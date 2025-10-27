「豬瘟貨」延誤通報挨罰300萬！嘉里大榮喊誤會：尚未接獲處分

記者閔文昱／綜合報導

高雄市衛生局日前認定嘉里大榮物流在運送疑似感染非洲豬瘟的肉品時，延遲提供貨車位置與運送清單，認定其規避、妨礙稽查，依《食品安全衛生管理法》第47條第11款，開罰最高額新台幣300萬元，並勒令高雄大發營業所停業一週，同時將案件移送地檢署偵辦。對此，嘉里大榮今（27日）也做出回應了。

根據高市府說法，彰化疑似非洲豬瘟的冷凍豬肉約300公斤，經物流轉運至高雄，衛生局23日傍晚趕赴嘉里大榮大發營業所稽查，現場封存問題肉品。不過業者當時遲未說明大貨車位置，直到晚間6時30分才交代車輛停放地點，導致防疫管控延誤。後續又延遲超過40小時才完整提供大車GPS與運送清單，經查當天貨車上共載運674件冷鏈與其他貨品，已分送至高雄12個行政區，衛生局緊急回收並集中銷毀。

▲高雄市衛生局攔截疑似非洲豬瘟問題肉品，並擴大豬肉履歷清查。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

衛生局指出，嘉里大榮先是謊稱貨車僅載運豬肉與蝦子，之後又稱只有小貨車具GPS，直到稽查人員多次追問才提供大車資料。局方批評業者多次拒絕、規避與妨礙稽查，延宕食安風險控管，因此加重裁罰並送地檢調查，同時要求涉事營業所全體人員列冊管控，20天內不得接觸養豬場。

對此，嘉里大榮物流強調並無刻意隱瞞或規避，表示在稽查前並不知該批冷凍豬肉與非洲豬瘟事件有關；現場員工因臨時稽查需調閱大量運輸資料，才導致回覆延誤與資訊不全。公司並指出，涉事大型貨運車並非由大發營業所調度，現場人員無法即時掌握車輛動向，才產生誤會。

嘉里大榮27日再度公告，迄今尚未接獲正式行政處分通知，已主動了解並配合主管機關調查，若後續有正式結果，將依規定對外公告。公司也重申，將全力配合政府稽查動作，確保食安防線不受影響。