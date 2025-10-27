台灣設計展在彰化創783.9萬人次　民眾狂敲碗：演唱會要繼續辦

▲台灣設計展在彰化創下783萬人次紀錄。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

史上規模最大的「台灣設計展」在彰化圓滿落幕！為期17天的展期橫跨雙十與光復兩個連假，成功吸引超過783萬9千人次參觀，創下23年來最高紀錄，更帶來約80億元的驚人經濟產值。其中最受矚目的「潮派鹿港演唱會」兩天就吸引13萬人潮，會後民眾紛紛敲碗期待演唱會能繼續辦。

今年台灣設計展以「彰化行」為主題，展區橫跨彰化市、鹿港鎮、田中鎮與田尾鄉四大鄉鎮，不僅是歷屆規模最大，更為此興建了彰化國際展覽中心。縣府團隊精心規劃交通動線，克服跨區域展覽的挑戰，最終創下觀展滿意度高達97%的亮眼成績。

在地店家與居民都感受到明顯改變，「台灣設計展把彰化變年輕了！」走在展區之間，平均年齡明顯下滑，彷彿置身台北西門町或華山園區。不僅帶來看展人潮，更吸引大量外縣市年輕族群，讓彰化瞬間充滿青春活力。

本次設計展的最大亮點之一，就是在鹿港舉辦的「潮派鹿港演唱會」。選擇在展期一開始的雙十連假登場，兩場演出就吸引了13萬人次，成功帶動周邊商機。許多民眾在展後紛紛表達心聲，希望演唱會能夠成為彰化的常態活動。

「各地都在追求演唱會經濟，彰化不能缺席！」由於台灣設計展剛落幕，何時再有大手筆經費舉辦大型活動仍是未知數。彰化人希望至少留下演唱會這個成功模式，讓年輕人願意來到彰化看表演，同時重新認識這個充滿魅力的城市。

閉幕活動《花田夜宴》選在田尾舉行，由主廚林擠米運用在地食材打造美饌，音樂人林強以創新聲音為夜宴注入靈魂。餐桌上擺飾著五顏六色的花卉，點綴出屬於花鄉的獨特氛圍，賓客在如夢的花田間舉杯致敬，象徵對設計能量的肯定與祝福。

縣府表示，為了讓無法親臨每個場館的民眾也能體驗，將透過360度環景技術打造「2025台灣設計展線上博物館」，讓這份感動持續傳遞。雖然設計展的故事即將畫下句點，但帶來的改變才正要開始。

王惠美縣長在閉幕式上向所有工作人員致上誠摯感謝，「經過17天的辛苦與努力，我們成功讓彰化變得很不一樣。」她也感謝經濟部、台灣設計研究院、總策展人劉真蓉及設計師聶永真等人的貢獻，讓「設計力」成功融入縣政與美感教育。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新指出，彰化首次舉辦設計展就創造多項歷史紀錄，包括規模、展覽面積、參與設計師人數等都是歷年之最。他強調：「一場展會的結束，代表著下一個階段的開始」，期待彰化持續將設計理念融入未來發展。

在無數歡呼聲與音樂旋律中，王縣長最後高喊「彰化行！」，現場主管齊聲回應「感謝有您！」，為這場設計盛會留下最完美的謝幕，也為彰化的設計未來揭開嶄新篇章。