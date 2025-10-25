　
76年前寄信「郵資8千元」！驚奇信封照曝光　南投竟是台中管的

▲▼南投縣文化資產學會理事長梁志忠分享民國38年的信封。（圖／翻攝臉書／草屯人）

▲南投縣文化資產學會理事長梁志忠分享民國38年的信封。（圖／翻攝臉書／草屯人）

網搜小組／柯振中報導

南投縣文化資產學會理事長、文物收藏家梁志忠，近日在臉書社團「草屯人」分享一張1949年（民國38年）寄出的老舊信封，收件地址寫著「台中縣南投區」，上頭還貼著4張郵票，總郵資高達8000元，引起網友熱烈討論。

根據梁志忠說明，該信封寄出於1949年10月，當時南投尚未建縣，仍屬台中縣轄下的南投區。由於戰後物價崩盤、通貨膨脹嚴重，當時買一顆雞蛋要價5000元，同年6月政府實施幣制改革，以新台幣1元兌換舊台幣4萬元，因此寄一封信竟需貼上8000元舊郵票，反映出當時通膨的誇張程度。

從照片可見，信封上貼有2張3000元與2張1000元的郵票，背面泛黃卻仍保存完好。梁志忠感嘆，僅寄一封信就需付出如此高昂郵資，「實在不可思議！」他也指出，郵票上還能看出當時過渡期為因應新舊幣值轉換，臨時加蓋調整面額的痕跡，具有相當高的歷史價值。

貼文曝光後，網友紛紛留言驚呼「這是活生生的歷史教材」、「太珍貴了」、「終於知道為什麼以前大家常誤以為南投屬台中」。也有網友分享趣聞，回憶長輩說當年幣制改革時，「有人聘金2萬元，結果隔天變成5角錢」，笑稱「通膨年代的愛情最實惠」。

梁志忠表示，這封信目前收藏於他創立的「南投故事館」，未來將持續展出，讓更多人從舊郵票與信封窺見台灣戰後通膨時期的生活樣貌與歷史記憶。

 
台灣光復80週年紀念日前夕，大陸第十四屆全國人大常委會第十八次會議今（24日）表決通過了《全國人大常委會關於設立台灣光復紀念日的決定》，以國家名義明確自今年起，每年10月25日設立為「台灣光復紀念日」。對此，大陸國台辦稍早也回應，國家最高權力機關這一莊嚴決定，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措。這必將激勵海內外中華兒女銘記歷史，「更加堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，體現解決台灣問題的堅強意志。

關鍵字：

南投文化郵票通膨歷史梁志忠

