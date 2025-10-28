韓國「3人吃部隊鍋」誤踩雷！店員皺眉只讓2人坐　部落客：默認規矩

▲在韓國吃飯，每人至少要點一份餐點。（圖／「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

許多餐廳會有低消規定，而在韓國就算沒有特別標註，也早已成為默認的規矩。旅居韓國的台灣部落客「不奇而遇 Steven & Sia」近日發文提醒，「在韓國，每一個人一定都要點一份餐點，幼童除外！否則姨母的眼神可能會比烤盤還燙。」

「不奇而遇 Steven & Sia」發文提到，剛到韓國時，曾和朋友三人一起去吃部隊鍋，因為大家都不太餓，只點了兩份，結果店員皺著眉說，「那你們就坐兩個人吧！」當時，三人面面相覷，只好趕緊再多點一份，「那一刻我們才真正體會到，這裡的『一人一餐』不是建議，而是規矩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步解釋道，這項習慣其實來自韓國的「共食文化」，每人各有一份主食，桌上再一起分享小菜、湯鍋與燒酒，這樣的聚餐才算完整，「當你只想小嚐幾口、少點一份，在韓國人眼裡，就像沒真正在參與這場飯局。」

Steven強調，這並非店家脾氣差，而是文化差異，「韓國餐廳通常會主動上冰水與小菜，即使客人什麼都沒點，也等於佔用了成本與座位。換作你是老闆，應該也不會太開心吧？」

最後，他表示，與其說這是潛規則，不如說是一種尊重，「你尊重他，他自然也會尊重你。這就是韓國的日常，不會寫在牆上的餐桌默契。」

對此，網友們紛紛回應，「在日本也是，沒有共食文化！小孩也必須點兒童餐一人一份」、「每個人點一份餐，在歐洲跟日本也是基本餐廳禮儀」、「講到這個，更愛台灣餐廳了」、「笑死，來台灣的韓國觀光客，早餐點兩份5個人吃，意思是入境隨俗喔」、「本地人不一定都會點到每人一份」。

．本文由「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用。

►團體訂機票「1人修改」GG了！旅遊達人示警：整團飛不成

►醫院人才「已五大皆空」 前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

►廖老大飲料店「改做這一行」 網爆感慨！在地人激推：師傅很厲害