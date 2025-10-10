騙過驗鈔機！超商店員「2招識破」500元假鈔　苦主：我也收過

▲新台幣500元。（圖／資料照）



拿鈔票時，除了會確認防偽變色油墨，是否還會注意其他細節呢？一名超商店員表示，結帳時收到客人給的500元紙鈔，乍看幾乎與真鈔無異，沒想到仔細一看，下方竟印著「魔術印製廠」，且紙張異常光滑，一摸就發現不對勁，立刻識破這是假鈔，「差點半天薪水噴掉」。貼文曝光，網友驚呼「其實蠻像的。」

有超商店員在Threads發文，一名客人拿500元付款，他當下直覺鈔票有點不對勁。雖然整體顏色、圖案幾乎和真鈔一致，但仔細比對仍發現細節破綻，包括防偽條完全不會反光，紙質比真鈔光滑，摸起來就像普通紙張，更明顯的是，下方印著「魔術印製廠」的字樣。

原PO猜測，客人應該知道鈔票是假的，但還是想說賭賭看，也許店員不會發現，「如果跟其他的真鈔混在一起，可能真的不會發現，差點半天薪水噴掉」。他當場發現是假鈔，請客人換一張新的，「看他被發現當下感覺也蠻心虛」。

貼文曝光，掀起網友討論，「不看那個字其實滿像的」、「沒有特別注意真的會收下」、「驗鈔機不是萬能的，雖然驗鈔機可以過，但銀行才不會理你」。還有苦主表示，「我也收過，客人丟了跑超快，不就好險只有100元」、「我也有收到過，對方找錢的時候，正想整理鈔票放入錢包，櫃檯馬上就說小姐你的餐點好囉」。

針對假幣氾濫問題，中央銀行提醒，辨識鈔票真偽可從多個防偽特徵著手。以500元為例，正面為少棒圖案、背面為大霸尖山與梅花鹿；迎光時可見竹子與500字樣的透視水印，傾斜轉動時，左下角面額數字會從金色變綠色，同時安全線會出現七彩光影變化，從約15度角側視時，也能看到隱藏的「500」字樣。