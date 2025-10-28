不滿遭同校女師分手　國中教師朝她射3槍幸卡彈！判7年半定讞

▲高雄某國中代理教師竟在停車場內，試圖開槍殺害另一名女老師。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

高雄某國中的黃姓代理教師，去年初曾與同校的劉姓女老師短暫交往，女方提出分手。黃男不滿分手，於去年6月間到國中的地下停車場，攔住女方車輛，並以電擊槍攻擊女方；之後又拿出手槍，朝女方開了3槍，所幸卡彈沒有擊發。一二審均將黃男判處有期徒刑7年6月，案經上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

判決指出，黃男、劉女共同任教於高雄市小港地區某國中，2人在2024年1月到3月間，曾經短暫交往，之後劉女因故提出分手。但黃男不願分手，當年6月間，他先透過網路以1萬3千元購買1把手槍、子彈20顆、彈匣2個；而後在6月底，下午4點放學時間時，埋伏在國中的地下停車場，等劉女取車時，黃男現身攔車。

劉女態度堅決地說「我們之間沒有什麼好談」，打算離去。但黃男取出電擊棒，攻擊劉女腹部；劉女以手提物阻擋黃男，才沒有遭到電暈。黃男見狀，右手拔出插在腰間的槍枝，對著轉身離去之劉女背部、上半身，並扣下扳機擊發，但因卡彈而未射出子彈。劉女見狀狂奔，黃男則在背後緊追不捨，並多次拉槍機滑套，試圖射出子彈。

正好另一名老師騎機車正要離去，撞見黃男惡行，劉女趕緊上前求救。該名老師規勸黃男冷靜，黃男冷靜下來後交出手槍，而後3人再一起上樓找學務主任，校方報警，黃男遭逮捕羈押。總計黃男3次扣扳機試圖發射子彈，還好全都卡彈沒有擊發，檢方依照「殺人未遂罪」嫌提起公訴。

案件進入法院審理程序後，這才發現原來黃男在案發2年多前，也因為感情問題，在分手後狂打400多通電話騷擾前女友，最後遭到緩起訴。這次他除了購買槍枝犯案以外，也在家留下遺書。一二審法院審理後，均將他判刑7年6月；但擔心他自殺，法院也都裁定繼續延長羈押。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。