工具科系畢業的專業技能，開始鑽研製作偽鈔，他製作的偽鈔甚至能騙過提款機。

此外，呂宜哲在2006年落網時，曾被問到偽鈔的材料是什麼，他還直言「材料講出來還混什麼」，後來才改口坦承犯行，並說出自己還有一些防偽技術沒有突破。

沒想到事隔19年，呂宜哲再度走上老路，試圖破解當年沒有突破的防偽技術，他先購買類似紙鈔的特殊紙張，再繪製出千鈔電路板，複印在特殊紙張上，然後利用變色粉、燙金紙加熱印上去，就做出神似亮面防偽標籤的標示，不過，由於亮粉容易脫落，所以他主要將偽鈔提供給不法集團使用，以免有人發現之後報警。

警方提醒，本案查獲的千元偽鈔編號包含RZ239907GM、PY288965HL、PW498068FL、TZ169260GQ、FL486439XJ、QW015231ET、QW672165AK、NX706635HK、TV208156DQ，共9組，請民眾多加留意，若發現收到偽鈔，請儘速向警察機關報案，切勿使用或收集，避免觸法。

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