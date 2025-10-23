碰過才知道！「1資訊」最好列入遺囑　她崩潰：比遺產難解

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

退休理財顧問「R姐」廖嘉紅今日在臉書分享自身經歷，提醒大家「遺囑除了財產分配，也該寫上手機密碼」。她無奈表示，若使用者過世，不僅Apple手機鎖屏無法解，連LINE的內容也全被鎖，讓她深刻體會「比遺產還難解」。

R姐在粉專直呼，「真實體會：遺囑要寫手機密碼。Apple手機鎖屏GG，LINE無法看，處理很難。」

她不禁感嘆，台灣人高度依賴LINE，不少往來紀錄、重要財務資訊都會記在上面，一旦手機無法解鎖，家人連查都查不到。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

對此，一名網友表示，曾有親友遇過相同情況，「印象中去蘋果門市，告知使用者過世，應該是可以解開的。」

然而，R姐無奈透露，有在網上找過解方，問過手機行，也問過蘋果客服，通通無解，或者是很有風險，「現在電話還能接，處理後說不定連電話都不能接了。而且不只是蘋果，各家手機都有打不開的風險，所以手機密碼和重要事情，還是要提早書面交代比較好！」

PO文掀起熱議，許多網友忍不住驚呼，「手機密碼也要列入遺囑清單」、「完全懂，真的太難了」、「遇到事才能體會，辛苦家人了」、「身為一個父親與配偶，我的手機密碼全家都知道也毫無隱瞞，不知該說幸或不幸」、「好難處理的問題」。

