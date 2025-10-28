廖老大飲料店「改做這一行」　網爆感慨！在地人激推：師傅很厲害

▲變成修改衣服的店家。（圖／「花椰菜」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名網友昨日在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，只見這間店鋪原本是曾紅極一時的「阿娘喂！廖老大茶坊」，如今卻變成修改衣服的店家。畫面掀起熱烈討論，有人感嘆「歷史的眼淚」，但也有網友忍不住吐槽，「那LOGO只適合當舖。」

網友花椰菜在「路上觀察學院」分享照片，直呼「阿娘喂轉型之路不容易！」這間廖老大茶坊位在高雄明誠路，雖然招牌、裝潢未改，卻已變為修改衣服的商家，令人不勝唏噓。

對此，網友們紛紛回應，「轉型成改車應該比較好吧！繼續跟廖老大叫料」、「修改的女師傅很厲害，我都專程從苓雅武廟騎去給她修改衣服」、「一看相片以為是檳榔攤」、「廖為了割韭菜，名聲整個臭掉了」；還有在地人笑說，「好眼熟！是我家附近的那間，這裡師傅手藝很好，這裡已經換成修改衣服好一陣子啦！」

廖老大（本名廖志賢）過去以「賽車教父」之名爆紅，2022年為了證明台灣車技，斥資五百萬元打造「打龜號」，以0至400公尺僅8秒59的成績打破亞洲紀錄，成功「打臉」中國網紅杰尼龜，也因此一戰成名。

同年，他趁勢跨足手搖飲市場，創立「阿娘喂！廖老大茶坊」，以狂飆般的展店速度迅速攻占全台，最高峰時期一度達513家分店，被形容為「手搖界旋風」；如今風光不再，品牌僅剩台中北屯松竹店仍在營運。

．網友「花椰菜」授權引用。

