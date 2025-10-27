15天禁宰令囤豬30萬頭！豬農每日成本燒萬元　解封後豬價恐崩盤

▲豬隻禁宰令再延10天，解封後豬價恐崩盤。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

台中爆發全台首例非洲豬瘟，行政院宣布延長禁宰令10天。此決策雖是防疫必要之舉，卻也讓養豬產業面臨嚴峻挑戰。彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，豬農們將「共體時艱」，但也呼籲政府正視產業壓力，並在解封後提供完善配套，避免豬價崩盤，危及全台近二千億的畜牧產業鏈。

陳筆輝以實際數字說明當前困境。他估算，每頭豬每日飼料加上管銷成本，約需80至100元。若以飼養一千頭豬的規模計算，一天就要損失1萬元，禁運15天累計損失高達15萬元。這還不包括豬舍空間不足、疾病風險提高等隱形成本。

「成本真的很高」，陳筆輝指出，除了每天近百元的飼養開銷，豬隻囤積在場內15天，對豬舍量能形成巨大壓力。尤其是後端小豬不斷出生，空間更加擁擠，不僅管理困難，也加速疾病擴散風險。

對於為何無法全面禁止廚餘餵養，陳筆輝解釋，廚餘是台灣養豬業行之有年的飼料來源，特別是黑豬飼養，廚餘能維持其特殊風味。從早年家庭養豬到現今規模化飼養，廚餘始終是重要飼料來源。

▲彰化養豬場疫調正常。（資料圖／彰化縣政府提供）

「廚餘若經完全蒸煮，病毒清除後是很好的飼料」，陳筆輝坦言，問題在於蒸煮過程可能不夠徹底。尤其現代家庭廚餘來源複雜，加上境外非洲豬瘟威脅與旅遊頻繁，只要稍有疏失，病毒就可能透過廚餘系統進入養豬場，形成防疫破口。

陳筆輝表示，已有養豬戶逐步轉型，改用飼料或植物下腳料餵養，彰化地區目前約有一成以上養豬場改用飼料。但轉型需要時間與資金，不是一蹴可幾。

陳筆輝最擔心的是解封後的市場波動。他預估，15天禁運期間，全台將囤積約30萬頭豬。禁令解除後，大量豬隻同時湧入市場，在供給遠大於需求的情況下，豬價勢必大幅下跌。養豬成本全靠賣豬所得支應，他呼籲政府提前規劃調控措施，避免豬價暴跌，讓配合政策的豬農血本無歸。

▲彰化養豬場疫調正常。（資料圖／彰化縣政府提供）

「這是關乎養豬產業生死存亡的關鍵」，陳筆輝呼籲所有豬農務必配合政府政策，加強場內安全控管。解封後也不要一窩蜂搶賣，應依調控數量、按順序出豬，共同度過難關。他同時請消費者對台灣豬肉保持信心，「只要疫情解封，代表病毒已清零，豬肉就不會有安全疑慮」。台灣豬肉很健康，請大家安心食用，共同支持台灣養豬產業永續發展。