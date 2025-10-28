　
團體訂機票「1人修改」GG了！旅遊達人示警：整團飛不成

▲▼桃園機場預估端午疏運運量將逾65.5萬人次。（圖／桃機公司提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機公司提供）

記者周亭瑋／綜合報導

出國揪團訂票是常見情況，但若其中一人臨時要改航班或退票，千萬別自己上網操作。旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」近日提醒，若用「訂位代碼＋姓名」登入系統退票，可能導致整筆訂單被系統一併退掉，「你不只退了自己的票，還會讓大家都飛不成！」

蓋瑞哥指出，目前各大航空公司的訂位系統設計，只要擁有「訂單編號」與「訂單中任一乘客資料」，就能修改整筆訂單，不論更改航班或退票都可以直接操作，「這代表，只要有一位旅客的個資加上訂位代碼流出，有心人士就能動到整筆訂單。」因此，他再三強調，拍登機證打卡時，一定要遮住條碼與個資，避免被人拿去惡作劇。

蓋瑞哥進一步解釋道，同一筆訂位代碼下，所有旅客的航班資訊都必須完全相同，包括出發地、目的地、日期與艙等，而系統會把你們視為「綁在一起的群組」，這也是為什麼當其中一人按下「退票」時，整筆訂單都會跟著被取消，「你不可能在同一筆訂單裡，一個人飛東京，一個人飛大阪，也不會有人搭商務艙、有人搭經濟艙。」

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

同時，他也補充道，這項機制解釋了為什麼「單人旅客比較容易被升等或拉掉座位」，以及「四個人買票時，低價票只剩一張」的狀況，因為系統無法在同筆訂單中混合不同票價。

「那若真的只想改某一人的行程，該怎麼做？」蓋瑞哥建議，最安全的方式是直接打電話給客服，請他們把該名旅客拆分成新訂單，分出新的訂位代碼；分開後，個別修改或退票就不會互相影響，「千萬不要自己亂點！不然整團一起退票，就真成為最熟悉的陌生人了。」

另外，他也分享過去帶朋友飛冰島的親身經驗，當時航班臨時停飛，客服為了協調改班，只能把7位旅客拆成不同訂單，各自改成不同轉機點，一行人，抵達冰島的日期最多會差到2天，「我跟他反應，有幾位旅伴不會講英文，也沒有出國自由行的經驗，這樣排下去，絕對有人會被掉在某個機場。後來，客服喬了很久，把我們7個人喬到同一班，而且最後只有晚半天抵達冰島。」

副總統蕭美琴近日接受德國公共媒體訪問時，提到「戰貓精神」，她認為，台灣在艱難的國際環境下，必須具備靈活、敏捷且務實的特質，也應該具備自我防衛的能力，「就好比貓，在被逼到牆角的時候，也是會反擊的」。

