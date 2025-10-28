龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

▲台語天后龍千玉到彰化縣警局當防詐大使。（圖／彰化縣警察局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

近年詐騙案件頻傳，連藝人也難以倖免。台語天后龍千玉今日（28日）受邀擔任彰化縣警局「防詐大使」，在記者會上不僅現場演唱經典歌曲《不如甭熟悉》，更分享自己與父親差點被詐騙的親身經歷，呼籲民眾提高警覺，遇到可疑情況立即撥打165反詐騙專線求證。

龍千玉在記者會上坦言，詐騙集團無孔不入，連她的高齡父親也曾接到詐騙電話。她回憶，當時父親接到自稱檢警的來電，聲稱涉及洗錢案件，還被要求「配合調查」撥打電話給檢察官和警察。幸好她及時發現，明確告訴父親：「檢警辦案絕對不會透過電話做筆錄！」這才讓父親恍然大悟，避免受騙。

▲台語天后龍千玉當彰化縣警局防詐大使。

不僅父親遭遇詐騙，龍千玉自己也險些上當。她分享有一次接到自稱銀行的來電，表示要匯款給她，要求她提供帳號。當時她正好有筆款項預計入帳，正準備說出帳號時，突然驚覺「銀行怎麼會用電話確認帳號？」立即掛斷電話，成功守住荷包。

▲台語天后龍千玉當彰化縣警局防詐大使。

龍千玉還透露，她也接過詐騙集團一開口就帶著哭音喊「媽媽！」的電話。她機警回應：「我小孩在國外！」對方才尷尬回說「哦！這樣」並掛斷電話。這些親身經歷讓她深刻體會到詐騙手法不斷翻新，全民都應該保持高度警覺她強調：「詐騙無所不在，手段隨時更新，最重要的是保持冷靜，一有疑問就打165反詐騙專線，這才是自保之道。」

彰化縣警局長陳明君在記者會上公布具體打詐成果。他表示，今年1至10月已查獲詐欺集團261件，逮捕1957名詐欺集團成員，攔阻詐騙現金近3億8501萬元。若加上查扣的汽車、房屋及虛擬貨幣等資產，總計阻斷詐團金流達10億餘元。

▲彰化縣警局長陳明君說明彰化縣打詐成果。

陳明君進一步說明，以114年9月份為例，彰化縣受理詐騙案件602件，財損金額約1億7124萬元。若以每十萬人口計算，彰化縣詐欺案發率在全國排名第14，財損金額排名第15，顯示治安相對穩定。

透過龍千玉的親身經驗分享，彰化縣警局希望提升民眾的防詐意識。局長陳明君表示，打擊詐騙需要全民共同參與，警方將持續加強守護縣民財產安全，同時呼籲民眾接到可疑電話時，務必遵循「一聽、二掛、三查證」原則，立即撥打165反詐騙專線求證。

龍千玉最後提醒，「現在詐騙手法真的很多樣，大家一定要提高警覺，保護好自己的辛苦錢。記得，有任何懷疑就打165，多一分確認，少一分損失！」