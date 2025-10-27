　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

KK園區大崩逃！軍方重砲攻堅　上千人「跳河出逃」畫面瘋傳

▲甸軍方對KK園區發動猛攻，園區內人員為逃命紛紛跳入莫伊河，試圖游到對岸泰國。。（圖／翻攝看看新聞）

▲甸軍方對KK園區發動猛攻，園區內人員為逃命紛紛跳入莫伊河，試圖游到對岸。（圖／翻攝看看新聞）

記者楊庭蒝／綜合報導

緬甸惡名昭彰的詐騙大本營「KK園區」驚傳末日景象！緬甸軍方近日對該園區發動毀滅性清剿，連續數日使用無人機甚至引爆炸藥，園區內火光沖天、濃煙滾滾，連對岸的泰國都感受到震動。此舉引發園區內上千名涉詐人員（俗稱「豬仔」）的「大逃亡」，他們為求活命，不顧一切跳入邊界的莫伊河（Moei River），試圖游向泰國，釀成多人溺斃的慘劇。

據《泰國公共電視台》（Thai PBS）及多家外媒報導，這波清剿行動自10月24日傍晚起越發猛烈。緬甸軍方對位於妙瓦底（Myawaddy）的KK園區建築進行至少4度爆破，現場目擊者稱爆炸聲「震耳欲聾」，火光照亮夜空，甚至有建築碎片噴飛到河對岸的泰國湄索縣（Mae Sot）。有分析指，緬甸軍方此舉，是為了在即將舉行的東協（ASEAN）峰會上，展現其打擊電信詐騙的決心。

軍方的猛烈攻擊，讓這座「犯罪帝國」瞬間崩塌。園區內數千名人員陷入恐慌，趁亂湧向邊界。由於KK園區緊鄰莫伊河，對岸就是泰國，這條湍急的河流成了他們唯一的「生路」。報導指出，大批人員無視河水湍急，紛紛跳河試圖「生死渡江」。然而，已有消息證實，至少有3人在渡河過程中不幸溺斃，遺體被沖至岸邊。

泰國當局證實，截至27日，已有超過1500至2000人成功渡河進入泰國境內。泰國軍方與移民單位已在邊境設立臨時收容所，並對這些逃亡者進行身份篩查。初步調查發現，這些人員國籍複雜，包含中國、印度、尼泊爾等多國公民，其中不少人被發現有犯罪紀錄。這場突如其來的掃蕩，也讓KK園區背後錯綜複雜的犯罪結構，再次浮上檯面。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
KK園區大崩逃！　上千人「跳河求生」畫面瘋傳
大甲媽祖坐鎮　中信兄弟4比3暫時領先樂天
六月傷勢曝光　要撐著拐杖
快訊／林智平要命失誤！　兄弟領先桃猿
普發1萬上路！2銀行祭ATM領錢抽好康　3類甜頭搶先看
「豬瘟貨」延誤通報挨罰300萬！嘉里大榮喊誤會
徐巧芯大獲全勝！溫朗東「逃兵吃草拉屎」被法院二次認證

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

KK園區大崩逃！軍方重砲攻堅　上千人「跳河出逃」畫面瘋傳

和川普唱反調？李在明談對美投資曝「未達共識」：認知有巨大落差

川普抵達東京會晤天皇　高市早苗喊「歡迎來日本」！美國旗燈光秀

出國當心！全球航空公司「不滿意排名」出爐　美國航空名列第一

造謠法國第一夫人「出生是男性」　10人出庭受審！最重關2年

川普親曝「川習會」可望簽TikTok最終協議　考慮取消301條款調查

熊出沒東京！秋田蔓延關東　專家警告「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

快訊／川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

為逃漏遺產稅！　日本兄妹在家中「藏10億日圓現金」

普丁宣布成功試射「海燕」核飛彈！　川普嗆：應該先結束戰爭

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

KK園區大崩逃！軍方重砲攻堅　上千人「跳河出逃」畫面瘋傳

和川普唱反調？李在明談對美投資曝「未達共識」：認知有巨大落差

川普抵達東京會晤天皇　高市早苗喊「歡迎來日本」！美國旗燈光秀

出國當心！全球航空公司「不滿意排名」出爐　美國航空名列第一

造謠法國第一夫人「出生是男性」　10人出庭受審！最重關2年

川普親曝「川習會」可望簽TikTok最終協議　考慮取消301條款調查

熊出沒東京！秋田蔓延關東　專家警告「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

快訊／川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

為逃漏遺產稅！　日本兄妹在家中「藏10億日圓現金」

普丁宣布成功試射「海燕」核飛彈！　川普嗆：應該先結束戰爭

獨／知名連鎖甜品創辦人喊輕鬆加盟　投資人百萬蒸發怒告詐欺

建立制度化交流、深化台日夥伴關係！　民進黨青年局首度訪日

捷迅獲運動部肯定　勇奪運動年曆生態圈全國第二名

換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！

不斷更新／梁家榮遠離三呎線！古久保與裁判爭論　6局兄弟4比3領先

KK園區大崩逃！軍方重砲攻堅　上千人「跳河出逃」畫面瘋傳

大甲媽祖進駐本後坐鎮　中信兄弟4比3暫時領先樂天力求取勝

福爾摩沙俱樂部首度在台辦年會　歐議員：台灣不是問題而是解答

女客「打開緊急插座」充手機！北捷鄭重回應：最高可罰100萬

六月腳踝翻船「要撐拐杖一陣子」　苦笑：跑得兇猛跌得厲害

【互動暖哭】湘荷太喜歡多慧姐姐 小奶音委屈喊：捨不得他們回家QQ

國際熱門新聞

僅隔半小時　美軍2機「南海連環墜毀」

貿易戰降溫！中國延後稀土出口管制

又炸KK園區　緬軍連4天爆破詐騙集團

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

計程車後車廂「關著一個女人」　18歲少女竟是自願的

全球航空公司「不滿意排名」出爐　這家排第一

孤獨死　手機僅留ChatGPT對話：救我

嬰兒墜樓亡　竟是5歲姊姊親手推下

新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房

即／川普抵達皇居　德仁天皇迎接！

即／川普乘專機飛抵日本　將直奔皇居會天皇

泰9大象「集體下跪」畫面曝！哀悼王太后

川普勁敵！　加州州長有意參選總統：如果我說沒有，就是在說謊

美中談判幾乎完成協議　可交川習簽署

更多熱門

相關新聞

台東男解40萬定存「買燕窩」　行員通報阻詐

台東男解40萬定存「買燕窩」　行員通報阻詐

台東太麻里鄉一名蘇姓民眾日前前往郵局欲解除定存提領新台幣40萬元，幸經郵局行員察覺異常，立即通報警方協助，太麻里派出所所長廖志宗率同同仁火速趕抵現場，成功阻止一起假交友詐騙事件，保住民眾辛苦積蓄。

9大詐騙QA曝光！普發1萬「不須預繳、手續費」

9大詐騙QA曝光！普發1萬「不須預繳、手續費」

又炸KK園區　緬軍連4天爆破詐騙集團

又炸KK園區　緬軍連4天爆破詐騙集團

詐團冒充抖音客服　他照做下載App「痛失212萬」

詐團冒充抖音客服　他照做下載App「痛失212萬」

泰柬和平協議　泰總理諾：立即釋放18柬士兵

泰柬和平協議　泰總理諾：立即釋放18柬士兵

關鍵字：

緬甸詐騙KK園區逃亡泰國

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！前男友喊話還她公道

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

更多

最夯影音

更多
李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面