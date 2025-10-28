詐騙信件「又暴力進化了？」　大票人看不出！老司機驚：跟當年一樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」昨日轉貼一則X文章，上面指出「詐騙信件已經進化了」，將字母「r」與「n」並列，誘使受害者誤認為是熟悉的對象或官方帳號。對此，許多老司機直呼，「25年前玩天堂的時候就用過了」、「詐騙的招式也是吹復古風，畢竟當初看得出來的，現在也都差不多要老花了」。

粉專「魚漿夫婦」昨日發文，提醒最近盛行的詐騙招數，表示「請大家注意噢！這個不是m，而是rn，請大家千萬小心。」只見這個詐騙信件中，利用字型與解析度差異，讓收件者誤以為是官方帳號，若不仔細查看，或確認其他細節，的確容易掉入陷阱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲利用字型與解析度差異誤導。（圖／翻攝自臉書／魚漿夫婦）

對此，一票網友驚呼，「低解析度的受害者」、「這個太狡猾了」、「騙普通人如我還是一樣有效」、「天啊！要小心欸」、「詐騙超煩」、「賭老人家看不清楚」。

不過，也有許多常玩遊戲的人直言，這個伎倆十多年前曾在遊戲界流行過，「很常見的偽裝伎倆，類似的還有小寫L和大寫i替換，以前騙人的id很多都這樣，這我在即時通的年代就玩過了，找個帳號容易混淆的同學，然後搞個分身帳號把帳號弄得很像，再去密那個同學，讓他以為鬧鬼...自己帳號會密自己」、「我從來沒有想過，以前玩天堂的經驗，到現在最常用上的是防詐能力」、「復古了！這手法是幾十年前流行的，跟錯誤拼音一樣是誤導式，英文字體也是博大精深啊」、「這手法跟當年《天堂》的詐取裝備手法一樣，會不會跟當年騙裝備、騙帳號的是同一批人」、「國小用過的老招」、「以前玩線上遊戲就有這麼卑劣的手法了」。