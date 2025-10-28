　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

借8帳戶給男友害22人被騙136萬！櫃姐無罪理由曝　她5萬也被領光

▲女子受到詐騙提供8帳戶供詐團使用22人受騙上當。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子受到網路交友詐騙，提供8帳戶供詐團使用，22人匯款受騙上當。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化陳姓女子誤陷網路交友詐騙圈套，在自稱香港網友「陳斌」及假「金管會官員」的層層話術下，為協助對方匯款來台，竟將名下8個帳戶的提款卡與密碼寄出，結果全被詐騙集團拿去使用，導致22名民眾受害，10小時內被騙走136萬餘元。法院審理發現，她帳戶內5萬7093元存款也被盜領一空，認定她也是受害者，判她無罪。

根據判決書內容，這起案件發生於去年9月，該名女子透過通訊軟體LINE結識自稱香港籍的「陳斌」，兩人發展成網路交友關係。「陳斌」佯稱要來台與她見面遊玩，需要匯款來台作為旅遊費用，要求陳女提供銀行帳戶。

起初，女子僅提供1個帳戶，但隨後又出現一名自稱「台灣金管會黃天牧」的詐騙成員，以「需要申請多幣種收付款帳戶」為由，要求陳女提供更多帳戶。女孩不疑有他，將名下7個金融帳戶的提款卡及密碼，透過交貨便寄給對方。

事後，這些帳戶被用來收取22名被害人的詐騙款項，包含中獎、演唱會門票、購買商品、投資虛擬貨幣及遊戲點數等等、在短短10小時內使22名民眾受騙，以「需要匯款驗證帳戶」等理由要求受害人付款，總損失金額高達136萬餘元。

法院審理過程中，陳女堅稱自己同樣是詐騙受害者。她表示，當時真心相信對方是香港網友，期待對方來台相聚，才會提供帳戶供匯款使用。更關鍵的是，她的帳戶內的5萬餘元存款，也在這次事件中被詐騙集團盜領一空。

法官審酌對話紀錄發現，陳女在寄出提款卡後，曾多次詢問對方何時歸還卡片，顯示她期待取回帳戶。當發現被騙後，她更在對話中氣憤指責對方「騙我的錢」、「我的錢被你盜領」，並具體提到被盜領的存款金額。

合議庭認為，如果陳女有意提供帳戶給他人非法使用，理應會在寄出提款卡前將帳戶內存款領出，不可能任由自己的錢也被盜領，主觀上缺乏提供帳戶給他人使用的故意，因此判決無罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
18局大戰近7小時！大谷累了：我想趕快回家睡覺
快訊／首位自首閃兵藝人！赴地檢署認了
曾智希打雷射「結果超慘」！　火大公開照片
快訊／18局終於打完！　道奇再見全壘打贏了
快訊／18局史詩戰！大谷單場9上壘　山本由伸竟在熱身
獨／信義豪宅雙屍穿著曝！留2包藥錠+粉末

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

副店長失手打翻酒精香氛　牛排館起火延燒3店！判拘50天

醫美總監潑油燒死叼菸惡男　「冷酷兇殘」二審仍判14年

彰化單車機車碰撞！2男當街火爆互推路人看傻　衝突畫面曝光

三峽18歲男無照騎機車　雨夜中對撞76歲騎士！2人挫傷送醫

「救生員滑手機」害他溺水昏迷　住戶怒告社區求償百萬吞敗

男按ATM很緊張「換超商繼續領」　桃園警逮2車手...搜出20萬

彰化鄉代與考生合照　手滑向女學生臀部！性騷擾罪嫌起訴

高雄男車內睡覺！狂賊爬進車偷光現金、證件　超扯畫面曝

獨／信義豪宅雙屍穿著曝！留2包藥錠+粉末...手機解鎖查奪命人

台中某科大生整天失聯　同學「電話從早打到晚」破門驚見已死亡

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

副店長失手打翻酒精香氛　牛排館起火延燒3店！判拘50天

醫美總監潑油燒死叼菸惡男　「冷酷兇殘」二審仍判14年

彰化單車機車碰撞！2男當街火爆互推路人看傻　衝突畫面曝光

三峽18歲男無照騎機車　雨夜中對撞76歲騎士！2人挫傷送醫

「救生員滑手機」害他溺水昏迷　住戶怒告社區求償百萬吞敗

男按ATM很緊張「換超商繼續領」　桃園警逮2車手...搜出20萬

彰化鄉代與考生合照　手滑向女學生臀部！性騷擾罪嫌起訴

高雄男車內睡覺！狂賊爬進車偷光現金、證件　超扯畫面曝

獨／信義豪宅雙屍穿著曝！留2包藥錠+粉末...手機解鎖查奪命人

台中某科大生整天失聯　同學「電話從早打到晚」破門驚見已死亡

副店長失手打翻酒精香氛　牛排館起火延燒3店！判拘50天

流感增13死「最小僅9歲」　羅一鈞估流行到11月中：延長擴大用藥

焦慮不是敵人而是提醒！暢銷書《焦慮是禮物》教你把不安轉化為溫柔自我修復力

台灣「TNCAP撞擊測試」升級檢驗更嚴格！要拿5顆星滿分難度更高

外送員主動要小費！他不爽還是給了：怕便當加料

黑豹旗／鳳山女將拚守備凹傷膝蓋！全隊衝出關心　沒打擊抱憾傷退

4人恐怖合作《迷魅狩獵》登Steam尖叫節　3顆銅板挑戰AI人性博弈

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

新華社文章提「愛國者治台」　陸委會：台灣民眾不會上當

蔡瑞雪出國玩穿超低胸！細肩帶「包不出超兇上圍」事業線全看光

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　

社會熱門新聞

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

即／現場狀況曝！18歲女高捷落軌被撞死

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他已當爹

即／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子認罪盼緩刑

3閃兵藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問

張峻踹傅崐萁桌子！　科技專家揭前科：流氓對付流氓剛好而已

更多熱門

相關新聞

電信詐騙機房藏身金門　假冒檢警騙9人遭起訴求刑6年

電信詐騙機房藏身金門　假冒檢警騙9人遭起訴求刑6年

金門地檢署指出，接獲金門縣警察局刑事警察大隊通報，疑有詐騙集團透過金門地區(082)電話門號，向民眾撥話進行詐騙。經專案小組蒐證後，向福建金門地方法院聲請搜索票，搜索金門縣金寧鄉湖埔村某民宅，當場查獲電話轉接設備一批，另拘提覃男到案，經檢察官訊問後，向福建金門地方法院聲請羈押禁見獲准。全案偵查終結，覃男犯三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財等犯行，依法提起公訴，並具體求刑6年 。

點錯「普發1萬就掰了」！小心8大詐騙手法

點錯「普發1萬就掰了」！小心8大詐騙手法

龍千玉任防詐大使　分享險遭詐經驗

龍千玉任防詐大使　分享險遭詐經驗

詐騙信件「又暴力進化了？」　大票人看不出

詐騙信件「又暴力進化了？」　大票人看不出

涉4.5億光電弊案！11月赴日考察5天　鄉長聲請解禁出境遭駁回

涉4.5億光電弊案！11月赴日考察5天　鄉長聲請解禁出境遭駁回

關鍵字：

彰化無罪詐騙加重詐欺帳戶盜領

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

中華電信ESG「泰舊換新 竹構未來」計畫　助原民青年返鄉撫育竹林固碳愛地球

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面