　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄最大玩水亮點！星光水岸公園試營運提前喊卡　明年春季開放

▲▼高雄最大「星光水岸公園」試營運提前喊卡　明年春季正式開放。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄最大「星光水岸公園」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導　

高雄全新親水亮點「星光水岸公園」在10月24至26日連假期間開放試營運，吸引近8萬人次民眾造訪，現場氣氛熱鬧，港景與水域設計深獲好評。不過，隨著天氣轉涼，原本為期10天的試營運計畫，也自26日起提前結束，後續市府將同步啟動修復及改善作業，明年春季再正式開放。

星光水岸公園採「水陸雙主題」設計，結合滑水道、水上遊具與無邊際港景鞦韆等多元設施，是港灣沿線的重要親水亮點。遊客可以在陸域欣賞港邊風景、吹海風散步，也能進入水域區降溫消暑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄最大「星光水岸公園」試營運提前喊卡　明年春季正式開放。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄最大「星光水岸公園」試營運提前喊卡，明年春季正式開放。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄最大「星光水岸公園」試營運提前喊卡　明年春季正式開放。（圖／記者賴文萱翻攝）

園區內設有多項水上遊具、滑水道與無邊際鞦韆拍照區等熱門設施，讓大小朋友都能盡情享受玩水樂趣，還能同時欣賞港景風光，是假日休閒、家庭共遊的新亮點。

不過，原本試營運期間為期10天，但在光復連假試營運期間，市府團隊於現場觀察到部分設施設計與動線仍有優化空間，並接獲部分設備遭破壞及安全維護需強化等情形。

為確保園區正式啟用時的整體安全與品質，市府決定提前在26日起結束試營運，並同步啟動修復及改善作業，預計於明年春季正式開放。 　　

市府表示，此次試營運所蒐集各界的回饋意見，將作為後續優化設施與安全動線的重要依據，未來正式開放時，將以更安全、更舒適、更完善的環境迎接市民與遊客。 　　

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股新增「2千金」！　兩檔刷新歷史天價
快訊／台中某校高中生3樓墜落　口鼻出血搶救
快訊／4縣市大雨特報　下到深夜
成功高中大停電！　緊急改遠距上課
快訊／記憶體股帶量衝！　2檔亮燈漲停
快訊／大谷翔平再敲長打！　道奇4：4扳平戰局
快訊／大陸公安對沈伯洋立案偵查！
快訊／超哥狠揍Toyz　最終判決出爐
台日鮮奶美味PK！　22款盲測研究出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「地球村」分校無預警倒閉！他「14萬課程泡湯」　跑3次都撲空

不是怕優先席糾紛！北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

超浪漫！2026義大999秒跨年煙火模擬圖曝　藍色流星雨超唯美

詐騙信件「又暴力進化了？」　大票人看不出！老司機驚：跟當年一樣

快訊／4縣市大雨特報　下到深夜

成功高中跳電「急改線上授課」　校方：台電端保險絲燒掉

高雄最大玩水亮點！星光水岸公園試營運提前喊卡　明年春季開放

南投女力爆發！世運拔河女壘分獲金銀　縣府頒240萬獎金

翻轉！　4生肖貴人到

可能有雙颱！　最新預測曝

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

「地球村」分校無預警倒閉！他「14萬課程泡湯」　跑3次都撲空

不是怕優先席糾紛！北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

超浪漫！2026義大999秒跨年煙火模擬圖曝　藍色流星雨超唯美

詐騙信件「又暴力進化了？」　大票人看不出！老司機驚：跟當年一樣

快訊／4縣市大雨特報　下到深夜

成功高中跳電「急改線上授課」　校方：台電端保險絲燒掉

高雄最大玩水亮點！星光水岸公園試營運提前喊卡　明年春季開放

南投女力爆發！世運拔河女壘分獲金銀　縣府頒240萬獎金

翻轉！　4生肖貴人到

可能有雙颱！　最新預測曝

蕭美琴：台灣戰貓精神具備靈活務實　貓被逼到牆角也會反擊

「地球村」分校無預警倒閉！他「14萬課程泡湯」　跑3次都撲空

不是怕優先席糾紛！北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

于朦朧12年好友遭點名是共犯！被挖曾與范世錡組團　他心寒怒發聲

勾人妻車上親熱！小王慘被膠帶凌虐...死前終認錯　綠夫輕判5年

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

黑豹旗／北部雨勢攪局！重新、中山棒球場今日賽事確定延期

快訊／台中某校高中生3樓墜地　口鼻出血骨折緊急送醫

38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功　老公IG全是放閃照

遭中國公安立案偵查涉嫌分裂國家　沈伯洋沒在怕：想用治外法權威嚇

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！

生活熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

今雨擴大！　「下最大」地區曝

民宅信箱被塞滿往生被！專家：像下降頭

可能有雙颱！　最新預測曝

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

女臉麻牙齦痛　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

他驚「超商貼1公告」拒收　店員被臭暈：沒公德心

TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光　植物礦物全用上

喊台灣省首店被洗版　肉肉大米急發聲明

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

超浪漫！2026義大999秒跨年煙火模擬圖曝

超浪漫！2026義大999秒跨年煙火模擬圖曝

再過2個月就要迎接跨年，每年南台灣備受矚目的義大世界跨年煙火秀將邁入17年，今（28日)公佈首波煙火亮點。今年煙火秀依循往例仍長達999秒，值得一提的是，有全台首創的「藍色流星雨煙火」，以劃時代的技術，將前所未見的藍色煙火投射夜空，創造出宇宙星河般的唯美幻境，陪伴大家迎接2026年第一刻歡樂時光。

綠美圖、會展中心都開了　水湳「又貴又大」地上權仍流標

綠美圖、會展中心都開了　水湳「又貴又大」地上權仍流標

疑運染疫豬肉遭罰300萬　嘉里大榮回應了

疑運染疫豬肉遭罰300萬　嘉里大榮回應了

即／現場狀況曝！18歲女高捷落軌被撞死

即／現場狀況曝！18歲女高捷落軌被撞死

高雄休旅車撞斷輕軌號誌！離譜畫面曝

高雄休旅車撞斷輕軌號誌！離譜畫面曝

關鍵字：

高雄星光水岸公園試營運安全優化市府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

玉山金晚間發布重訊！

即／現場狀況曝！18歲女高捷落軌被撞死

平野惠一賽後完整20分鐘問答！

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面