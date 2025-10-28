電信詐騙機房藏身金門！假冒檢警騙9人得手1750萬　遭起訴求刑6年

▲金門假檢警電信詐騙，9人遭騙1750萬。（圖／記者鄭逢時翻攝，下同）

記者鄭逢時、劉人豪／金門報導

金門地檢署指出，接獲金門縣警察局刑事警察大隊通報，疑有詐騙集團透過金門地區(082)電話門號，向民眾撥話進行詐騙。經專案小組蒐證後，向福建金門地方法院聲請搜索票，搜索金門縣金寧鄉湖埔村某民宅，當場查獲電話轉接設備一批，另拘提覃男到案，經檢察官訊問後，向福建金門地方法院聲請羈押禁見獲准。全案偵查終結，覃男犯三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財等犯行，依法提起公訴，並具體求刑6年 。

檢方指出，覃男於2025年4月間起至8月25日查獲為止，加入電信詐欺集團，負責設置管理維護詐欺機房之數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，以下簡稱DMT設備），確保詐欺集團成員得在境外大陸地區透過DMT設備遠端通話，並擔任掮客招募他人加入詐欺集團，報酬為每月3萬元，每招募1人可獲取5000元招募費，覃男獲取不法報酬共計6萬元。

覃男分別於2025年4月9日及4月15日，向中華電信申辦4線市話電信門號，再將門號安裝於DMT設備上，並將DMT設備擺放在金門縣金寧鄉下埔下某處租屋處內，設立詐欺機房。2025年6月間，詐欺集團成員另提供DMT設備予其他共犯成員擺放在台北市某處內，並由覃男指示其他共犯成員安裝、設定、維護及管理。

嗣本案詐欺集團所屬成員，則自境外不詳地點，以DMT設備遠端通話致電被害人，假冒金融機構、警察局或地檢署，告知被害人因涉及犯罪須交付提款卡、密碼以配合調查，致被害人陷於錯誤，依指示交付銀行帳戶提款卡、密碼後遭集團成員提領一空（部分被害人另有受騙面交支付現金），總計被害人數9人，詐騙金額達1750萬餘元。

檢方表示，覃男犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之3人以上冒用公務員名義共同詐欺取財之罪嫌，詐騙金額達千萬餘元，建請就其犯行量處有期徒刑6年以上之刑以示嚴懲。