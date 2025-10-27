KK園區大崩逃！軍方重砲攻堅　上千人「跳河出逃」畫面瘋傳

▲甸軍方對KK園區發動猛攻，園區內人員為逃命紛紛跳入莫伊河，試圖游到對岸。（圖／翻攝看看新聞）



記者楊庭蒝／綜合報導

緬甸惡名昭彰的詐騙大本營「KK園區」驚傳末日景象！緬甸軍方近日對該園區發動毀滅性清剿，連續數日使用無人機甚至引爆炸藥，園區內火光沖天、濃煙滾滾，連對岸的泰國都感受到震動。此舉引發園區內上千名涉詐人員（俗稱「豬仔」）的「大逃亡」，他們為求活命，不顧一切跳入邊界的莫伊河（Moei River），試圖游向泰國，釀成多人溺斃的慘劇。

據《泰國公共電視台》（Thai PBS）及多家外媒報導，這波清剿行動自10月24日傍晚起越發猛烈。緬甸軍方對位於妙瓦底（Myawaddy）的KK園區建築進行至少4度爆破，現場目擊者稱爆炸聲「震耳欲聾」，火光照亮夜空，甚至有建築碎片噴飛到河對岸的泰國湄索縣（Mae Sot）。有分析指，緬甸軍方此舉，是為了在即將舉行的東協（ASEAN）峰會上，展現其打擊電信詐騙的決心。

軍方的猛烈攻擊，讓這座「犯罪帝國」瞬間崩塌。園區內數千名人員陷入恐慌，趁亂湧向邊界。由於KK園區緊鄰莫伊河，對岸就是泰國，這條湍急的河流成了他們唯一的「生路」。報導指出，大批人員無視河水湍急，紛紛跳河試圖「生死渡江」。然而，已有消息證實，至少有3人在渡河過程中不幸溺斃，遺體被沖至岸邊。

泰國當局證實，截至27日，已有超過1500至2000人成功渡河進入泰國境內。泰國軍方與移民單位已在邊境設立臨時收容所，並對這些逃亡者進行身份篩查。初步調查發現，這些人員國籍複雜，包含中國、印度、尼泊爾等多國公民，其中不少人被發現有犯罪紀錄。這場突如其來的掃蕩，也讓KK園區背後錯綜複雜的犯罪結構，再次浮上檯面。