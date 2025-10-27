燕子口堰塞湖壩頂降4m對比畫面曝　明更大怪手挖深擴寬深槽線

▲林業及自然保育署今日繼續降挖燕子口堰塞湖壩體，降低水位與蓄水量。（圖／農業部林業及自然保育署提供）

記者葉品辰／花蓮報導

林業及自然保育署與施工廠商今(27)日繼續降挖燕子口堰塞湖壩體，壩頂高度已由原本270公尺降至266公尺，昨(26)日開挖的深槽線引流水量與壩底的滲流水量今天都明顯增加，堰塞湖水位較昨日降低19公分。在壩體降低之後，明(28)日林業保育署宜蘭分署將調派更大型的怪手進場，進一步加深與擴寬壩體深槽線，以加速湖水排放。

林業及自然保育署表示，昨日的壩體降挖與引流成效顯著，今日除了持續進行人工刷坡作業，以穩定坡面結構、減少土石滑落風險外，也針對壩體施工作業道降挖並加寬加固，以利明天更大型的350噸級挖土機進場，才能進一步挖深與擴寬深槽線，加大引流水量；但也會依據壩體結構與水位的動態變化調整作業策略，穩健推進降壩引流作業，確保安全。

林業保育署花蓮分署仍提醒，堰塞湖引流期間，立霧溪燕子口以下至出海口沿線溪床水位可能上升，請民眾切勿進入河道活動；另台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段仍維持人車進入管制，請配合現場人員指引，共同確保安全。