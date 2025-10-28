借8帳戶給男友害22人被騙136萬！櫃姐無罪理由曝　她5萬也被領光

▲女子受到網路交友詐騙，提供8帳戶供詐團使用，22人匯款受騙上當。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化陳姓女子誤陷網路交友詐騙圈套，在自稱香港網友「陳斌」及假「金管會官員」的層層話術下，為協助對方匯款來台，竟將名下8個帳戶的提款卡與密碼寄出，結果全被詐騙集團拿去使用，導致22名民眾受害，10小時內被騙走136萬餘元。法院審理發現，她帳戶內5萬7093元存款也被盜領一空，認定她也是受害者，判她無罪。

根據判決書內容，這起案件發生於去年9月，該名女子透過通訊軟體LINE結識自稱香港籍的「陳斌」，兩人發展成網路交友關係。「陳斌」佯稱要來台與她見面遊玩，需要匯款來台作為旅遊費用，要求陳女提供銀行帳戶。

起初，女子僅提供1個帳戶，但隨後又出現一名自稱「台灣金管會黃天牧」的詐騙成員，以「需要申請多幣種收付款帳戶」為由，要求陳女提供更多帳戶。女孩不疑有他，將名下7個金融帳戶的提款卡及密碼，透過交貨便寄給對方。

事後，這些帳戶被用來收取22名被害人的詐騙款項，包含中獎、演唱會門票、購買商品、投資虛擬貨幣及遊戲點數等等、在短短10小時內使22名民眾受騙，以「需要匯款驗證帳戶」等理由要求受害人付款，總損失金額高達136萬餘元。

法院審理過程中，陳女堅稱自己同樣是詐騙受害者。她表示，當時真心相信對方是香港網友，期待對方來台相聚，才會提供帳戶供匯款使用。更關鍵的是，她的帳戶內的5萬餘元存款，也在這次事件中被詐騙集團盜領一空。

法官審酌對話紀錄發現，陳女在寄出提款卡後，曾多次詢問對方何時歸還卡片，顯示她期待取回帳戶。當發現被騙後，她更在對話中氣憤指責對方「騙我的錢」、「我的錢被你盜領」，並具體提到被盜領的存款金額。

合議庭認為，如果陳女有意提供帳戶給他人非法使用，理應會在寄出提款卡前將帳戶內存款領出，不可能任由自己的錢也被盜領，主觀上缺乏提供帳戶給他人使用的故意，因此判決無罪。