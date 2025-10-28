高雄最大玩水亮點！星光水岸公園試營運提前喊卡　明年春季開放

▲高雄最大「星光水岸公園」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄全新親水亮點「星光水岸公園」在10月24至26日連假期間開放試營運，吸引近8萬人次民眾造訪，現場氣氛熱鬧，港景與水域設計深獲好評。不過，隨著天氣轉涼，原本為期10天的試營運計畫，也自26日起提前結束，後續市府將同步啟動修復及改善作業，明年春季再正式開放。

星光水岸公園採「水陸雙主題」設計，結合滑水道、水上遊具與無邊際港景鞦韆等多元設施，是港灣沿線的重要親水亮點。遊客可以在陸域欣賞港邊風景、吹海風散步，也能進入水域區降溫消暑。

園區內設有多項水上遊具、滑水道與無邊際鞦韆拍照區等熱門設施，讓大小朋友都能盡情享受玩水樂趣，還能同時欣賞港景風光，是假日休閒、家庭共遊的新亮點。

不過，原本試營運期間為期10天，但在光復連假試營運期間，市府團隊於現場觀察到部分設施設計與動線仍有優化空間，並接獲部分設備遭破壞及安全維護需強化等情形。

為確保園區正式啟用時的整體安全與品質，市府決定提前在26日起結束試營運，並同步啟動修復及改善作業，預計於明年春季正式開放。

市府表示，此次試營運所蒐集各界的回饋意見，將作為後續優化設施與安全動線的重要依據，未來正式開放時，將以更安全、更舒適、更完善的環境迎接市民與遊客。