　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

詐騙信件「又暴力進化了？」　大票人看不出！老司機驚：跟當年一樣

▲手機,電池,續航力,iPhone,。（圖／pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」昨日轉貼一則X文章，上面指出「詐騙信件已經進化了」，將字母「r」與「n」並列，誘使受害者誤認為是熟悉的對象或官方帳號。對此，許多老司機直呼，「25年前玩天堂的時候就用過了」、「詐騙的招式也是吹復古風，畢竟當初看得出來的，現在也都差不多要老花了」。

粉專「魚漿夫婦」昨日發文，提醒最近盛行的詐騙招數，表示「請大家注意噢！這個不是m，而是rn，請大家千萬小心。」只見這個詐騙信件中，利用字型與解析度差異，讓收件者誤以為是官方帳號，若不仔細查看，或確認其他細節，的確容易掉入陷阱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲利用字型與解析度差異誤導。（圖／翻攝自臉書／魚漿夫婦）

▲利用字型與解析度差異誤導。（圖／翻攝自臉書／魚漿夫婦）

對此，一票網友驚呼，「低解析度的受害者」、「這個太狡猾了」、「騙普通人如我還是一樣有效」、「天啊！要小心欸」、「詐騙超煩」、「賭老人家看不清楚」。

不過，也有許多常玩遊戲的人直言，這個伎倆十多年前曾在遊戲界流行過，「很常見的偽裝伎倆，類似的還有小寫L和大寫i替換，以前騙人的id很多都這樣，這我在即時通的年代就玩過了，找個帳號容易混淆的同學，然後搞個分身帳號把帳號弄得很像，再去密那個同學，讓他以為鬧鬼...自己帳號會密自己」、「我從來沒有想過，以前玩天堂的經驗，到現在最常用上的是防詐能力」、「復古了！這手法是幾十年前流行的，跟錯誤拼音一樣是誤導式，英文字體也是博大精深啊」、「這手法跟當年《天堂》的詐取裝備手法一樣，會不會跟當年騙裝備、騙帳號的是同一批人」、「國小用過的老招」、「以前玩線上遊戲就有這麼卑劣的手法了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股新增「2千金」！　兩檔刷新歷史天價
快訊／台中某校高中生3樓墜落　口鼻出血搶救
快訊／4縣市大雨特報　下到深夜
成功高中大停電！　緊急改遠距上課
快訊／記憶體股帶量衝！　2檔亮燈漲停
快訊／大谷翔平再敲長打！　道奇4：4扳平戰局
快訊／大陸公安對沈伯洋立案偵查！
快訊／超哥狠揍Toyz　最終判決出爐
台日鮮奶美味PK！　22款盲測研究出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是怕優先席糾紛！北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

超浪漫！2026義大999秒跨年煙火模擬圖曝　藍色流星雨超唯美

詐騙信件「又暴力進化了？」　大票人看不出！老司機驚：跟當年一樣

快訊／4縣市大雨特報　下到深夜

成功高中跳電「急改線上授課」　校方：台電端保險絲燒掉

高雄最大玩水亮點！星光水岸公園試營運提前喊卡　明年春季開放

南投女力爆發！世運拔河女壘分獲金銀　縣府頒240萬獎金

翻轉！　4生肖貴人到

可能有雙颱！　最新預測曝

TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光　動植物礦物全用上

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

不是怕優先席糾紛！北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

超浪漫！2026義大999秒跨年煙火模擬圖曝　藍色流星雨超唯美

詐騙信件「又暴力進化了？」　大票人看不出！老司機驚：跟當年一樣

快訊／4縣市大雨特報　下到深夜

成功高中跳電「急改線上授課」　校方：台電端保險絲燒掉

高雄最大玩水亮點！星光水岸公園試營運提前喊卡　明年春季開放

南投女力爆發！世運拔河女壘分獲金銀　縣府頒240萬獎金

翻轉！　4生肖貴人到

可能有雙颱！　最新預測曝

TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光　動植物礦物全用上

不是怕優先席糾紛！北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

于朦朧12年好友遭點名是共犯！被挖曾與范世錡組團　他心寒怒發聲

勾人妻車上親熱！小王慘被膠帶凌虐...死前終認錯　綠夫輕判5年

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

黑豹旗／北部雨勢攪局！重新、中山棒球場今日賽事確定延期

快訊／台中某校高中生3樓墜地　口鼻出血骨折緊急送醫

38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功　老公IG全是放閃照

遭中國公安立案偵查涉嫌分裂國家　沈伯洋沒在怕：想用治外法權威嚇

邱議瑩搧耳光遭判拘役10天　羅智強：很欣慰她成為有前科的人

台積電挑戰歷史新高　「高含積」ETF單周漲幅前10名一表看

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

生活熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

今雨擴大！　「下最大」地區曝

民宅信箱被塞滿往生被！專家：像下降頭

可能有雙颱！　最新預測曝

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

女臉麻牙齦痛　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

他驚「超商貼1公告」拒收　店員被臭暈：沒公德心

TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光　植物礦物全用上

喊台灣省首店被洗版　肉肉大米急發聲明

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

緬甸惡名昭彰的詐騙大本營「KK園區」驚傳末日景象！緬甸軍方近日對該園區發動毀滅性清剿，連續數日使用無人機甚至引爆炸藥，園區內火光沖天、濃煙滾滾，連對岸的泰國都感受到震動。此舉引發園區內上千名涉詐人員（俗稱「豬仔」）的「大逃亡」，他們為求活命，不顧一切跳入邊界的莫伊河（Moei River），試圖游向泰國，釀成多人溺斃的慘劇。

台東男解40萬定存「買燕窩」　行員通報阻詐

台東男解40萬定存「買燕窩」　行員通報阻詐

9大詐騙QA曝光！普發1萬「不須預繳、手續費」

9大詐騙QA曝光！普發1萬「不須預繳、手續費」

又炸KK園區　緬軍連4天爆破詐騙集團

又炸KK園區　緬軍連4天爆破詐騙集團

詐團冒充抖音客服　他照做下載App「痛失212萬」

詐團冒充抖音客服　他照做下載App「痛失212萬」

關鍵字：

詐騙警告魚漿夫婦新招偽裝

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

玉山金晚間發布重訊！

即／現場狀況曝！18歲女高捷落軌被撞死

平野惠一賽後完整20分鐘問答！

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面