踹車怪客出沒！高科大楠梓校區20機車遭殃　學生氣炸：專挑高價車

記者許宥孺／高雄報導

▲高科大楠梓校區出現踹車怪客。（圖／threads/yiquan_xie授權提供）



高雄市先前出現推車怪客，現在又出現踹車怪客！一名男子昨（27）日行經楠梓區海專路、高雄科技大學楠梓校區時，不明原因刻意將多部機車踹倒，學生下課後，發現自己的機車東倒西歪超傻眼，還有人眼尖發現，嫌犯幾乎是挑高單價車款下手。警方統計至少有20部機車受損，已鎖定嫌疑人，將通知到案釐清。

警方調閱監視器，發現男子疑似翻牆進入學校後，先走到停車場內，徒手或是用腳大力踹車，造成機車毀損後，又走到校門口推倒機車，最後搭乘捷運離開。

警方統計，約20部機車受損，已鎖定涉嫌人通知到案，全案依毀損罪嫌偵辦中。

▲▼高科大楠梓校區出現踹車怪客。（圖／記者許宥孺翻攝）



高科大對此表示，昨日已完成報案，警方迅速到場拍照存證，並由校安人員陪同調閱監視器畫面，調查確認身分後會展開後續法律程序。除機車被推到外無人員受傷，其餘事發原因、發生過程，本校配合警方調查提供畫面，後續移由司法偵辦。