「黑色士兵」參戰非洲豬瘟　彰化「黑水虻部隊」月吞300噸廚餘

▲和美鎮清潔隊黑水虻大軍月吞300噸廚餘。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

非洲豬瘟疫情拉警報，全國禁止廚餘養豬，瞬間爆出大量廚餘，彰化縣每月平均湧入650噸廚餘，由和美鎮清潔隊飼養的「黑水虻大軍」，這群看似不起眼的昆蟲，正以驚人食量幫忙消化廚餘，還把廢棄物變身為有機肥與飼料，成功開創循環經濟新模式，成為防疫戰中的環保奇兵。

為了解決廚餘去化問題，彰化縣和美鎮公所清潔隊今年6月率先導入「黑水虻」（又稱黑色士兵）進行生物處理。透過清潔隊員的投入與技術克服，目前已能全量處理和美鎮的廚餘，試驗計畫成效顯著。

▲和美鎮清潔隊黑水虻大軍月吞300噸生熟廚餘。

這項處理方法，其實就是實踐「循環再利用」的精神。廚餘經過瀝乾後，交由黑水虻幼蟲分解，不僅大幅減量，還能轉化成多種具經濟價值的副產品，包括有機肥料、蟲體飼料，甚至可延伸應用至面膜等日用品的原料，成功打造資源循環與永續利用的雙贏局面。

環保局指出，政府全面禁止使用廚餘，廚餘的處理消化成為重要的防疫課題之一，彰化縣各鄉鎮市清潔隊，每個月平均會到650噸的廚餘，廚餘禁止養豬過渡期，除了將廚餘送焚化爐燒掉，也緊急加量啟動和美清潔隊的黑水虻大軍幫忙生物去化。

▲和美鎮清潔隊黑水虻蟲蟲大軍月吞300噸廚餘。

和美鎮長林庚壬也表示，雖然近期廚餘量增加，但清潔隊已加派人手處理，目前一個月最大處理量能可達300噸，其餘則交由溪州焚化爐協助，相信能順利度過這次非洲豬瘟帶來的廚餘危機。