為萬元殺友棄屍！大熱天「包緊緊」逃亡　真相讓在地人嚇壞

▲凶嫌為了一萬元狠殺好友棄屍後，逃回員林市躲騎樓。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台中霧峰一名農民，在山區邊坡聞到濃烈惡臭，發現一具幾乎化成白骨的男屍，身上還纏繞繩索。警方獲報後迅速鎖定洪姓嫌犯，發現他犯案後逃回員林，當時他「全身黑」包得密不通風，躲在騎樓下睡覺，更向人開口借錢，讓附近居民印象深刻，歷經連日追查，警方於26日晚間在龍井區將洪嫌逮捕歸案，揭開這起因萬元債務引發的兇殺悲劇。

這起震驚地方的棄屍案發生於25日，霧峰山區一位盧姓農民在樹林間聞到難以忍受的惡臭，循著氣味尋找，竟在深約5公尺的邊坡發現一具嚴重腐爛的遺體。他心有餘悸地表示，當時「只看到一個頭殼」，嚇得立即報警。據了解，死者遺體雖已大半白骨化，但屍首完整，上半身因暴露在外僅剩骨骸，下半身則因有褲子保護較為完整，遺體上明顯纏繞著繩索與膠帶，情況相當詭異。

經調查，死者為49歲李姓男子，與兒子同住彰化員林，9月間突然失蹤，家屬已通報協尋。警方鎖定31歲洪姓男子涉有重嫌，洪男與李男同為員林人，相識多年，近期因1萬元債務糾紛反目成仇，9月中旬雙方爆發衝突，洪男疑似失手殺害好友。

▲凶嫌為了錢狠殺好友棄屍在霧峰山區邊坡。

令人毛骨悚然的是，洪犯案後竟將遺體棄置山區，隨即開車逃回員林。據當地居民回憶，9月中旬曾看見一名打扮怪異的男子，大熱天還穿著黑色外套頭戴帽子、將自己包得密不透風，不僅在附近徘徊還躲在騎樓下睡覺，曾向人開口借錢，行徑相當反常，直到看見新聞畫面，才驚覺當時遇到的竟是殺人犯。

▲目擊死者的盧姓農夫。（圖／記者白珈陽攝）

警方成立專案小組後，透過監視器畫面及線索追查，發現洪男犯案後四處藏匿，最後於26日晚間11時許，在龍井區逮獲正在訪友的洪男。洪男落網時神情恍惚、面無表情，向警方坦言自己「已經近1個月沒有睡好」，顯見犯案後內心備受煎熬。全案依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦，詳細案情仍待進一步調查。